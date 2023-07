Comment les émissions de déco vous minent le moral

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Vous trouvez votre peinture trop terne? Vos meubles ne sont plus assez tendance? Ou peut-être avez-vous l'impression que certaines personnes, en entrant chez vous, ne sont pas emballées par votre décoration d'intérieur?

Si vous vous êtes déjà posé ce type de questions, alors vous êtes sûrement friand d'émissions de décoration d'intérieur... et celles-ci sont probablement responsables de votre baisse de moral. The Washington Post revient sur leurs effets sur notre bien-être.

Un intérieur pour les autres

Dans une émission de déco, l'un des moments clés reste la visite de la maison avant les travaux et aménagements auxquels on assistera par la suite. On y décèle les moindres imperfections, fautes de goût ou espaces mal utilisés, le tout sur fond de commentaires parfois désobligeants faits aux propriétaires.

Cette séquence peut aussi atteindre les téléspectateurs qui sont chez eux, tranquillement installés dans leur canapé. «Ils voient tout ce qui ne va pas dans leur propre maison et tentent de deviner ce que les gens pensent lorsqu'ils entrent chez eux. Ils les imaginent en train de critiquer, d'analyser et de juger leur intérieur dès leur arrivée», détaille Annetta Grant, professeure de marketing, innovation et design, qui a mené des recherches sur ces thématiques.

Ainsi, pour éviter le moindre faux pas en décoration, les passionnés de décoration d'intérieur vont chercher à reproduire les tendances qu'ils observent, ou à changer leur intérieur afin qu'il soit du goût de tout le monde. «Cela empêche vraiment les gens de prendre leurs propres décisions sur ce qu'ils vont faire chez eux: ils ont toujours peur de faire quelque chose de travers.»

Penser à la revente

Au final, cela pousse les propriétaires à réfléchir en matière de logique de marché et à se comporter comme s'ils allaient bientôt revendre leur maison, même s'ils n'ont pas pour projet de le faire prochainement.

«Je suis toujours attirée par des choses qui sortent de l'ordinaire», confie Mehnaz Khan, spécialiste de la psychologie des couleurs et décoratrice d'intérieur dans l'État de New York, qui raconte que son agent immobilier lui «rappelait constamment “Pense à la revente, pense à la revente.”» Avec une conséquence immédiate: «J'y pensais sans arrêt... Ensuite, nous avons emménagé dans notre maison. J'avais peur de faire quelque chose. Je n'ai jamais rien peint. J'ai vécu entre ces murs blancs et je pensais toujours aux futurs acheteurs.»

«On me pose souvent cette question: “Est–ce que c'est tendance?”», explique Bona Gjoni, décoratrice d'intérieur à Washington. «Je leur conseille toujours de ne pas aller dans cette voie-là.» Il faut ainsi avoir en tête que vouloir être tendance à tout prix est une quête impossible, puisque les tendances évoluent régulièrement. Le tout reste de se faire confiance et de construire son intérieur en fonction de ses goûts.