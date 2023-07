La baisse du pouvoir d'achat, une piste pour expliquer les pillages pendant les émeutes?

Temps de lecture: 4 min

Au total, selon le chiffrage du ministère de l'Intérieur présenté par Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat, on aura compté «12.031 véhicules incendiés, 2.508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273 bâtiments qui appartiennent aux forces de l'ordre, 105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles [qui] ont fait l'objet d'attaques et 17 atteintes aux élus», et ce en moins d'une semaine.

Les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué à Nanterre par un policier le 27 juin 2023, ont concerné «entre 8.000 et 12.000 personnes». Face à elles, 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour faire face aux débordements et aux nombreux pillages, et ont procédé à des milliers d'arrestations.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Parmi les personnes interpellées, seules 10% étaient de nationalité non-française et 60% n'avaient aucun casier judiciaire et n'étaient pas connues des services de police. Finalement, ce qui ressort, ce n'est pas le couplet continu du sentiment de déclassement ressenti dans les banlieues et une volonté d'en découdre pour s'opposer à l'ordre établi. Comment donc expliquer ce mouvement de foule rassemblant des profils complexes?

Un mouvement qui dépasse les banlieues

Contrairement aux émeutes de 2005, qui avaient été longues de trois semaines et concentrées essentiellement dans les quartiers populaires, les événements de 2023 ont été instantanés, rapides et globaux. Ils ont concerné presque l'intégralité du territoire et ont été observés aussi dans des endroits qui jusqu'ici n'avaient jamais connu d'incivilités ou de fragmentations sociales.

Comme le précise Richard Werly, correspondant à Paris pour le média suisse Blick, «le pillage et la destruction quasi gratuite sont devenus des gestes absolument normaux. Une barrière a été franchie.» Comparativement à 2005, «ce sont [aujourd'hui] des garçons qui […] ont le sentiment que casser et piller est presque normal. C'est une génération qui a compris comment fonctionne la police, et qui est fluide. Ces jeunes ne sont pas dans une rébellion frontale. Il s'agit de commandos énervés qui veulent casser et piller, mais je ne crois pas qu'ils en veulent à la société.»

La réponse sociologique, celle des mentalités ou des difficultés sociales, pointe une première limite puisque tout le monde est concerné. Si la jeunesse s'est fortement mobilisée, c'est donc une jeunesse qui n'est pas exclusivement concernée par un sentiment de déclassement et de mépris vis-à-vis du reste de la société.

D'ailleurs, dans les quartiers les plus populaires, des efforts ont été entrepris depuis 2005 pour prévenir et réparer. Les crédits directs en faveur de la politique de la ville ont été réévalués à 558 millions d'euros en 2022, en hausse de 31% depuis 2018. Et les quartiers les plus populaires bénéficient d'exonérations fiscales sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Les jeux vidéo? Les réseaux sociaux? La famille?

Comment donc expliquer ce mouvement? Par une explication sociétale, culturelle, celle soulevée dès les premières émeutes par le président Emmanuel Macron, qui rejetait la faute sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la famille pas assez présente?

L'antienne sur les jeux vidéo doit rapidement être abandonnée, puisqu'avec quarante ans d'expérience vidéoludique, il n'existe toujours aucune preuve ni aucune démonstration d'un lien entre violence, délinquance et jeux vidéo.

Resteraient les réseaux sociaux ou la famille absente. En allant plus loin dans cette perspective, on peut rejoindre l'analyse de l'économiste Philip Pilkington, qui voit un lien entre la baisse du pouvoir d'achat, liée au contexte inflationniste, et une volonté de soutenir ses proches. Selon lui, chiffres à l'appui, la consommation alimentaire, en volume, a chuté de 17% depuis la fin de l'année 2022, un «phénomène inédit dans l'histoire récente».

1/ Yesterday I published an article in @unherd arguing that the situation leading up to the French riots is being driven by high food prices and low consumption. I presented INSEE data showing a 17% drawdown in food consumption, totally unprecedented in recent history. Chart pic.twitter.com/wm2zbyhtpF — Philip Pilkington (@philippilk) July 4, 2023

Un constat d'ailleurs corroboré par François Geerolf, économiste à l'OFCE, selon qui «la chute de la consommation alimentaire des ménages n'a même aucun précédent dans les données mensuelles compilées par l'Insee depuis 1980. De même pour la chute de la consommation de biens en général.»

C'est simple, en 2023, la consommation alimentaire, nette de l'inflation, a baissé de 30% par rapport à 2020, avant le début de la crise du Covid-19, retrouvant un niveau équivalent à celui de l'année 2000. Il y a un retour en arrière de plus de vingt ans: la crise est bel et bien là.

Quasiment tous les ménages sont concernés par une diminution de leur pouvoir d'achat et une obligation de faire des arbitrages, de réduire leur part dédiée à la consommation alimentaire. La situation sociale régresse globalement et peut être une piste, parmi d'autres, pour expliquer les émeutes et les pillages qui ont eu lieu partout en France.

La pauvreté est la pire forme de violence

Pour Pilkington, c'est une poudrière: «Ce sont ces dynamiques qui créent la situation fébrile que nous connaissons aujourd'hui à travers toute l'Europe. La France a un passé de troubles sociaux et ses tensions ethniques sont plus marquées que celles que l'on trouve ailleurs en Europe. Mais plus les choses changent, plus elles restent inchangées. La hausse des prix des denrées alimentaires et la baisse de la consommation alimentaire restent des indicateurs extrêmement efficaces pour prédire les émeutes et les troubles sociaux.»

Il rappelle notamment les émeutes de 1775, précédant de quelques années la Révolution française, et liées à une hausse importante du prix des denrées alimentaires, qui avait provoqué «la guerre des farines».

Maintenant, reprenons l'analyse: les réseaux sociaux et la famille absente. Oui, on a tous vu et on a tous en tête ces jeunes en train de se filmer pour diffuser leurs larcins sur TikTok, Snapchat ou Twitter, aller piller des Lidl, des Aldi, des Monoprix, des magasins alimentaires.

Et pourquoi, finalement? Peut-être parce que précisément, ils ont vu leur père et leur mère réduire considérablement leurs paniers de biens à cause de la crise et de l'inflation monétaire, et ont voulu les aider en pillant les enseignes: la première violence, c'est celle de la pauvreté.

Bien évidemment, cela n'excuse en rien ce qui s'est passé. Mais cette contextualisation est essentielle pour le comprendre et l'expliquer… Et éviter que cela ne se reproduise.