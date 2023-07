Ce sixième sens humain que l'on n'évoque jamais

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Popular Mechanics

Sans elle, nous aurions du mal à toucher du premier coup la partie du corps qui nous démange, à boire ou manger en visant correctement notre bouche, ou même à avancer dans la pénombre. La proprioception est un GPS installé en série dans tous les cerveaux humains, nous permettant d'avoir conscience de notre corps et de la position de ses différentes parties.

Cette fonction nous est si essentielle qu'elle est parfois désignée comme un «sixième sens silencieux», souligne Popular Mechanics. Silencieux parce que son existence «ne semble pas évidente, au contraire de l'ouïe ou de la vue», comme l'explique Jürgen Konczak, professeur de biomécanique spécialiste du contrôle neuromoteur à l'université américaine du Minnesota.

Comme souvent, c'est lorsqu'elle fait défaut que l'importance de la proprioception se fait sentir. Une personne qui n'en dispose pas, ou qui éprouve des difficultés à la faire fonctionner pleinement, «pourra à peine se lever pour marcher», commente l'expert. «C'est très dévastateur pour les gens.»

Il faut dire que la proprioception permet en outre de suppléer –dans la mesure du possible– un autre sens qui nous ferait défaut. C'est par exemple ce qui nous permet de nous déplacer dans le noir, parce que notre corps a alors conscience de sa position au sein de l'espace dans lequel il évolue.

«Je demande souvent à mes étudiants de fermer les yeux et de se toucher le nez», explique Hamid Charkhar, professeur en ingénierie biomédicale à la Case Western Reserve University de Cleveland. Une manière de leur faire prendre conscience que pour réaliser ce geste, il n'est normalement nécessaire de voir ni son nez, ni sa main.

Sens essentiel

En cas d'accident vasculaire cérébral ou de maladie de Parkinson, ce sixième sens peut être fortement impacté. Certains gestes d'apparence anodine deviennent difficiles à exécuter, voire infaisables. Les personnes déficientes sur le plan proprioceptif ont également davantage de mal à évaluer la masse des objets qu'elles souhaitent déplacer, car il leur est souvent impossible de les soupeser correctement.

La proprioception fait l'objet d'études scientifiques depuis bien longtemps, et l'on rappelle que le prix Nobel de médecine 2021 a été décerné à David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs travaux sur les récepteurs thermiques du toucher et la proprioception. Mais le champ de recherche est loin d'être clos: on ignore notamment comment soigner une proprioception défaillante, ni même si c'est réellement possible. C'est d'ailleurs sur ce sujet que travaille Jürgen Konczak au sein de son laboratoire.

«Il n'y a pas de pilule ou de traitement pharmaceutique pour restaurer la proprioception», confirme l'enseignant allemand, qui indique que la recherche est quasiment à l'arrêt sur la question. En revanche, des thérapies adaptées aux différents types de patients sont progressivement développées afin de les aider à prendre conscience des parties de leurs corps respectifs.

La création de neuroprothèses est également à l'étude: une fois au point, ces appendices pouvant être reliés au système nerveux humain seraient susceptibles d'aider «à restaurer la communication entre nos membres et notre système nerveux central», résume Jürgen Konczak. Une avancée souhaitable car la proprioception, si elle est loin d'être aussi connue que les cinq sens officiels, est vraisemblablement aussi essentielle.