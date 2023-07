Les conseils de secouristes pour survivre à vos randonnées en montagne

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Chaque saison a son lot d'accidents. Si l'alpinisme entraîne la mort de nombreux grimpeurs, été comme hiver, les vacances estivales restent l'occasion pour les amateurs de s'essayer à la montagne. Pourtant, ce terrain et les activités sportives qui y sont liées ne s'inventent pas: au moindre changement météorologique, les sommets se transforment en milieu escarpé et hostile.

Il existe cependant des bonnes pratiques pour mener à bien ses escapades au grand air et assouvir sa soif d'aventure. National Geographic recense les principaux conseils des sauveteurs en montagne.

S'entourer, s'équiper, s'adapter

L'aventure en solitaire est tentante. Pour les secours, c'est néanmoins le premier contre-exemple de diminution des risques. «Le scénario le plus rencontré est celui du randonneur qui revient au début du sentier avant les autres», explique Scott Hillson, membre senior du Pacific Northwest Search and Rescue (Recherche et sauvetage dans le nord-ouest du Pacifique) aux États-Unis. «Il se retrouve en difficulté, mais il n'a plus l'aide du groupe». «Si vous vous perdez, soyez aussi visible que possible et restez au même endroit», conseille-t-il.

Une balade en montagne ne doit en effet pas être prise à la légère. Les randonneurs ont besoin de vêtements chauds et imperméables, et doivent adapter leurs itinéraires à leurs capacités, en n'en sous-estimant surtout pas la durée. Rebekah Wilson, porte-parole du Conseil néo-zélandais de sécurité en montagne, déplore l'influence des réseaux sociaux, qui invitent au contraire les utilisateurs à «choisir une excursion parce qu'elle a l'air incroyable sur Instagram, sans réaliser qu'elle est en dehors de leurs capacités».

Dans tous les cas, commencez vos excursions tôt le matin pour éviter d'être surpris en fin de journée, à flanc de montagne, dans l'obscurité. Il est également recommandé de laisser une note sur son véhicule détaillant votre itinéraire, bos horaires de départ et d'arrivée prévus. Ne cherchez pas non plus à respecter à tout prix le programme de vos vacances: pour partir en montagne, regardez d'abord les prévisions météo.

Partez chargés d'une trousse de premiers secours, de crème solaire, de quoi vous couvrir la tête et surtout, de beaucoup d'eau. Il faut en avoir assez pour votre itinéraire, et pour plusieurs heures en cas d'égarement: on considère qu'il faut un demi-litre par heure lorsque la température est modérée, et un litre par heure lorsqu'il fait chaud.

Pour les secouristes, le meilleur outil de sécurité reste la balise de détresse, qui permet d'envoyer des coordonnées aux équipes de secours. «L'année dernière, 90% des sauvetages effectués à l'aide d'une balise de détresse ont été menés à bien dans les huit heures», indique Tania Seward, conseillère principale pour le service de recherche et de sauvetage de Nouvelle-Zélande. «Sans balise, ce délai est passé à dix-huit heures.»

De nos jours, il est également indispensable de prendre en compte les changements liés au dérèglement climatique. En outre, peu d'endroits dans le monde sont maintenant à l'abri de l'allongement de la saison des incendies. «Sur votre carte, marquez les points d'abri potentiels», recommande un porte-parole des services d'incendie et d'urgence du Queensland, en Australie. Si vous rencontrez un feu de forêt, «ne paniquez pas et n'essayez pas de fuir le feu», préviennent-ils. «Dirigez-vous vers les coupe-feu naturels, tels que les clairières, les zones rocheuses, les cours d'eau ou les routes.»



Les catastrophes naturelles ne repoussent pas les touristes. Dan McCole, professeur agrégé de tourisme à l'université d'État du Michigan, estime que l'attraction restera importante dans des régions populaires telles que la Californie, même si elles sont sujettes à des conditions météorologiques extrêmes. «Le tourisme a tendance à rebondir assez rapidement, souvent en un peu moins d'un an [après une catastrophe naturelle]», commente le spécialiste.