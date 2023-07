«Paula», la jeune fille et l'emprise

Temps de lecture: 3 min

Même les gens doux peuvent être dangereux. Cette mise en garde, Paula la reçoit de son père, qui est lui-même un homme d'une douceur infinie –la plupart du temps. Âgée de 11 ans, la jeune fille s'apprête à partir camper seule avec lui, pour se ressourcer en pleine nature et oublier ses rapports conflictuels avec le système scolaire. Mais surprise: finalement, pas de tente ni de sardines, mais une charmante maison en bord de lac, la maison Kinder, comme l'appellent Paula et son père.

Ces deux-là semblent complices: le père l'enrobe de bienveillance, lui prodigue conseils de vie et mises en garde, évoque auprès d'elle les beautés et les dangers de la vie. C'est une jolie relation, en tout cas si on ne creuse pas plus loin que la surface. Car peu à peu Paula est enfermée dans une prison en forme de cocon.

Géographiquement d'abord. La courte escapade au camping s'est muée en séjour de deux mois dans ce lieu idyllique mais isolé. Exit la relation avec Achille, le seul ami de Paula –qui en vaut mille.

Mentalement ensuite. Loin de son pote, loin de sa mère partie pour une longue mission en Corée, Paula est seule avec son père, et il est sans cesse dans sa tête. Il lui vend de la liberté, du grand air, une vie dont on peut faire ce que l'on veut, mais à bien y regarder, c'est lui qui lui dit quoi penser, quoi manger (ou ne pas manger), quoi dire ou ne pas dire. Sous des allures d'éducation positive, c'est une véritable relation d'emprise que le père est en train de cimenter.

Coupée du monde

Telle est la subtilité de Paula, premier long métrage d'Angela Ottobah: on y constate, séquence après séquence, à quel point le diable est dans les détails. Il faut dire que le père en question est incarné par le merveilleux Finnegan Oldfield, qui donne au personnage son intelligence, sa sympathie et son phrasé si charmant.

Cet homme-là semble merveilleux par plein d'aspects. On le prend même en pitié, par moments, tant il est progressivement affaibli par une maladie qui affecte ses poumons. Et pourtant, peu à peu, on ne rêve que d'une chose: sortir Paula de là.

Car les deux mois au bord du lac ne sont qu'un début. Bientôt sans prévenir, le père décide que Paula ne reprendra pas l'école au sens traditionnel, et que passer quelques mois supplémentaires dans ce lieu lui fera du bien.

La décision est prise avec l'aval apparent de la mère, présente par téléphone interposé, et sous le contrôle de l'institution, représentée par une assistante sociale idéalement campée par Sophie-Marie Larrouy. Bref, tout semble sous contrôle, et pourtant la situation sent le roussi.

Dans le petit monde de Paula et de son père, la privation gagne du terrain. Adieu les produits laitiers, adieu le sucre, adieu les smartphones. Les deux êtres perdent du poids tout en rompant leur contact avec la civilisation. C'est comme si la maison Kinder, si attirante au départ, se muait en geôle, voire en tombeau.

La mise en scène, attentive, inventive, s'appuie aussi sur les décors pour montrer à quel point tout se délite. Quand le père décide de faire littéralement sauter les cloisons de la chambre de Paula, le lieu n'a définitivement plus rien de paradisiaque.

Apnée

Différentes lectures sont possibles. Angela Ottobah manie les symboles et les métaphores mais laisse le public en faire ce qu'il veut. La relation d'emprise est incontestable, le reste est sujet à interprétation. C'est aussi ce qui rend Paula si riche, si complexe: on est bien loin du film-dossier qui, à la manière du personnage joué par Finnegan Oldfield, voudrait nous dire quoi penser.

Face à l'acteur si parfaitement vénéneux, la jeune Aline Helan-Boudon, née en 2011, signe elle aussi une prestation prodigieuse. Grâce à elle, Paula se tient en équilibre entre enfance et adolescence, entre insouciance et inquiétude, entre patience et colère. Et réalise en cours de route que d'autres modèles paternels sont possibles –y compris là où on ne s'y attendait pas. Subtile, forte, différente, elle rappelle les plus beaux personnages écrits par Céline Sciamma.

Voilà un film précieux à plus d'un titre. Par ce qu'il dit, par ce qu'il montre, mais aussi par sa façon d'envoyer valser les clichés. L'air de rien, montrer un père blanc et son enfant métisse, ou parler de violences psychologiques intrafamiliales sans relier cela à une extrême pauvreté, c'est très loin d'être anodin. Les choix de la réalisatrice semblent éminemment naturels, mais ils sont aussi très politiques.

Il faut donner sa chance à Paula: des films aussi intelligents et captivants, ça ne court pas les rues. L'été est toujours truffé de blockbusters –dont certains très recommandables, là n'est pas la question–, mais c'est aussi la saison idéale pour tenter des expériences. Car le film d'Angela Ottobah en est une, plongée en apnée à l'issue de laquelle on peine à reprendre sa respiration tant le moment était intense.