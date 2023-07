La nourriture des Vikings n'a rien à voir avec ce que vous imaginez

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Vous êtes-vous déjà demandé ce que mangeaient les Vikings? Daniel Serra, archéologue spécialiste des questions culinaires, s'est penché sur la question pour la première fois il y a vingt ans.

La BBC l'a rencontré au cœur de Gunnes Gård –reconstitution d'un village viking situé près de Stockholm, en Suède–, entouré par un feu de bois et des marmites.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Comprendre le monde à cette époque-là»

«J'adore manger, et surtout de bons plats, alors j'étais curieux: que mangeaient les Vikings?», confie Daniel Serra. Il a donc voulu s'intéresser, non pas aux envahisseurs assoiffés de sang, mais bien aux habitants qui vivaient dans des villages et des fermes d'Europe scandinave entre le VIIIe et le XIe siècle. «En recréant leurs recettes, ça me donne une petite idée de ce que ça faisait d'être là. C'est plus facile pour comprendre la société et le monde de cette époque-là.»

L'une des premières recettes, reproduite en 2010 à l'occasion d'une expérimentation au Lofoten Vikingmuseum situé en Norvège, était un potage au fromage accompagné de jeunes pousses sauvages et de chips de navet rôti servies avec du beurre.

Trois ans plus tard, l'archéologue a publié un livre de recettes avec sa consœur Hanna Tunberg (An Early Meal: A Viking Age Cookbook & Culinary Odyssey, non traduit en français), regroupant une douzaine de plats différents accompagnés d'explications.

Des plantes, des céréales et du poisson

En étudiant de plus près la cuisine viking, Daniel Serra a pu déconstruire certains clichés: «Le fait que nous n'ayons pas trouvé plus de 1% d'os –et parfois moins– dans nos fouilles nous donne une image très claire de fermiers qui n'ont pas temps pour aller chasser.»

Un constat partagé par Anna Toräng, qui supervise Gunnes Gård: «Il n'y a pas de doutes, la société au temps des Vikings pouvait être violente et brutale. [Mais le travail de Daniel Serra] nous prouve qu'il n'y avait pas qu'une seule sorte de Viking, à savoir le mangeur de viande directement sur l'os– l'image qu'on se fait souvent des Vikings.»

Des plats «réconfortants» et «savoureux» qui convenaient au climat assez dur de la région étaient donc le quotidien des populations scandinaves. Ainsi, il n'était pas rare de retrouver des haricots, du poisson séché comme de la morue, et des plantes aromatiques telles que de la coriandre ou du persil. Les céréales servaient à produire du pain, du porridge mais aussi de la bière. «Les recettes vikings ne sont pas difficiles à cuisiner», se réjouit Daniel Serra, qui espère que d'autres personnes tenteront à leur tour de les reproduire.