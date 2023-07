En Chine, le ralentissement de l'économie inquiète les dirigeants

Temps de lecture: 7 min

Il y a six mois, les contrôles et restrictions qui ont été imposés aux Chinois pendant trois ans ont été levés, mais la situation économique de la Chine n'est pas vraiment revenue à la normale. Une crainte de l'avenir semble s'être installée et beaucoup pensent que leur pays est désormais mal vu à travers le monde.

D'étranges rumeurs se répandent dans la population chinoise. Ainsi, début juillet, des internautes affirmaient même que lors des émeutes qui se déroulaient en France, des magasins et des véhicules appartenant à des Chinois étaient prioritairement ciblés par les incendiaires.

Une économie fatiguée

Ce climat d'inquiétude généralisée a des effets économiques. Les achats de produits manufacturés ralentissent. Selon l'institut Caixin/S&P Global, qui est une source d'information mensuelle sur l'économie chinoise, l'indice de ces achats se situait à 50,5 en juin, alors qu'en mai, il était à 50,9. S'il descendait en dessous de 50, l'économie chinoise ne serait plus classée en expansion, comme c'est le cas depuis des décennies: elle serait en contraction.

Ce n'était pas du tout la perspective qu'envisageaient les dirigeants chinois début 2023. La levée des restrictions liées à la politique zéro-Covid donnait alors l'espoir d'un redémarrage en force de l'activité économique. Après la fin des confinements, la consommation des ménages a repris et, fin janvier, lors des congés du Nouvel an, les Chinois ont intensément voyagé à travers le pays. Si bien qu'au premier trimestre 2023, la croissance affichée par la Chine est montée à 4,5% du PIB. Mais les chiffres du second trimestre montrent au contraire un essoufflement de l'économie.

Le redémarrage des dépenses privées des Chinois ne s'est pas confirmé, ce qui laisse supposer que la population n'est pas vraiment prête à renouer avec l'optimisme qui l'a soutenue pendant une trentaine d'années. Entre 2007 et 2009, par exemple, l'indice des directeurs d'achat qui mesurait alors les performances du secteur manufacturier en Chine se situait régulièrement autour de 54%, et le chiffre de la croissance annuel était d'environ 11%.

Aujourd'hui, il semble plutôt qu'une forme d'attentisme se soit installé dans la vaste classe moyenne chinoise. Si l'investissement public reste soutenu par les gouvernements provinciaux, il chute dans le domaine privé, tout particulièrement dans l'immobilier.

Face à cette situation, les dirigeants de Pékin ont demandé à la banque centrale de Chine d'abaisser le taux de référence des prêts à moyen terme de 2,75% à 2,65%. Par ailleurs, 237 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros) ont été injectés dans l'économie Ces mesures relativement modestes permettent aux banques commerciales d'accorder un peu plus facilement des prêts.

Mais pour l'instant, Pékin n'a pas mis en place un véritable plan de soutien de l'économie. La question fait sans doute l'objet de discussions serrées parmi les experts du Parti communiste, certains d'entre eux préconisant d'attendre avant d'engager des sommes considérables dans les circuits économiques du pays.

Faire pression sur l'Occident

Une incertitude semble en effet régner actuellement dans les hautes sphères du régime chinois. Au minimum, on observe que le niveau des exportations reste stable. Mais, l'état du monde n'incite pas la Chine à prendre des initiatives économiques audacieuses. Pékin semble avoir le sentiment que les pays occidentaux sont résolus à limiter la montée en puissance de la Chine. Et c'est surtout aux possibilités de répliques que le pouvoir chinois travaille.

Le 3 juillet, Pékin a annoncé son intention de limiter, à partir d'août prochain, les exportations chinoises de gallium. Ce métal est précieux pour la fabrication de puces électroniques et il est notamment utilisé dans les LED ou les panneaux photovoltaïques. Les exportations de germanium, qui sert dans la confection de fibres optiques et d'infrarouge, vont également être limitées: il sera nécessaire qu'une licence soit délivrée par l'État chinois pour pouvoir importer ces deux métaux, dont plus de 80% des réserves mondiales se trouvent en Chine. Réduire leur exportation est une façon de faire pression sur les pays occidentaux, tout en exprimant une évidente mauvaise humeur.

Ce geste chinois est survenu trois jours avant la visite à Pékin les 6 et 7 juillet de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor. Elle est venue parler des relations économiques et commerciales américano-chinoises, prenant la suite du secrétaire d'État Antony Blinken, dont le voyage en Chine était surtout d'ordre diplomatique. L'objectif de Janet Yellen était visiblement de faire en sorte que les différends économiques entre les États-Unis et la Chine n'entraînent pas d'effets négatifs pour les deux pays.

Les restrictions décidées par la Chine sur ses exportations de métaux ont évidemment fait partie des discussions entre la secrétaire américaine et les dirigeants chinois. Le Premier ministre Li Qiang lui a confirmé que l'attitude de la Chine était une réponse à la décision de Washington de priver les entreprises chinoises de technologies américaines et de restreindre l'accès aux semi-conducteurs avancés et aux équipements dont ont besoin les fonderies à puces chinoises.

