«Les Herbes sèches», «Assaut» et «L'Éducation d'Ademoka», tout Lars von Trier: vive les auteurs!

Temps de lecture: 9 min

On peut s'être toujours défié de la labellisation «cinéma d'auteur», qui le plus souvent sert à enfermer et marginaliser des films par ailleurs extrêmement différents entre eux, et constater à nouveau qu'il existe bien des auteurs de cinéma.

Et que tous ceux qui réalisent des films ne sont pas, très loin d'en font, des auteurs pour autant. Du moins si on veut bien donner au mot «auteur» non seulement son sens juridique, celui qui donne accès aux droits d'auteur, légitime et utile institution, mais la traduction d'un certain usage, personnel, singulier, des possibilités de l'outil cinéma.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

On a pu dire un regard, ou un style, il convient en la matière de se méfier de tout ce qui fige, pour continuer de se fier d'abord à ce qu'on éprouve devant des objets, des œuvres, des films. Les sorties de ce mercredi 12 juillet réunissent trois occurrences de la présence d'un auteur qui impressionnent à la fois par leur évidence et par le caractère unique de chacun d'eux.

«Les Herbes sèches» de Nuri Bilge Ceylan

Sur l'écran comme une page blanche d'un paysage couvert de neige, apparaît une silhouette. Il s'appelle Samet, il est professeur dans un lycée d'un village d'Anatolie.

De ce qui va se déployer à partir de lui, sans lui donner jamais un avantage ni moral ni de contrôle de la situation, avec son ami et colocataire, avec une lycéenne à qui il voue un intérêt particulier, avec ses collègues, avec le commandant de la gendarmerie, avec une jeune prof activiste de gauche qui a été victime d'un attentat, avec les autres villageois, ne peut ni ne doit se résumer ici.

Situé dans une partie de la Turquie où vit une importante population kurde, le nouveau film de Nuri Bilge Ceylan, compose par fragments des portraits singuliers, toujours en partie imprévisibles, de personnes qu'aucune caractérisation simpliste ne saurait encadrer.

Selon les moments et les situations, chacune et chacun se comporte différemment, parfois se contredit, se déjuge, se trahit. C'est une forme de respect pour les humains en général, et pour les spectateurs, considérés comme capables d'accepter que des figures de fiction ne soient pas que des marionnettes définies par une seule caractéristique.

Il faut un moment pour percevoir que ces bizarreries de comportements des personnages ou d'enchainement de leur manières d'agir ne sont pas des faiblesses du film, mais au contraire des éléments d'une composition qui travaille justement la médiocre cohérence des codes selon lesquels chacun et chacune éprouve des émotions, énonce des idées, se montre aux autres.

L'usage, proliférant ou au contraire bloqué, de la parole, est une des principales modalités de cette composition à x dimensions, où chacune et chacun enfourche des discours ou des fragments de discours, parfois comme de vaillants destriers ou de vrombissantes motos, parfois comme des véhicules pour s'échapper.

D'un âne à un blindé, beaucoup de moyens de transport apparaissent dans Les Herbes sèches, comme une matérialisation des multiples régimes d'expression de ces protagonistes. Protagonistes qui portent un questionnement inquiet, instable, sur la construction par chacun et chacune de sa place dans la vie, de ses engagements, du sens à donner à son existence.

Entière et mutilée, déterminée et troublée, exigeante et fragile, Nuray (Merve Dizdar) traverse le film en déplaçant constamment les champs de force. | Memento Distribution

Cette composition palpite de l'intensité singulière de tous les personnages, parmi lesquels émerge la présence impressionnante de la jeune enseignante interprétée par Merve Dizdar, très judicieusement récompensée à Cannes du prix d'interprétation, qui vaut aussi comme distinction à l'ensemble de cette œuvre.

Un monde vivant, une société en miettes

Mais il ne s'agit pas que d'individus, encore moins que de personnages de fiction. Leur présence et leur diversité participent de l'évocation d'un pays profondément fragmenté, où il paraît parfois que tout le monde déteste tout le monde, et ne sait plus s'exprimer qu'en s'agressant –mais cela n'est certes pas le seul cas de la Turquie, n'est-ce pas?

Cette immense mise en déplacement des repères dans ce qui semble pourtant une micro-société sans grande histoire (un village isolé, un petit établissement scolaire, une poignée de personnages) est aussi possible grâce à la splendeur des images, aussi bien les paysages que les visages –ceux des protagonistes principaux comme ceux d'anonymes un instant regardés avec une intensité magique.

