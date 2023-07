«Un Breton valait dix Anglais»: l'épopée des travailleurs émigrés costarmoricains à Jersey

Temps de lecture: 6 min

Des fourches, quelques outils, du lard et du cidre. C'est à-peu-près tout ce qu'emmenaient les milliers de Bretons qui, entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle, ont pris le bateau, chaque année, pour aller faire une saison dans les champs de pommes de terre primeurs de Jersey (appelées «Royal Kidney» sur place, ou «Duke» une fois rapportées en Bretagne). Sur l'île anglo-normande située au large de la péninsule du Cotentin (Manche), les propriétaires de fermes trouvaient chez les saisonniers bretons des travailleurs besogneux, qui ne rechignaient pas face aux longues journées de labeur dans les champs ni aux conditions de vie sommaires.

Les recrutements de saisonniers en Bretagne, organisés par la Jersey Farmers Union, ont débuté dans les années 1850. Les fermiers de l'île sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, alors que les bras ne manquent pas dans les campagnes bretonnes. Les saisonniers, souvent des jeunes et quelques anciens, viennent de petites fermes des Côtes-d'Armor, des côtes du Trégor (partie nord-ouest du département costarmoricain) et du Goëlo (partie est) d'abord, puis de tout le département ensuite.

Des «recruteurs» passaient alors au début du printemps dans les villages et s'occupaient des papiers administratifs nécessaires (dont l'Alien registration card, mise en place à la suite de l'Aliens Restriction Act, loi de restriction des travailleurs étrangers en Grande-Bretagne, entrée en vigueur en 1920). En mars ou en avril, les saisonniers prenaient le bateau à vapeur à Saint-Brieuc ou, pendant un temps, à Tréguier (Côtes-d'Armor également) ou à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pour rejoindre l'île anglo-normande. À la fin du XIXe siècle, ils sont plus de 5.000 travailleurs bretons –appelés sur place «Breton workers»– à embarquer chaque année pour Jersey.

Du travail, un logement et «une place pour faire du feu»

Sur l'île, les propriétaires jersiais proposent, en plus de l'emploi saisonnier, le logement et, comme le stipule le contrat de travail, «une place pour faire le feu». Beaucoup offrent aussi des patates pour les repas et du bois pour se chauffer. Certains ajoutent du lait et du cidre. Malgré tout, les conditions de vie sur place sont rudimentaires. Les Bretons mangent peu et dorment généralement tous ensemble dans des granges, des greniers ou des hangars, à même la paille, sans intimité ni commodités.

Les journées de travail sont longues et éreintantes. «Nous commencions le travail le matin à 5h ou 5h30, au point du jour», détaille Pierre Richecoeur, qui a fait trois saisons en 1948, 1949 et 1950, comme son père avant lui, et qui les a racontées à Jacky Ollivro, Briochin passionné de généalogie. «Nous n'avions pas pris de petit déjeuner et à 8h, on venait nous chercher pour manger. À midi, il y avait le repas et le soir on s'arrêtait à 19h, c'était obligatoire, et on mangeait car le repas était prêt.» Comme lui, beaucoup de saisonniers travaillent entre onze et quatorze heures par jour, quelle que soit la météo, avec une seule journée de repos hebdomadaire, le dimanche.

«Les Bretons qui partaient à Jersey venaient de petites fermes, ils connaissaient la dureté du travail aux champs. Les conditions de vie et le travail étaient difficiles, mais ils ne s'en plaignaient pas. Ils étaient considérés par les Jersiais comme des travailleurs courageux et durs à la tâche», détaille Thierry Jigourel, auteur et journaliste breton, qui a écrit sur le sujet, notamment dans la revue bimestrielle bretonne ArMen (juillet-août 2012).

Lorsque la crise de 1929 éclate, le gouvernement britannique décide, avec le décret Gilmour du 15 décembre 1931, de freiner l'immigration saisonnière des Bretons à Jersey, pour favoriser l'emploi des chômeurs britanniques. Des fermiers jersiais auraient alors déclaré qu'«un saisonnier breton valait dix Anglais». Les Bretons ne reviendront en nombre qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ne seront désormais jamais plus d'un millier à faire l'aller-retour...

