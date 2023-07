La «noyade sèche» des enfants, cette mort à retardement qui n'existe pas

Temps de lecture: 12 min

Dans la jungle des publications internet destinées aux parents, l'arrivée de l'été est marquée par quelques motifs récurrents: le casse-tête de la garde pendant les vacances scolaires, le rappel à cette déchirante réalité («Vous ne passerez que dix-huit étés avec vos enfants») et, plus angoissant encore, les mises en garde contre ce que l'on appelle la «noyade sèche».

«Juste un rappel pour les parents de jeunes enfants», pouvait-on lire dans un récent message posté sur Facebook dans cette dernière catégorie. «La “noyade sèche” ou “noyade secondaire” est rare, mais elle existe. Restez vigilants!» Autre avertissement: «L'été est là, soyez PRUDENTS! La noyade sèche est une réalité.»

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les histoires de noyade sèche qui circulent chaque année depuis au moins une décennie –mais avec une fréquence accrue depuis 2017– décrivent des nageurs enfants qui vont sous l'eau et en ressortent en crachotant. Ils semblent aller bien quand ils quittent la piscine ou la plage, mais après plusieurs heures ou jours, ils développent soudainement des symptômes comme la fatigue, la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires qui nécessitent des soins d'urgence. Il s'agit d'un phénomène terrifiant, comme le montrent les photos d'enfants étendus inertes sur des tables d'examen qui accompagnent ces articles.

Terrifiant oxymore

Cependant, la «noyade sèche» –ou, du moins, ce type particulier de «noyade sèche» retardée qui effraie les parents chaque année– est une fiction, comme l'ont affirmé de nombreuses institutions médicales. Une vidéo TikTok sur le sujet, réalisée par Meghan Martin, médecin urgentiste en pédiatrie, est récemment devenue virale: «Ça n'existe pas», déclare-t-elle catégoriquement. (Dans les commentaires de ce post, une personne a écrit: «Cette nouvelle vient d'apaiser beaucoup de mes angoisses. Je pensais que c'était une réalité, j'en entends constamment parler sur les réseaux sociaux.»)

Le caractère oxymorique de l'expression «noyade sèche» est en partie ce qui la rend terrifiante. Il ne semble pas possible de se noyer en l'absence d'eau, ou après une brève et peu intense exposition à celle-ci. L'expression sonne comme un discret avertissement aux parents: «On n'est jamais à l'abri».

Facebook est, selon une récente étude, «la plateforme préférée des parents à la recherche d'informations dans le domaine pédiatrique».

Même si vous n'allez pas à la piscine, il y a les jeux avec de l'eau, l'arroseur ou la baignoire. Et compte tenu de la fréquence à laquelle les petits enfants tombent malades et de la fréquence à laquelle de nombreux enfants se baignent en été (ou prennent simplement des bains, pas la peine de chercher loin), comment savoir qu'une toux apparue quelques jours plus tard nécessite une visite aux urgences? Le niveau de vigilance requis semble exorbitant.

De nombreux parents découvrent le risque supposé de «noyade sèche» en lisant les posts qui circulent chaque année, mais une mère que je connais en a été informée par le bon vieux Dr Google, après une brève immersion de son bébé dans la baignoire. L'année dernière, un post publié sur Reddit relatait la peur similaire d'une mère, qui avait apparemment elle aussi fait des recherches: «J'étais en train de donner un bain à ma petite fille de 4 mois quand un peu d'eau a aspergé son visage. Elle n'a pas toussé ou quoi que ce soit, mais je crains une noyade sèche/secondaire.»

Obsession estivale

L'attention portée chaque année à la «noyade sèche» –Google Trends note une augmentation significative des recherches chaque été– est emblématique d'un curieux type de désinformation. Contrairement aux vaccins, le thème a peu d'implications politiques; contrairement aux préoccupations concernant le temps passé devant les écrans ou les aliments transformés, il ne s'agit pas d'un débat codé sur la moralité parentale. Mais il appartient à une strate d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font monter l'anxiété sous prétexte d'être utiles.

