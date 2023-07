2015, année charnière pour l'infidélité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

En 2015, le site de rencontres en ligne Ashley Madison, dédié spécifiquement aux relations extraconjugales, était victime d'un piratage de grande ampleur. Environ 32 millions d'utilisateurs ont vu leurs données fuiter –dont leurs noms, adresses, photos intimes et messages privés.

Ironie du sort: Ashley Madison mettait en avant l'argument de la protection des données pour attirer de nouveaux internautes. Une promesse balayée en un mois par les pirates informatiques.

À l'occasion de la sortie d'un documentaire disponible sur la plateforme américaine de streaming Hulu, Insider revient sur l'affaire et ses conséquences sur les relations amoureuses près de huit ans après.

Au départ, le choc

La fuite de données a eu d'importantes conséquences chez les utilisateurs concernés. Certains ont perdu leur travail, ont divorcé ou ont été exclus de leur communauté religieuse. Cinq personnes se sont aussi suicidées peu de temps après les révélations.

Est ensuite venu le temps des interrogations. Les personnes infidèles méritaient-elles ce déferlement de haine? Cet événement a servi à mettre en avant un phénomène tabou mais réel: aux États-Unis, 23% des hommes et 12% des femmes reconnaissent avoir déjà trompé leur partenaire.

«Nous proposons quelque chose qui est un besoin, qui est voulu et désiré», explique Paul Keable, chief strategy officer d'Ashley Madison, dans un épisode du documentaire. Huit ans après la fuite des données de ce site de rencontres, il semblerait que la vision du couple ait peu à peu changé.

La monogamie est-elle dépassée?

Plusieurs spécialistes se sont emparés de la question de l'infidélité après le piratage. En 2017, la thérapeute Esther Perel a publié le best-seller The State of Affairs: Rethinking Infidelity et son confrère Talal Aslsaleem a parlé dans son propre livre des bienfaits de l'adultère dans un mariage.

Le débat s'est aussi développé dans les médias où des histoires d'infidélités ont été décrites de manière plus nuancée -comme celle de Jay-Z et Beyoncé qui ont décidé, après la tromperie du rappeur, de redonner une chance à leur union.

Des discussions qui ont aussi mené à des questionnements autour de la possibilité d'avoir, d'un commun accord, des relations sexuelles avec d'autres personnes, ou de confier certaines envies et fantasmes à son partenaire. Toujours est-il que la clé reste la communication avec l'autre, afin de savoir si les deux partenaires au sein du couple sont sur la même longueur d'ondes.