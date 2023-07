Comment expliquer que tous les records de chaleur soient battus en même temps?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

C'est une triste série de records que nous venons de battre ces dernières semaines. Le 4 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, battant le record qui datait... de la veille. L'Organisation météorologique mondiale a annoncé que le mois de juin avait été le plus chaud jamais vu au niveau mondial. Quand au niveau de la glace en Antarctique, il est au contraire au plus bas.

Ces records de chaleur auront bel et bien des conséquences sur le long terme. Dans un article, Fast Company nous explique l'origine de ces phénomènes météorologiques et dresse un avenir peu reluisant pour les prochaines années.

Le réchauffement climatique est en partie responsable de ces fortes chaleurs, mais il n'est pas le seul en cause. L'Organisation météorologique mondiale a déclaré qu'El Niño –un phénomène particulier se caractérisant par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud et contribuant à des changements de régimes climatiques dans plusieurs régions du monde– avait commencé. Le dernier de cette ampleur remonte à 2016.

It was the hottest June on record globally, with record–high sea surface temperatures, especially in the Atlantic Ocean. Antarctic sea ice extent at unprecedented low values for the time of year, says @CopernicusECMWF monthly #StateofClimate report. pic.twitter.com/I8qlu0UZ2p