Un simple passage en revue de TikTok vous apprend l'existence de nombreuses maladies pédiatriques rares; des posts Instagram énumèrent les signes indiquant que votre enfant pourrait être victime d'abus sexuels. Tout cela avant d'en arriver à Facebook qui, selon une récente étude, est «la plateforme préférée des parents à la recherche d'informations dans le domaine pédiatrique».

Tous les cas de décès attribués à la noyade sèche retardée se sont révélés par la suite avoir une cause différente.

Il y a effectivement des enfants atteints de maladies rares, des enfants victimes d'abus sexuels, et la noyade –sous sa forme classique– est la principale cause de décès des enfants âgés de 1 à 4 ans. Mais la conscience du risque, dans la plupart des cas, n'est pas une mesure préventive en soi, et une avalanche d'avertissements peut user les défenses des parents les plus avisés.

Le buzz récent autour de la noyade sèche trouve son origine dans un incident tragique survenu en 2017 au Texas, au cours duquel un garçon de 4 ans a été déclaré mort une semaine après avoir joué dans des eaux peu profondes pendant ses vacances. L'histoire a été reprise par les médias nationaux, notamment CNN, People et USA Today; des publications destinées aux parent ont suivi, et un article de blog sur le sujet de Scary Mommy a été largement partagé. Mais dès l'été suivant, le corps médical a déclaré que la noyade sèche était un mythe, et la presse s'est ralliée à cet avis.

«La noyade sèche n'existe pas», peut-on lire dans un billet de blog sur le site de l'Alliance nationale pour la prévention de la noyade. Un article paru en juillet 2018 dans le Cleveland Clinic Journal of Medicine, intitulé «Noyade sèche et autres mythes», a fermement démenti l'idée. Même Scary Mommy, sans retirer son article de 2017 sur le sujet, a récemment ajouté au canon des articles en ligne discréditant le terme.

D'autres causes

Concernant le cas du Texas, le diagnostic de noyade sèche a été attribué à un secouriste qui s'est occupé du garçon, et l'histoire s'est répandue avant que l'autopsie ne soit réalisée. Celle-ci a ensuite conclu que le garçon était mort d'une myocardite. En fait, tous les cas de décès attribués à la noyade sèche retardée se sont révélés par la suite avoir une cause différente: affections sous-jacentes, pneumonie ou virus. Mais la «noyade sèche» était déjà fermement ancrée dans l'esprit du public.

«Il est très difficile de se débarrasser de concepts que les gens ont intégrés», déclare le Dr James Callahan, médecin pédiatre urgentiste à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Selon lui, la persistance du terme vient en partie du fait que des experts médicaux l'ont utilisé par le passé, mais sa récurrence dans des actualités comme celle du Texas a contribué à l'imposer. «Une fois qu'un cas comme celui-là est porté à la connaissance du grand public, il capte l'imagination. Ensuite, même s'il est démenti ou que la véritable cause est découverte, celle-ci est moins médiatisée», explique-t-il.

«Un enfant qui ne présente pas de symptômes au bout de quatre à huit heures n'en développera pas plus tard.» Dr James Callahan, médecin pédiatre urgentiste

Il n'y a actuellement que trois termes médicaux agréés pour désigner la noyade, et aucun ne correspond à la «noyade sèche». Il y a la submersion sans atteintes, c'est-à-dire la submersion qui n'entraîne aucun symptôme, à part peut-être une toux passagère. Il y a la noyade non mortelle, c'est-à-dire une submersion qui entraîne des symptômes plus importants, comme une toux persistante, un essoufflement, des vomissements ou un changement de l'état mental, mais pas la mort. Enfin, il y a la noyade mortelle.

Certains des cas décrits comme des «noyades sèches» sont en fait des noyades non mortelles, mais la confusion vient en partie du fait que, pour beaucoup d'entre nous, le mot «noyade» évoque un accident mortel. Ce n'est pas un mythe: chaque année, environ 372.000 personnes meurent de noyade dans le monde, dont un grand nombre d'enfants. Mais les noyades non mortelles sont encore plus fréquentes. «Pour chaque personne qui décède, il y a jusqu'à cinq noyades non mortelles», explique M. Callahan.

