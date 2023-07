L'IA est-elle le futur de l'astrologie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Dans les rayons d'une boutique spécialisée dans la vente de magazines, se dresse une machine un peu spéciale, aux allures de vieil ordinateur de la NASA. Les curieux peuvent y poser leurs questions et se voient délivrer un petit papier ressemblant à un ticket de caisse.

«J'ai demandé quels sont mes red flags», explique une étudiante présente sur place avant de lire à voix haute la réponse obtenue: «Vos red flags sont une tendance à avoir de grandes attentes et une peur du conflit. Les positions de Jupiter et Saturne [dans votre thème astral] suggèrent le besoin d'être perfectionniste et une peur du rejet.»

Ce jour-là, peu de visiteurs savaient que ces lectures astrologiques provenaient en réalité d'intelligences artificielles (IA) comme ChatGPT et GPT-3. The New York Times décrypte dans un article cette technologie d'un nouveau genre, mêlant IA et astrologie.

«Les machines font des erreurs»

Pour les férus d'astrologie, l'arrivée de l'intelligence artificielle peut laisser sceptique. Pourtant, la fondatrice de CoStar Banu Geler, la société à l'origine de l'automate, veut convaincre: «L'astrologie n'est pas une science parfaite, mais il n'existe pas de science parfaite, et je ne dis pas ça contre la science. Je ne crois pas que la science soit parfaite et je ne crois pas qu'il existe quelque chose de parfait, parce que les humains ne le sont pas. Et je trouve ça cool, je trouve ça très beau.»

L'astrologue Susan Miller, qui a écrit des horoscopes pendant plusieurs années, craint des conséquences sur les émotions des personnes qui auraient recours à l'une de ces prédictions: «L'IA c'est génial pour des choses comme la séparation des atomes. Mais les machines font des erreurs, et la personne qui va recevoir une réponse peut rester bloquée sur une mauvaise prédiction.»

Cela n'empêche pas les curieux de se presser aux portes du magasin qui propose ces lectures astrologiques gratuites. Anna Jonska, une jeune femme de 26 ans plutôt sceptique envers l'astrologie, explique avoir plus de facilités «à penser qu'une vieille dame penchée sur sa boule de cristal me mentirait plutôt qu'un ordinateur».

Toujours est-il que, pour délivrer ces réponses, la machine utilise des méthodes similaires à celles dites «traditionnelles» employées par les astrologues –à savoir l'étude du mouvement et de la position des planètes et des autres corps célestes. L'IA prend ainsi des extraits de lectures préparées par l'équipe de poètes et d'astrologues de l'application CoStar. Pour l'astrologie, s'agirait-il d'une manière de se rapprocher d'un futur plus moderne? On vous laisse poser la question...