Le silence est un son, selon une étude scientifique

Les quelques secondes avant que la salle n'explose en applaudissements. Le blanc, quand tout le monde s'arrête de parler autour de la table après un incident lors d'un repas de famille. Le vide dans la falaise, au milieu d'une excursion de spéléologie. Et si le manque de bruit, de parole, n'était pas un trou dans l'espace, une absence d'onde, mais bien un son?

Le «son du silence» est une question philosophique, qui a donné naissance à l'une des chansons les plus mythiques de Simon & Garfunkel. Aujourd'hui, «The sound of silence» nourrit la créativité des créateurs de mèmes sur les réseaux sociaux , pour illustrer un moment de solitude ou d'incompréhension.

Au-delà de la philosophie, de la culture pop et d'internet, le bruit du silence est aussi un sujet d'intérêt pour les psychologues. Dans un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences , des chercheurs ont utilisé une série d'illusions sonores pour montrer que les gens perçoivent les silences de la même manière qu'ils entendent les sons. The New York Times revient sur le déroulé et les résultats de l'expérience.

Un silence à deux vitesses

Pour déterminer si la perception du silence est la même que celle d'un bruit, les chercheurs ont utilisé une série d'illusions sonores sur leurs sujets. Ces derniers ont d'abord dû écouter et comparer deux échantillons: un seul son long et deux sons plus courts. Quand bien même les deux sons courts, mis bout à bout, avaient la même durée que le son plus long, les auditeurs ont eu l'impression que le son unique durait plus longtemps. Les scientifiques ont ensuite appliqué la même expérience, cette fois-ci avec des bruits de restaurant, de transports, marchés animés…

De la même manière, les auditeurs ont eu l'illusion que le son unique durait plus longtemps que les deux extraits plus courts bout à bout. Pour les scientifiques, c'est le signe que les humains perçoivent le silence comme un son à part entière.

Si les chercheurs n'ont pas encore étudié la manière dont le cerveau humain réagissait au silence, Rui Zhe Goh, étudiant diplômé en sciences cognitives et en philosophie à l'université Johns Hopkins, est formel: l'expérience menée soutient l'idée que certains neurones et processus neuronaux seraient bel et bien impliqués dans la perception du silence.

Pour le chercheur, ce résultat suffit pour affirmer que «le silence est une expérience réelle». Les balades étouffées au pays du silence de Simon & Garfunkel ne relèveraient-elles plus du rêve?