Dans son service d'urgence à l'hôpital, qui se trouve à proximité de deux rivières et non loin de la région côtière du Jersey Shore, Callahan voit chaque été des cas de noyade non mortelle. Ce qu'il ne voit pas, ce sont des enfants qui ne présentent aucun symptôme après avoir joué dans l'eau et qui, quelques jours ou quelques semaines plus tard, présentent soudainement des séquelles causées par la submersion.

«Ça ne se passe pas comme ça», explique-t-il. Si une personne présente des symptômes après une submersion, au-delà de la toux ponctuelle, elle doit consulter un médecin. Aux urgences, elle sera gardée en observation pendant quatre à huit heures; si le patient présente toujours des symptômes après cette période initiale, il est hospitalisé, mais sinon, il n'y a généralement pas de problème.

«La grande majorité des personnes s'en sortent bien», poursuit M. Callahan, citant de grandes études brésiliennes sur les personnes traitées pour des atteintes à la suite d'une submersion qui ont montré un taux de mortalité de seulement 0,5%.

Parano parentale

Il faut retenir ceci, explique M. Callahan: «Un enfant qui ne présente pas de symptômes au bout de quatre à huit heures n'en développera pas plus tard.» S'il semble aller bien au bout de huit heures, «il n'y a pas lieu de s'inquiéter que son état se dégrade quelques heures ou deux jours plus tard».

Si un enfant présente des symptômes inquiétants de ce type, il doit être examiné par un médecin car il peut s'agir d'autre chose, mais en ce qui concerne la submersion, «on ne connaît pas de cas ou de mention dans la littérature spécialisée de personnes asymptomatiques après huit heures qui ont ensuite présenté des atteintes importantes ou qui sont décédées».

Les parents, de manière générale, peuvent avoir des tendances paranoïaques. Nous sommes en charge de créatures vulnérables, et pour les personnes qui élèvent des enfants dans un isolement inédit à l'échelle historique, mais qui ont accès à de nombreuses informations, il peut être particulièrement difficile d'évaluer les risques auxquels ils sont exposés: le collier d'ambre est-il dangereux pour votre bébé, et qu'en est-il du paracétamol? Est-il préférable d'habituer les petits à l'eau ou de les en éloigner complètement?

Le fait que la noyade sèche soit si proche de la menace réelle de noyade complique les choses.

Les histoires relatant les effets néfastes des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes ont proliféré après que l'Administrateur de la santé publique des États-Unis a publié une mise en garde à ce sujet en mai. Mais il y a beaucoup moins de recherches sur l'impact des réseaux sociaux sur les parents qui élèvent ces enfants, même si, selon le Dr Molly Waring, épidémiologiste au Center for mHealth and Social Media de l'université du Connecticut, «la majorité des parents aux États-Unis se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver des réponses sur les questions de parentalité ou la santé de leurs enfants».

Mme Waring, qui étudie l'impact des réseaux sociaux sur les comportements en matière de santé, en particulier chez les parents, explique que les contenus «concernant des sujets qui suscitent le stress ou l'anxiété gagnent du terrain sur les réseaux sociaux, parce que les émotions sont vives et que tout le monde a une opinion».

Les algorithmes exploitent cette anxiété en favorisant les sujets sensationnels, mais la plupart d'entre nous n'avons même pas besoin de ces encouragements. «Il y a d'emblée une tension entre les entreprises de réseaux sociaux qui cherchent à attirer plus de gens plus longtemps sur leurs plateformes, et les professionnels de la santé publique qui veulent empêcher la diffusion de contenus trompeurs ou inexacts sur la santé», souligne Mme Waring.

Certaines plateformes disposent désormais de mécanismes permettant de signaler les informations erronées, mais «pour ce qui est des mesures que devraient –ou peuvent de manière réaliste– prendre les sociétés de réseaux sociaux, la question reste ouverte».

Factchecking nécessaire

Bien que certains sujets soient plus susceptibles d'être signalés –notamment les vaccins et les informations relatives au Covid– beaucoup d'autres, comme les histoires concernant des cas supposés de noyade sèche à retardement, ne reçoivent pas le même traitement. Le fait que la noyade sèche soit si proche de la menace réelle de noyade complique les choses.