Les Herbes sèches est un film de maturité d'un grand artiste du cinéma contemporain, qui atteint ici sans doute le deuxième sommet de son œuvre après Il était une fois en Anatolie. Le réalisateur d'Uzak et de Winter Sleep –dont le premier et très beau premier film datant de 1997, Kasaba, ressortira en France le 16 août– confirme ainsi avec éclat sa singularité d'auteur.

Deux hommes et une femme, l'amitié, la rivalité, la séduction, les combats, la solitude... | Memento Distribution

Cette singularité mériterait d'être explicitée de manière bien plus étendue, mais elle s'affirme à l'évidence par la manière d'inscrire des histoires personnelles dans des paysages considérés comme des mondes vivants et complexes, et pas seulement des décors, aussi magnifiques soient-ils, avec constamment un horizon politique, surtout s'il n'est pas explicité.

Et elle se nourrit de la capacité à mobiliser, dans leur registre respectif, les puissances du verbe et celles des images, empruntées à un art du portrait aussi vigoureux que celui des cadres larges des steppes et des collines.

Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan avec Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici Séances Durée: 3h17 Sortie le 12 juillet 2023

«Assaut» et «L'Éducation d'Ademoka» d'Adilkhan Yerzanov

Des steppes et des collines, d'immenses paysages vides font aussi, à leur façon, partie des signatures visuelles d'Aldikhan Yerzhanov, cinéaste de 40 ans dont on découvre peu à peu l'œuvre déjà conséquente, avec quatorze titres depuis 2011, tous montrés et primés dans des festivals internationaux.

En France, on avait pu en découvrir déjà deux, l'un et l'autre mémorables, La Tendre Indifférence du monde et A Dark Dark Man. Juste après que le Festival de La Rochelle lui a consacré une rétrospective bienvenue, ce sont deux nouveaux films qui sortent simultanément en salles. Il ont l'un et l'autre été réalisés l'an dernier, ainsi qu'un troisième, Goliath, découvert au Festival de Venise.

L'œuvre de ce cinéaste kazakh formidablement prolifique est d'une grande unité dans l'esprit, tout en étant faite de films dont chacun mérite d'être apprécié dans son unicité. C'est le cas d'Assaut et de L'Éducation d'Ademoka.

Le premier se coule dans les cadres d'un film d'action, plus exactement dans celui de ce sous-genre qu'on associe au mot qui lui donne son titre, les films d'assaut. Mais la manière dont un groupe de citoyens vraiment pas prêts pour cela va se retrouver à devoir attaquer une école où des terroristes masqués se sont enfermés avec des élèves déjoue à peu près toutes les règles du genre, sans en détruire les ressources de suspens.

Les codes du thriller, élevé à une abstraction ironique par le décor (pourtant réel) d'un immense bâtiment en plein milieu d'un désert de neige, est l'une des manières mobilisées par Yarzhanov pour raconter à la fois une histoire humaine et décrire l'état, pas vraiment reluisant, de la société où elle se déroule.

Face à l'ennemi masqué, chacun devra se révéler. | Destiny Films

Le recours à des ellipses qui jouent avec le compte à rebours implacable du passage à l'acte, les révélations saugrenues ou émouvantes qui parasitent la tension, les coups de force narratifs élargissant le spectre des enjeux font d'Assaut une expérience d'autant plus surprenante que la mécanique de l'opération armée active ses rouages nécessaires.

«Eastern» épuré où surgit le burlesque dans une situation marquée par la violence et l'angoisse, le film est exemplaire de la manière dont un véritable auteur de cinéma s'approprie des règles qui lui préexistent pour les infléchir et les faire s'épanouir dans sa manière d'utiliser l'espace et le temps, la lumière et les rythmes, les visages et les paysages.

Et bien sûr l'apparition simultanée des deux films conforte davantage encore cette évidence de la permanence d'un regard et d'un style, au-delà des formes mobilisées.

Comédie burlesque au graphisme sophistiqué sur fond de violence infligée aux migrants et d'asservissement de l'éducation et de la culture aux diktats du profit, L'Éducation d'Ademoka est un bonheur de film, constamment ludique sans rien occulter de la gravité de ses enjeux.

Chapeau jaune paille sur chevelure rouge vif, silhouette tout en rondeurs et bouille enfantine, Ademoka est une artiste dans l'âme, et une mendiante sans papier dans un décor de bâtiments immenses et de routes désertes, de steppes vides à l'horizon desquelles passent d'étranges silhouettes.

