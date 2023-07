Le «syndrome de la langue poilue» (et colorée), un phénomène médical inexpliqué

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Ars Technica

Certains cas médicaux, même bénins, laissent plus de traces que d'autres chez ceux qui les observent. À en croire Ars Technica, les étranges symptômes d'un citoyen de l'État américain d'Ohio font partie de ces anomalies mémorables: sa langue était recouverte d'un épis tapis de poils de couleur verte, comme l'explique le rapport publié par le New England Journal of Medicine.

Ce n'est pas exactement la première fois qu'un tel phénomène est constaté, mais le plus souvent, le tapis en question est de couleur noire. Ici, sa teinte verte intrigue au plus haut point le corps médical. Elle est à ajouter au nuancier de couleurs déjà observées par la médecine, puisque des tapis de poils marron, jaunes, bleus ou verts ont déjà été constatés. Il arrive aussi que les poils figurant sur la langue soient de la couleur de celle-ci.

Pas de panique: la situation a beau être effrayante et repoussante, elle n'est en rien l'indicateur d'une santé désastreuse. L'homme âgé de 64 ans s'est vu prescrire des médicaments antifongiques, son étrange pilosité ayant été identifiée comme une sorte de mycose. Six mois après les faits, la situation ne s'est pas reproduite.

Déjà au XVIe siècle

Le premier cas de que la médecine nomme «syndrome de la langue poilue» remonte officiellement à 1557. Mais près de cinq siècles plus tard, ses causes n'ont toujours pas été précisément identifiées. L'hypothèse principale est que cela résulte d'une combinaison de micro-perturbations qui empêchent la couche supérieure de la langue de renouveler ses cellules.

On parle de desquamation irrégulière, c'est-à-dire une impossibilité de faire sa mue. En conséquence, des déchets épidermiques s'accumulent, formant des structures aux allures de poils. En fait, ce sont les papilles, d'une taille habituellement inférieure à 1 millimètre, qui finissent par atteindre une longueur pouvant aller jusqu'à 18 millimètres.

La couleur, elle, pourrait bien être influencée par l'alimentation de la personne touchée par le syndrome, ainsi que par la présence de certains micro-organismes; mais la nature de ces derniers n'a toujours pas pu être identifiée. Parmi les zones d'ombre figure également la façon dont le processus s'amorce: personne n'a encore réussi à comprendre pourquoi, un beau jour, ce processus de desquamation de la langue se met à dysfonctionner.

En revanche, il semble que les patients touchés présentent quelques points communs: il s'agit en majorité d'hommes d'un certain âge, faisant une consommation importante de tabac, d'alcool, de thé noir ou de café, se souciant peu de leur hygiène buccale et ayant régulièrement pris des antibiotiques. Les médecins en profitent d'ailleurs pour encourager les patients à adopter une meilleure hygiène de vie afin d'éviter que le phénomène, certes bénin, ne se reproduise.