Contrairement à ce qui se passe avec les vaccins, où la lutte contre la désinformation passe par le partage de preuves encourageantes de leur efficacité et de la faiblesse des risques, démystifier la «noyade sèche» implique de rappeler aux parents que des choses horribles peuvent effectivement se produire, mais pas celle-ci en particulier. Ce n'est pas une campagne d'information publique qui met les gens à l'aise.

Quant aux démentis, qui présentent le débat comme une question de terminologie, ils passent à côté de la charge émotionnelle qui alimente la circulation de ces histoires: des parents qui ont peur que quelque chose arrive à leur enfant ne s'intéressent pas à la valeur sémantique de «atteintes par submersion» et de «noyade non mortelle». Ils craignent que leur enfant soit celui qui se retrouve étendu sur la table d'examen, voire pire. La possibilité d'un accident au sens large prime sur l'examen des situations particulières.

Les mesures prises pour éviter les noyades mortelles contribuent également à prévenir les atteintes par submersion non mortelles.

Selon M. Callahan, la peur que continue d'inspirer une forme de noyade démentie par les experts a quelque chose à voir avec la réalité de la vraie noyade. «Les gens se disent: “Je surveille attentivement mes enfants, ils ont suivi des cours de natation et pris toutes les mesures préventives.” Nous essayons de nous rassurer. Nous aimons penser que nous maîtrisons la situation.»

Nous concentrons donc notre attention sur les choses qui semblent réellement échapper à notre contrôle, plutôt que sur les dangers les plus courants et les plus banals, de même que les parents sont plus enclins à craindre un enlèvement qu'un accident de voiture, bien que ce dernier soit beaucoup plus probable. «Telle est probablement la nature humaine, dans une certaine mesure», note M. Callahan, même sans la contribution des algorithmes.

La somme de toutes les peurs

Les démentis concernant la noyade sèche peuvent donner l'impression qu'il s'agit d'un simple cas de désinformation médicale circulant parmi les esprits crédules. Mais le décalage apparent entre les parents qui appréhendent ce phénomène et les experts médicaux qui l'infirment semble révélateur d'autre chose. Susciter la peur des parents est chose facile, car l'anxiété est une réaction rationnelle lorsqu'on est chargé de protéger la vie de quelqu'un d'autre.

Les professionnels de santé et les autorités de santé publique, dont la formation est axée sur l'évaluation des risques, semblent parfois agacés que des dangers imaginaires mobilisent autant d'énergie. Mais les personnes qui sensibilisent à la noyade sèche et celles qui la démentent réagissent toutes deux, peut-être, à un sentiment d'impuissance inhérent à la responsabilité de veiller sur d'autres personnes: le nombre infini de dangers contre lesquels nous ne pouvons pas nous protéger complètement, ni protéger nos enfants ou nos patients.

La bonne nouvelle, c'est que les mesures prises pour éviter les noyades mortelles contribuent également à prévenir les atteintes par submersion non mortelles. Selon M. Callahan, les taux de noyade ont en fait diminué depuis les années 1990, principalement parce qu'un nombre croissant de juridictions ont commencé à exiger la mise en place de clôtures appropriées autour des piscines.

S'agissant des enfants, limiter le risque d'un accès accidentel à l'eau, associé à d'autres mesures préventives –surveillance par un adulte vigilant et non distrait, cours de natation, gilets de sauvetage approuvés par les garde-côtes– «voilà ce sur quoi les gens devraient vraiment se concentrer», insiste M. Callahan, afin de prévenir toutes les formes de danger lié à l'eau. Ce n'est pas nécessairement facile.

Une chose que les nouveaux parents ne réalisent peut-être pas, c'est que leurs journées à la piscine ne pourront probablement pas être qualifiées de «relaxantes» avant quelques années. Mais on trouvera éventuellement un réconfort dans le fait que, face à ce danger particulier, notre attention constante et ciblée –cette faculté qui ne nécessite ni aide technologique ni expertise particulière et qui est sans cesse mise à mal par les réseaux sociaux– reste l'un des meilleurs outils dont nous disposons.