Ademoka (Adema Yerzhanova) et son prof de littérature (Daniyar Alshinov) prêts à en découdre pour l'esprit ne meure. | Destiny Films

Le fantastique coloré et les citations extraites des grands auteurs du monde entier que lui débite son mentor arnaqueur et alcoolique trouvent, grâce à la chorégraphie empruntée au meilleur du cinéma muet et à l'immense affection que porte le cinéaste à son héroïne, les ressources d'une formidable tragi-comédie.

En découvrant, peu importe dans quel ordre, Assaut et L'Éducation d'Ademoka, naît irrésistiblement le désir d'explorer aussi les autres films de ce magicien aux talents si multiples, à la fois si rigoureux et si généreux.

Assaut d'Aldikan Yerzhanov avec Azamat Nigmanov, Aleksandra Revenko, Nurbek Mukushev Séances Durée: 1h30 Sortie: 12 juillet 2023

L'Éducation d'Ademoka d'Aldikhan Yerzhanov avec Adema Yerzhanova, Daniyar Alshinov, Bolat Kalymbetov Séances Durée: 1h29 Sortie: 12 juillet 2023

Intégrale Lars von Trier

Effet visible, et réjouissant, de la généralisation des rééditions de films venus d'autres décennies, voire des origines du cinéma, les restaurations et numérisations abreuvent nos écrans de titres revenants.

Il s'agit parfois non d'un ou deux films d'un réalisateur, mais d'un ensemble considérable, voire de ses œuvres complètes –dont l'apparition en salle, généralement après quelques passages en festival, précède une circulation en VOD et en DVD. Tant mieux si cela donne une nouvelle vie à des films et à des cinéastes.

Ainsi, rien que cette semaine, Manoel de Oliveira avec Francisca (une merveille!), Sofia Coppola avec Virgin Suicides, Christopher Nolan avec Memento, Dario Argento avec Les Frissons de l'angoisse et Phenomena bénéficient de rééditions.

Mais il est rare que soit proposé, comme c'est aussi le cas ce 12 juillet, l'intégrale d'un artiste du cinéma contemporain de première grandeur. D'où l'urgence de célébrer l'apparition groupée des quatorze longs-métrages de cinéma signés Lars von Trier.

Tous ne sont pas tous des chefs-d'œuvre. Il est logique qu'un grand artiste se livre à des expériences qui n'aboutissent pas toutes, ou apparaissent rétrospectivement comme des étapes sur un chemin encore à explorer. C'est singulièrement vrai chez Lars von Trier, dont on peut considérer certains titres comme des tentatives, avec des résultats regrettables (Europa) ou d'un formalisme vain (Five Obstructions, The Directør).

Epidemic (1988), explosion d'inventivité rageuse et stylisée. | Les Films du Losange

Mais toutes les expérimentations n'étaient pas vaines en elles-mêmes, comme en témoigne le geste inoubliable et provocant des Idiots. Il s'y activait à nouveau cette énergie rebelle, ces fulgurances punk qu'avait révélé, à ceux qui avaient eu la chance de le voir, le sidérant Epidemic, qui succéda à la révélation, impressionnante, d'Element of Crime en 1985.

Expérimentation formelle également, le diptyque Dogville / Manderlay est composé de mises en jeu des moyens du cinéma saturées d'émotion en même temps que de curiosité pour ce qui fait un récit, des personnages, des imaginaires.

Six œuvres majeures

Mais ces titres sont aussi, dès lors qu'une intégrale invite à les considérer comme parties d'un tout, les conditions d'existence de certains des plus grands accomplissements dont a été capable le cinéma depuis trois décennies: Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac (présenté comme il a été conçu, soit un seul film de 5h27) et The House that Jack Built.

Melancholia (2011), fabuleuse prémonition des réactions des humains aux catastrophes qui les attendent. | Les Films du Losange

Ces six œuvres sont des explorations radicales, d'une folle disponibilité aux gouffres les plus intimes et les plus humainement partagés, par des gestes d'auteur sans cesse réinventés.

Moraliste sans surplomb sur quiconque, observateur lucide des catastrophes et du comportement des humains face à elles, prophète d'un féminisme de combat, conteur mobilisant les puissances des antiques aèdes avec les moyens les plus innovants, un sens plastique époustouflant et un humour ravageur, Lars von Trier est cet astre-cinéma qui a traversé le ciel du tournant du millénaire.

Les lumières maléfiques et lucides qu'émettent ses films rayonnent peut-être encore davantage aujourd'hui qu'au moment de leur apparition. Pour en prendre la mesure, il n'y a pas trop d'une intégrale, et d'un été tout entier pour la rencontrer.

Intégrale Lars von Trier 14 films Séances Sorties le 12 juillet 2023