Les cas de syphilis augmentent dramatiquement chez les femmes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La syphilis traîne derrière elle une longue histoire. Reconnue au XVe siècle, cette infection sexuellement transmissible, surnommée tantôt le «mal français» ou le «mal de Naples», pourrait-elle devenir le mal de notre siècle?

Pendant des décennies, les cas de syphilis étaient principalement recensés chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des personnes de même sexe. Aujourd'hui cependant, dans certaines régions du monde, on constate une diminution des cas chez les hommes, mais une augmentation du taux chez les femmes. Loin d'être une question de parité, ce constat appelle un autre phénomène: la transmission congénitale de l'infection, de la mère à son bébé.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Aux États-Unis, on recense entre autres 30.000 cas de transmission de la syphilis, de la mère à l'enfant, en 2021. Un chiffre que les responsables de la santé, interrogés par la BBC, qualifient d'«inacceptablement élevé».

Un accès aux soins prénatals inégal

Les taux de syphilis congénitales montent en flèche dans le monde. Or, la transmission de la syphilis pendant la grossesse à un enfant à naître peut avoir des conséquences graves: fausse couche, mortinaissance, naissances prématurées, bébés fragiles ou décès peu de jours après la naissance… Aux États-Unis, 220 mortinaissances et décès de nourrissons étaient recensés en 2021 par les médecins, qui ont observé un nombre d'infections congénitales 3,5 fois plus élevé en 2020 qu'en 2016.

«La communauté scientifique de la santé publique s'accorde pour dire que l'augmentation des IST, y compris la syphilis, est probablement liée à une interruption des ressources de prévention des IST pendant la pandémie», explique Maria Sundaram, chercheuse associée au Marshfield Clinic Research Institute, situé dans le Wisconsin.

En réalité, cette difficulté d'accès à des soins préventifs et de dépistage se voit renforcée par des disparités socio-économiques: à côté des chiffres nationaux, des médecins du Mississippi ont signalé que les cas de syphilis congénitale avaient augmenté de 900% ces cinq dernières années. En outre, les chiffres les plus élevés sont observés chez les femmes noires américaines et hispaniques.

«Cela reflète les inégalités et le racisme sous-jacents qui subsistent dans notre infrastructure médicale et de santé publique», souligne la Dre Sundaram. À cela s'ajoutent la stigmatisation persistante de la syphilis et d'éventuelles barrières linguistiques. Les groupes de femmes les plus vulnérables, comme celles qui ont perdu leur logement ou qui sont aux prises avec la toxicomanie, sont également les plus durement touchés par la maladie.

Bon nombre de ces inégalités ont été exacerbées par la pandémie de Covid-19 dans le monde. En parallèle, la perception des IST a changé depuis les années 1990. «Aujourd'hui, grâce aux progrès réalisés dans la prévention et le traitement de l'infection par le VIH, ce dernier est considéré comme une maladie chronique», explique Leandro Mena, directeur de la division du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, chargé de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. «Le risque d'infection par le VIH n'incite plus les gens à utiliser des préservatifs ou à adopter d'autres stratégies de prévention contre les IST.»

Pour les professionnels de santé, la solution est claire: l'injection de pénicilline restant le meilleur traitement, il faut multiplier les tests et mieux sensibiliser les citoyens. Avec un double objectif: lutter contre la stigmatisation de la maladie, et encourager des pratiques sexuelles plus sûres.