Le bras de fer américain

Des raisons de sécurité sont avancées par les Américains pour justifier ces restrictions, mais les Chinois estiment qu'il s'agit surtout de ralentir leurs projets de développer leurs technologies en matière de télécommunication et d'intelligence artificielle, sans parler des domaines de la défense. En réponse, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a insisté sur les «actions ciblées que mènent les États-Unis pour préserver leur sécurité nationale». «Nous n'utilisons pas ces actions pour obtenir un avantage économique», a-t-elle précisé.

Mais, plus globalement, Janet Yellen a souligné le souhait américain de bénéficier «d'une concurrence économique saine avec la Chine», ajoutant que les États-Unis n'ont pas l'intention «d'entraver le processus de modernisation de la Chine».

Le président chinois a répété la nécessité pour la Chine d'appuyer son économie sur «un cycle puissant de demande intérieure».

Li Qiang, le Premier ministre chinois, lui a répondu: «Le développement de la Chine est une opportunité plutôt qu'un défi pour les États-Unis, et un gain plutôt qu'un risque […]. Le monde a besoin d'une relation sino-américaine stable, et la question de savoir si les deux pays peuvent trouver le moyen correct de s'entendre est importante pour l'avenir de l'humanité.» À cela, Janet Yellen a répliqué: «Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays puissent prospérer.»

Après les quelque dix heures d'entretiens qu'elle a eu en quatre jours avec des dirigeants chinois, la secrétaire au Trésor américaine a affirmé que les relations entre les deux pays ont désormais «des bases plus solides». Autant de propos qui indiquent un souci américain d'instaurer un rapport apaisé avec la Chine. D'autant qu'il y a peut-être actuellement des inquiétudes à Washington sur une possible fragilité de l'économie chinoise.

Certes, Janet Yellen ne cache pas qu'il existe des désaccords importants entre les deux pays, ni qu'elle a parlé de «pratiques commerciales déloyales» de la part de la Chine. Mais le souci d'améliorer les relations amène quelques gestes concrets. À Washington, le département d'État a annoncé le 8 juillet que l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, se rendra prochainement à Pékin afin de parler des possibilités de coopération américano-chinoise dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. D'autre part, le principe d'une rencontre entre les président Joe Biden et Xi Jinping est acquis, pour une date qui reste à fixer.

Veiller à la sécurité intérieure

En attendant, le manque de vigueur de la reprise économique en Chine conduit les dirigeants à une attitude de plus en plus défensive. En mars dernier, Xi Jinping avait estimé que Washington «essaie d'entraver le développement de la Chine». Depuis, à Pékin, on cherche comment répondre aux limitations économiques que les États-Unis et l'Europe décrètent face à la Chine.

Le 7 juin, à l'occasion d'un voyage à Hohhot, le chef-lieu de la région de Mongolie-Intérieure, au nord du pays, le président chinois a répété la nécessité pour la Chine d'appuyer son économie sur «un cycle puissant de demande intérieure». «Le cycle international» des marchés étrangers devant dès lors n'être qu'un second moteur de croissance.

Dans ce discours, Xi Jinping précise qu'il ne s'agit pas de «verrouiller la Chine» mais que «le plus important est que le pays s'occupe de ses propres affaires». Tout cela alors que le numéro un chinois dit voir survenir des «circonstances extrêmes» et «toutes sortes de tempêtes violentes et de vagues effrayantes».

À la suite de ces déclarations alarmistes, et alors que Janet Yellen était à Pékin, Xi Jinping est allé inspecter une unité de commandement de l'armée chinoise installée à Nankin et dont dépendent les forces qui surveillent l'île de Taïwan. Dans son discours, le numéro un chinois a exhorté les militaires à «oser se battre, savoir bien se battre, et être résolus à défendre la souveraineté et la sécurité nationale», en ajoutant: «Il est nécessaire d'approfondir notre planification de guerre et de combat […], de se concentrer sur l'entraînement au combat réel, et accélérer l'amélioration de notre capacité à vaincre». La première chaîne de télévision chinoise a largement diffusé ces propos.

Les déclarations de Xi Jinping traduisent ainsi un évident raidissement des dirigeants chinois. Au moins, le voyage en Chine de Janet Yellen devrait permettre la reprise d'un dialogue américano-chinois qui s'est détérioré continuellement depuis la présidence de Donald Trump. Mais l'inquiétude affirmée de Xi Jinping peut aussi être le signe d'une volonté de détourner l'attention de l'opinion chinoise du ralentissement économique que traverse le pays.

Pour faire le point sur tout cela, une réunion élargie du Comité central du Parti communiste chinois semble devoir se tenir très prochainement. Ce qui pourrait expliquer que Pékin a annoncé annuler la visite de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui était prévue les 12 et 13 juillet 2023. Mais, fidèle à une longue tradition de secret, Pékin ne confirme pas que cette réunion au sommet va avoir lieu.