Présidentielle 2027: Jean Castex, une hypothèse farfelue?

Quel paradoxe! Alors que des centaines d'ambitieux élus se damneraient pour figurer dans la short-list des «présidentiables», Jean Castex s'y trouve, à son corps défendant.

Il est parti de Matignon en mai 2022, sans autre ambition affichée que de «repeindre [les] volets et [la] rambarde» de sa maison de Prades (Pyrénées-Orientales). L'ancien Premier ministre s'attendait-il à voir fleurir les articles, publiés depuis plusieurs mois, quant à sa possible candidature pour l'élection présidentielle de 2027?

Réaction de l'intéressé, dans Le Monde, le 26 juin 2023: «C'est un truc insoluble. Si vous dites: “Ah mais non, je n'y pense pas”, on va dire “il est faux cul”. Si je disais “j'y pense”, on dirait: “Mais quoi, il n'a pas assez de travail à la RATP?”»

Bien sûr, les cyniques verront dans cette histoire de volets et de retour aux sources une feinte destinée à berner les naïfs. Jacques Chirac n'envisageait-il pas de cofonder une agence de voyage avec son acolyte de campagne Jean-Louis Debré, en cas de défaite à la présidentielle de 1995? Arnaud Montebourg n'a-t-il pas affiché sa reconversion dans la fabrique de miel –avant de replonger dans le bain politique, le temps d'une campagne éclair (et ratée) pour 2022?

Pourtant, quantité d'indices plaident pour la bonne foi de Jean Castex, mêlé malgré lui au bal des ambitieux.

«Sous ses airs de péquenaud, il connaît la machinerie»

Au sortir de Matignon, il aurait pu prétendre à un placard doré de la République. Ou à une ambassade dans un pays ensoleillé. Ou même à rester le Premier ministre d'Emmanuel Macron –celui-ci le lui a proposé. Que nenni. L'ancien «monsieur déconfinement» a préféré la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont il a été nommé président-directeur général en novembre 2022.

Un poste certes important, mais «pas une sinécure», comme il le dit lui-même. Avec son cortège de défis (pénuries de personnel, grèves, matériel vieillissant, pickpockets, casse-tête des Jeux olympiques, etc.), la fonction n'est pas exactement de tout repos. Qu'importe, ce «passionné de trains» dit ne pas suivre de plan de carrière.

Une habitude. La «patte Castex»? «Descendre pour mieux monter», comme le note Le Monde, qui rappelle que le jeune énarque, tout juste diplômé et classé parmi les premiers de sa promo, a surpris son monde en délaissant les institutions parisiennes prestigieuses (Cour des comptes, Conseil d'État, etc.), au profit d'un poste dans le Var, comme directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Jean Castex, «c'est une flèche, sous ses airs de péquenaud, il connaît la machinerie», note Roselyne Bachelot, son ex-ministre de la Culture, dans son livre 682 jours, sortie en janvier 2023.

Ne pas payer de mine. Puis s'imposer. À la nomination de cet inconnu à Matignon en juillet 2020, Thierry Solère, transfuge de Les Républicains à LREM et l'une des éminences grises de la macronie, ironisait en petit comité: «Pierre Castex... euh, François Castex... non, comment déjà? Ah oui, Jean Castex!»

Sur les réseaux sociaux, le patron de la RATP apparaît assis dans le métro. C'est comme un cuisinier qui mange ses propres plats, ça donne confiance.

Trois ans après, qui snoberait encore l'ancien Premier ministre? La bonhomie et l'accent chantant n'empêchent pas d'avancer vite et loin. En somme, Jean Castex, c'est un TGV déguisé en train Corail. En politique, c'est si souvent l'inverse...

2027? «Il n'en parle jamais, mais il fait tout pour ne pas rendre la chose impossible», juge l'un de ses actuels collaborateurs. Le même souligne que le patron de la RATP a conservé la tête de la Fondation agir contre l'exclusion. Ce qui façonne le profil politique de ce gaulliste social revendiqué. Et lui permet de parcourir le pays. D'y promener son baromètre. De montrer sa connexion au «terrain».

«La patrie est l'endroit où vous comprenez et où vous êtes compris», selon le philosophe Karl Jaspers. Il ne sera pas dit que Jean Castex, du haut de son bureau à la Régie autonome des transports parisiens, perde le contact avec les «territoires» –mot qu'il a largement utilisé lors de sa nomination comme Premier ministre et devenu un poncif dans chaque portrait de ce natif de Vic-Fezensac, dans le Gers.

Même ses ennemis ne contestent pas son «authenticité». Sur les réseaux sociaux, pris en photo par des usagers du métro, le patron de la RATP apparaît assis sur un strapontin. C'est comme un cuisinier qui consomme ses propres plats, ça donne confiance.

2027, mais pour faire quoi?

C'est une manie: à chaque élection présidentielle, les Français désignent un président en tout point opposé au précédent. Un balancier qui alterne les styles. Une sorte de métronome démocratique.

Après Jacques Chirac, jugé ronronnant, les électeurs ont porté au pouvoir Nicolas Sarkozy, perçu comme plus énergique. Mais Nicolas Sarkozy, finalement trop vibrionnant, fut remplacé par celui qui, tout en rondeur, se voyait en «président normal», François Hollande. Puis, après cet ancien patron du Parti socialiste, qui a cumulé les mandats et les fonctions, ils choisirent un «homme neuf», jamais élu et trentenaire: Emmanuel Macron.



Si le théorème se vérifie, Jean Castex n'est pas le moins bien placé. Il est perçu comme chaleureux, là où Emmanuel Macron subit les reproches en arrogance. Élu enraciné et à l'ancienne, à l'inverse du héraut de la «start-up nation» disruptive... «Et puis Castex est rassurant», note une de ses anciennes collaboratrices.

Ambition impossible à démentir, impossible à confirmer. «Ces rumeurs viennent de l'Élysée, ils balancent le nom de Castex pour emmerder Édouard Philippe», remarque une proche de l'élu de Prades, toujours dans les colonnes du Monde. Devant ses invités, le chef de l'État dresse le portrait chinois de Jean Castex, sans le nommer, comme le profil idéal pour lui succéder.

Une manière de garder la main. D'empêcher que les Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin polluent la fin du mandat, avec des velléités de «rupture» (le slogan de Nicolas Sarkozy dès 2005 pour «tuer» Jacques Chirac, après deux mandats) ou de «droit d'inventaire» (un concept brandi par Lionel Jospin en février 1995 pour tourner la page du mitterrandisme à son couchant).

Jean Castex, le meilleur bouclier de Jupiter. Voire, subodorent les observateurs imaginatifs, le partenaire idéal pour un scénario à la «Medvedev-Poutine» (en Russie en 2008). À toi la présidence, à moi le gouvernement. Empêché de se présenter à un troisième mandat, Emmanuel Macron pourrait ainsi continuer à gouverner.

«Doit-on commencer à s'organiser?», s'interrogent les proches de Jean Castex, conscients que ce dernier ne dispose ni d'un parti, ni de finances, ni de réseaux structurés. Jusqu'ici, il a été celui que personne n'a vu venir. Et s'il continuait?