Des saisonniers bretons en plein travail sur l'île de Jersey, dans les années 1940. | Collection privée / DR

De nombreuses femmes dans les équipes

Dans les fermes jersiaises, les Bretons sont répartis par équipe de trois, souvent mixtes. Certains travailleurs ont des liens de parenté, d'autres se regroupent par village d'origine. Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, ils sont chargés d'arracher les pommes de terre, de les trier, puis de les conditionner. «Moi, je tirais les pommes de terre avec la fourche, témoignait encore Pierre Richecoeur. Le second, on l'appelait “l'élopeur”, secouait les patates et les mettait en rang. Et le troisième faisait le tri. Les grosses pommes de terre étaient destinées à la vente et les petites pour la nourriture des cochons, des vaches. On les mettait dans des barils et tous les jours, il y avait un ramassage.»

Les saisonniers sont rémunérés à la tâche, en fonction de la superficie de champ couverte (alors appelée la vergée). Celui qui arrache les pommes de terre, bien souvent un homme, est le mieux payé. Il gagne jusqu'à deux fois plus que celui ou celle qui s'occupe de ramasser les tubercules. Généralement, ce rôle est donné à une femme. Elles sont d'ailleurs nombreuses parmi les saisonniers.

Dans ses «Notes sur les migrations saisonnières de travail en provenance de Bretagne», publiées en 1963 dans la revue Économie rurale, Joseph Le Bihan, chargé de recherches à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), note que les femmes représentent «une fraction importante des effectifs. [...] Si aucune équipe n'est dirigée par une femme, les deux tiers comprennent au moins une femme. [...] Les tâches généralement confiées aux femmes consistent à ramasser les pommes de terre et assurer la préparation des repas pour les membres de l'équipe.»

Albertine Rabet, ici avec sa caisse de pommes de terre, est l'une des nombreuses Bretonnes ayant participé aux saisons de patates à Jersey. | Collection privée / DR

Un moyen d'échapper à la misère

Si le travail est difficile, les Bretons y trouvent malgré tout leur compte. L'ambiance entre saisonniers dans les champs est bonne, l'entente avec les locaux aussi. Les patrons leurs offrent souvent des avantages en nature, afin de fidéliser les saisonniers et les faire revenir d'année en année. De ce fait, les Bretons dépensent peu. Ils n'achètent que quelques morceaux de pain ou des conserves sur place et se rendent parfois –quand la fatigue d'une semaine de labeur les épargne– le samedi soir, à Saint-Hélier (capitale de Jersey), pour boire une bière sur French Lane (la rue des Français).

Des saisonniers costarmoricains devant un pub, à la fin des années 1940. | Collection privée / DR

Beaucoup emportent de Jersey un petit pécule qui permet à toute leur famille d'échapper à la misère. Au XIXe siècle, c'est grâce à cet argent que beaucoup de familles pauvres parviennent à passer l'hiver. En 1898, un rapporteur du congrès de Saint-Brieuc de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers estime qu'un travailleur breton ramène entre 150 et 200 francs à la fin de la saison.

«On gagnait plus qu'en France, confirme Pierre Richecoeur. En tant que responsable de l'équipe, je gagnais un peu plus que les autres. Le patron nous payait avant de partir et on passait à la banque à Saint-Hélier, qui nous donnait de l'argent français. Travailler à Jersey doublait à peu près le revenu que nous avions en France et ça ne coûtait pas cher aux patrons. [...] Je partais au mois de mars. Je restais trois semaines, mais certains restaient plus longtemps, car après il y avait les tomates.»

Comme Pierre Richecoeur, de nombreux saisonniers rentraient une fois le travail dans les champs de pommes de terre terminé, pour aider lors des moissons à la ferme familiale. Après la Seconde Guerre mondiale, d'autres ont fait le choix de rester jusqu'à la fin de l'été pour gagner un peu plus, dans les champs de tomates ou de fleurs. «Certains saisonniers restaient deux mois», précise également Pierre Richecoeur. Quelques-uns encore, au bénéfice d'une belle rencontre (plusieurs saisonniers ont trouvé l'amour sur l'île anglo-normande) ou d'un coup de pouce du destin, y resteront définitivement.

Eugène Lequeux, saisonnier breton, devant un champ de tomates. C'est à Jersey, lors d'une saison, qu'il a rencontré sa femme, bretonne elle aussi. | Collection privée / DR

À partir des années 1960, le nombre de saisonniers bretons baisse progressivement. Les tracteurs font alors leur apparition dans les champs de pommes de terre. En Bretagne, les fermes se modernisent et les usines agroalimentaires, tout juste sorties de terre un peu partout dans la région, recrutent. La Jersey Farmers Union se tourne alors vers le Portugal pour recruter des saisonniers pour ramasser les tomates et une nouvelle immigration saisonnière se met en place sur l'île.