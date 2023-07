Victoria Woodhull, la femme qui voulait devenir présidente des États-Unis

Temps de lecture: 3 min

Ce mardi 5 novembre 1872, la fourmilière new-yorkaise paraît un peu plus agitée que d'habitude. Rien de surprenant: c'est un jour d'élection! Dès le petit matin, les riverains sont alpagués par les crieurs de journaux qui prédisent, à la quasi-unanimité, la victoire d'Ulysses S. Grant.

Le Républicain, héros de la guerre de Sécession et candidat à sa propre succession, n'a que peu d'opposition: son adversaire direct, le libéral Horace Greeley, a mené une campagne faiblarde qui n'a pas su emporter l'adhésion opportuniste des Démocrates. Le résultat est sans appel: trente-et-un des trente-sept États vont à Grant, qui s'impose avec une avance confortable de 11,8%.

Certains bulletins, toutefois, n'ont pas été comptabilisés: ceux obtenus par Victoria Woodhull, candidate muselée par la presse et descendue en flammes par l'opinion publique. Cette dernière a passé la journée électorale dans une cellule de la prison de Ludlow Street, à Manhattan.

La candidature de Woodhull paraissait pourtant opportune. Trois ans plus tôt, l'Association nationale pour le vote des femmes (NWSA) et l'Association pour le suffrage des femmes américaines (AWSA) voyaient le jour. Le mouvement des suffragettes prenait chaque jour plus d'ampleur, réclamant un droit de représentation jusqu'alors réservé aux hommes; mais à ce mouvement de plus en plus bruyant, il manquait un geste fort. Et un visage.

Pourquoi pas celui de Victoria Woodhull?

Itinéraire d'une enfance gâchée

Née dans une famille pauvre sur les friches de l'Ohio, d'une mère illettrée et d'un père arnaqueur, Victoria Claflin Woodhull mène une enfance instable. Baladée sur les sentiers caillouteux des pionniers, elle gagne son argent de poche en disant la bonne aventure et en vendant des élixirs «miraculeux».

En 1853, Victoria finit par échapper aux griffes de sa famille en épousant un commerçant qui se prétend médecin. Elle vient d'avoir 15 ans. Mais son nouveau mari, un charlatan doublé d'un alcoolique, multiplie les infidélités: douze ans plus tard, le divorce est prononcé. Peut-être est-ce à ce moment-là que Victoria élabore la doctrine «free love» (amour libre) qui guidera son militantisme? Elle considère en effet que les choix conjugaux doivent être libres, et que ni l'adultère, ni l'avortement, ni le mariage, ni le divorce ne devraient nécessiter l'approbation d'une quelconque autorité morale ou légale.

Vers la fin des années 1860, Victoria devient la conseillère spirituelle d'un magnat du chemin de fer, Cornelius Vanderbilt –un partenariat qui assure son indépendance économique. «La capacité d'une femme à gagner de l'argent est une meilleure protection contre la brutalité et la tyrannie masculines que son droit de vote», affirme-t-elle. Pari réussi: du haut de ses 31 ans, Victoria devient millionnaire alors que la plupart des Américaines ne possèdent rien en leur nom propre.

Madame Satan

Injectant sa fortune dans la création d'un journal hebdomadaire, le Woodhull & Claflin's Weekly, qui tire à plus de 100.000 exemplaires, Victoria attire l'attention des médias en publiant notamment la première traduction du Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Elle profite de cette nouvelle visibilité pour promouvoir ses idéaux: revaloriser la place des femmes au travail et dans leur foyer, obtenir un salaire égal aux hommes pour un travail égal, démocratiser l'amour libre…

Ce dernier cheval de bataille fait couler beaucoup d'encre. La militante n'en démord pas: elle estime que le consentement et le désir partagé sont les clefs de voûte des relations amoureuses, écrivant notamment que «rien n'est plus destructeur que les relations sexuelles exercées habituellement et sans consommation parfaite et réciproque». Dans une Amérique victorienne étranglée par le puritanisme, cette liberté de parole ressemble à une injure aux bonnes mœurs.

Une caricature de Victoria Woodhull en Satan publiée dans Harper's Weekly, le 17 février 1872. | Wikimedia Commons

Pire: la critique pointe également dans son propre camp. Les autres suffragettes, estimant que les revendications enragées de Victoria font de l'ombre à la conquête du droit de vote, s'en détournent. Vilipendée par la presse, «Madame Satan» publie des articles de plus en plus féroces à l'égard de ses détracteurs… D'autant qu'elle brigue désormais la position la plus élevée du pays, se positionnant candidate à l'élection présidentielle de 1872.

Mrs. President

Les murs se resserrent peu à peu sur Victoria Woodhull. Le 2 novembre 1872, après la publication d'un article dénonçant l'adultère du révérend Beecher, un membre éminent de la communauté new-yorkaise, elle est arrêtée par les autorités fédérales pour «publication d'un journal obscène». Elle croupit plusieurs semaines en cellule tandis que le vétéran Ulysses S. Grant fête sa réélection.

Espérait-elle vraiment remporter le scrutin de 1872? Sans doute pas. Même en cas de résultat favorable, elle n'aurait pu investir la Maison-Blanche, car elle était alors âgée de 34 ans –trop jeune d'une bougie pour respecter le seuil fixé par la Constitution. Cependant le geste aurait été à la hauteur de l'enjeu…

En 1877, dégoûtée par les égarements d'un pays résolument hostile à l'émancipation des femmes, Victoria se retranche en Angleterre. Elle y finit ses jours dans l'amertume, s'adonnant à une passion peu courante à l'époque: la course automobile. Lessivée par des années de combats infertiles, Victoria Woodhull renie ses idéaux et meurt en 1927. Les Anglaises obtiendront le droit de vote complet l'année suivante.