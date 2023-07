L'explorateur qui a inspiré Indiana Jones était tout sauf un héros

Temps de lecture: 5 min

Indiana Jones a façonné l'image de l'historien-archéologue-explorateur dans la culture populaire. La sortie d'Indiana Jones et le cadran de la destinée nous offre l'occasion d'analyser l'évolution de notre perception des héros qui ont inspiré la culture populaire, et de nous pencher sur le cas de Hiram Bingham III, l'homme qui a inspiré le personnage de Jones.

Bingham est né en 1875 à Honolulu, dans l'État de Hawaï, où son père était missionnaire. Poursuivant la tradition familiale, il étudie à l'université de Yale. Entre 1911 et 1915, il dirige plusieurs expéditions au Pérou, qui le rendent célèbre. En 1917, il s'engage dans l'armée de l'air et mène peu après une brillante mais éphémère carrière politique.

Machu Picchu

Dans la biographie écrite par son fils, on découvre que Bingham s'est construit une identité d'explorateur mythique mais que sa personnalité était ambivalente. Et il y a quelques années, un universitaire admirateur d'Indiana Jones a publié un récit de la vie de Bingham incluant toutes les controverses qui ont fleuri à son sujet.

Bingham est devenu célèbre pour avoir «découvert» le Machu Picchu au Pérou. Certains préfèrent le considérer comme le premier touriste à visiter ses ruines.

Lorsque Bingham est arrivé sur le site, il a rencontré des gens qui y vivaient. Et avant lui, certains avaient déjà décrit la région. C'est pourquoi, dès le départ, il y a eu des doutes sur la réalité de sa découverte.

Dans son journal, il note que le découvreur de Machu Picchu est le paysan de Cuzco Agustín Lizárraga, car il a trouvé sa signature sur le site. Mais, dans la droite ligne d'un racisme très répandu à l'époque, il ne l'a pas jugé digne d'un tel honneur parce qu'il était un métis à la peau foncée. Cet argument lui a permis de s'autoproclamer découvreur du Machu Picchu.

Aujourd'hui, Bingham est considéré comme quelqu'un qui s'est approprié un objet scientifique et l'a mis à la portée d'un public international. Ce que, bien sûr, il n'a pas fait seul, mais grâce au travail d'autres chercheurs, paysans, muletiers et chasseurs de trésors.

États-Unis et Amérique latine

Bien qu'à sa mort en 1956, une nécrologie décrive Bingham comme un personnage important pour l'étude de l'Amérique latine, ses œuvres témoignent de ses idées fort discutables sur le lien entre les États-Unis et l'Amérique du Sud.

L'explorateur était passionné par la doctrine Monroe. Selon cette idéologie, les États-Unis pouvaient considérer toute intervention européenne en Amérique latine comme une agression. En bref: «l'Amérique aux Américains». Mais ses théories allaient plus loin: dans l'un de ses ouvrages, il proposait même d'envahir le Mexique. Bien que sa proposition n'ait pas été mise en œuvre, ces ouvrages ont suscité des débats sur les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine.

Ses expéditions au Pérou étaient pacifiques, mais pas inoffensives. Outre les trésors, il cherchait à démontrer la supériorité scientifique américaine. Selon ses travaux, si l'avenir de l'Amérique latine appartenait aux États-Unis, son passé aussi.

Ses idées sur le rôle du pays en tant que gardien des nations latino-américaines font partie de la culture académique de l'époque. En outre, l'explorateur a extrait d'énormes quantités de vestiges archéologiques du Pérou. Les autorités l'ont autorisé à le faire à condition qu'il les restitue dix-huit mois plus tard, ce qui n'a pas été le cas.

Au Pérou, ce pillage en règle a provoqué des critiques, qui ont mis fin à ses expéditions. Cela a convaincu Bingham de la nécessité de rétablir l'hégémonie américaine sur la région. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est entré en politique.

Dans le même temps, les autorités péruviennes ont exigé pendant des années la restitution des pièces que Bingham avait emportées, tandis que l'université de Yale défendait son droit de les conserver.

​Bingham a eu un rapport à l'enfance plus complexe que Jones, puisqu'il était opposé à l'abolition du travail des enfants.​

Il n'est pas surprenant que les aventures d'Indiana Jones aient fait l'objet de nombreuses critiques à Lima, et pas seulement en raison du parallèle entre Bingham et le héros de fiction. Le quatrième volet, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, donnait une piètre image du pays, et les références à son histoire étaient truffées d'erreurs aussi amusantes qu'offensantes –par exemple, que Jones avait appris la langue andine quechua du Mexicain Pancho Villa.

Sa sortie a également coïncidé avec la controverse sur la restitution des vestiges archéologiques. Heureusement, celle-ci a finalement été résolue en 2011-2012, lorsque Yale a remis les objets au Pérou.

Relations de travail conflictuelles

L'un des personnages les plus mémorables du deuxième volet de la saga, Indiana Jones et le temple maudit était Demi-Lune, un enfant orphelin que l'archéologue protégeait.

Il semble que Bingham ait eu un rapport à l'enfance plus complexe que Jones, puisqu'il était opposé à l'abolition du travail des enfants. En effet, ses expéditions impliquaient le travail forcé d'enfants. L'un d'entre eux s'est noyé dans une rivière alors qu'il transportait du matériel photographique et, bien qu'il s'agisse d'un accident, la nouvelle n'a pas été bénéfique pour son image.

Ce ne sont pas les seules pratiques douteuses de l'explorateur. Bingham a découvert des ruines en mettant le feu à la végétation qui les recouvrait. Il a travaillé avec des chasseurs de trésors. Il a organisé un réseau d'achat d'ossements humains. Ce qui l'intéressait le plus, c'était les crânes, surtout s'ils présentaient des anomalies ou des trépanations.

Comme l'archéologue dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Bingham a également lutté contre les communistes pendant la guerre froide. Mais il l'a fait en participant à la chasse aux sorcières du maccarthysme, une persécution de personnes soupçonnées d'être communistes sur la base de déclarations, d'accusations infondées, de dénonciations, d'interrogatoires, de procès irréguliers et de listes noires.

Si un historien d'aujourd'hui devait agir comme Bingham l'a fait dans la première moitié du XXe siècle, il ne jouirait d'aucune légitimité. Pourtant, sa figure est toujours louée au XXIᵉ siècle, et des livres célébrant ses découvertes sont toujours publiés. Ses interprétations étaient erronées, mais ses découvertes ont alimenté des débats qui ont élargi nos connaissances.

De nombreux étudiants en histoire ou en archéologie prennent à la rigolade le fait que l'on assimile leur travail à celui d'Indiana Jones. Certains historiens s'inquiètent de l'image déformée de leur profession que donnent ces films.

Mais ce qui serait plus inquiétant, c'est que nos méthodes de sauvetage du passé ressemblent à celles du personnage réel qui a inspiré ce héros.

