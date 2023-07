Les Japonais n'ont jamais mangé aussi peu de riz

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Au Japon, symbole de la spirale déflationniste des dernières décennies, le gyūdon, bol de riz avec du bœuf assaisonné et des oignons, est un plat de choix pour les employés de bureau au budget serré. Ce repas rassasiant, accessible pour la modique somme de 632 yens (soit environ 4 euros), serait pourtant en péril.

L'aliment de base du washoku (cuisine japonaise), le riz, n'est pas seulement une base au fond du bol: c'est aussi un pilier important pour l'économie du Japon, la économie mondiale. Or, il s'avère que les Japonais mangent moins de riz aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais consommé au cours de leur histoire. Des aliments alternatifs, pratiques et moins chers, comme le pain, menaceraient-ils ce plat traditionnel ? La BBC s'interroge et revient sur les raisons de ce déclin du riz.

Dépopulation, déflation et mondialisation

Avec 118 kilogrammes de riz par an, soit un peu plus de cinq bols par jour, la consommation de riz au Japon atteignait son apogée en 1962. En 2020, le ministère de l'Agriculture recensait une consommation annuelle plus de deux fois inférieure, avec 51 kilogrammes par habitant. Dans les porte-monnaies, le blé a déjà remplacé le riz: en 2011, pour la première fois, les ménages japonais ont dépensé plus pour du pain que pour du riz.

Ce phénomène, que les Japonais appellent désormais le «kome banare» (le détachement au riz) trouve son origine dans les années de croissance économique rapide du Japon. Dans l'après-guerre, les choix alimentaires étaient moins éclectiques et les ménages multigénérationnels: le riz permettait de mettre tout le monde d'accord.

Seulement, l'augmentation du nombre de familles monoparentales et les pressions exercées par le travail ont amené les Japonais à privilégier la commodité du pain ou des nouilles, et entamer ainsi leur fidélité au gohan (mot qui décrit le riz cuit, mais qui désigne aussi n'importe quel repas).

Aujourd'hui, par exemple, un petit-déjeuner japonais typique ne se compose plus d'aliments traditionnels comme le riz, la soupe miso et le poisson grillé. Dans les assiettes, on retrouve plutôt un toast et un œuf. «Il est beaucoup plus facile de manger du pain, surtout le matin», explique Nanami Mochida, institutrice près de Tokyo et mère de famille. «La préparation d'un petit-déjeuner à la japonaise prend plus de temps: il faut d'abord rincer le riz, puis la cuisson peut prendre de 30 minutes à une heure, même avec un cuiseur à riz.»

Résultat: d'après une enquête récente du distributeur de riz Makino, 84,8% des personnes interrogées ont déclaré manger du riz tous les jours, mais 68,1% ont déclaré n'en manger qu'une fois par jour. Seulement 16,7% le privilégient pour les trois repas.

Le déclin du riz ne s'observe pas que dans l'assiette: le quartier de Fukushima, à Osaka, comptait autrefois une cinquantaine de magasins de riz. Aujourd'hui, il n'en reste plus que cinq, dont l'entreprise centenaire de Shigeru et Teruyo Okumura, qui vend du riz cultivé dans tout le pays.

«Les jeunes sont plus intéressés par la variété des plats, et pas seulement par le riz japonais traditionnel, la soupe miso et les accompagnements, qui prennent plus de temps à cuire qu'un bol de nouilles», explique Sakamoto, auteur du guide culinaire Food Sake Tokyo. «Et comme le riz n'est pas bon marché, le pain ou les nouilles sont plus abordables pour beaucoup de gens.»

La consommation intérieure se réduisant, les producteurs se tournent dorénavant vers l'étranger, et tentent d'exploiter l'intérêt mondial du moment pour la cuisine japonaise. De cette manière, les exportations de riz du Japon sont passées de 4.515 tonnes en 2014 à 22.833 en 2021, soit une multiplication par cinq en sept ans, avec un tiers à destination de Hong Kong. Malgré cette explosion des exportations, celles-ci représentent encore moins de 0,5% de la production nationale de riz. Les coopératives agricoles incitent donc les restaurants à servir davantage de donburi (bol de riz), en misant sur l'indétrônable gyūdon.