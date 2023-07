La Tomato Girl, tendance estivale empreinte de nostalgie

Temps de lecture: 3 min

C'est officiel, l'été des Tomato Girls est arrivé –en tout cas, à en croire le nombre croissant de vidéos TikTok affichant un style qu'on pourrait qualifier de tentative de chic italien décontracté. Cette influenceuse que vous suivez, et qui publie des clichés de vacances de rêve depuis la côte amalfitaine, couverte de fringues en lin et qui enchaîne les spritz? Elle est en train de vivre le meilleur été Tomato Girl de sa vie.

Comme avec les nombreuses tendances esthétiques-Tok qui l'ont précédée –«cottagecore», «Barbiecore», «mermaidcore» ou «kidcore», pour n'en citer que quelques-unes– on serait bien en peine de trouver une définition rigoureuse de Tomato Girl, ou une manière unique d'être une Tomato Girl.

C'est une façon de poser un acte tendance sans uniforme (bien que les robes à imprimés légumes frais soient encouragées); un moyen d'atteindre une sorte d'élégance apparemment sans effort, mais sans pour autant revendiquer d'appartenance à la classe des oisifs. En bref, c'est une adorable illusion.

Glamour relax

Si l'on se fie aux vidéos TikTok, aux publications Instagram et aux explication de Yahoo, on peut affirmer sans craindre de trop se fourvoyer que la Tomato Girl apprécie les petits moments de la vie au ralenti et qu'on peut la trouver traînassant l'après-midi devant un expresso, en train de plonger dans l'océan, de se promener sur la plage, de grignoter à l'aperitivo et de flâner au petit marché de producteurs pour y acheter des fleurs et, évidemment, des tomates.

Elle aime les motifs floraux simples sur ses vêtements et sa vaisselle en porcelaine. Son maquillage est «naturel» et ressemble à «l'heure dorée», comme le dit une TikTokeuse. Elle fréquente les brocantes. Elle tient un journal intime. Elle met de l'huile d'olive dans son martini. Pensez Diane Lane habillée de blanc dans Sous le soleil de Toscane, ou Sophia Loren arrivant à la Mostra de Venise en bateau-taxi. C'est peut-être un rêve éveillé, mais on ne peut nier qu'il a l'air à la fois glamour et relaxant.

C'est un terme nouveau pour qualifier le vieux concept de dolce vita.

Depuis que TikTok a envahi internet, cette application de partage de vidéos est devenue notoire pour ses micro-tendances de mode qui donnent à des choix stylistiques des noms de plus en plus déroutants (Tomato Girl? Qui a des idées pareilles?) Beaucoup de ces styles sont interchangeables ou ne peuvent être distingués les uns les autres que par des experts de la mode, mais ils méritent d'être signalés par la manière dont ils exportent le commerce, le consumérisme et les tendances hors de TikTok.

Lorsque la tendance cottagecore est arrivée –pour les non-initiés, il s'agit en gros d'un style grand-mère avec des éléments douillets et kitsch–, d'un seul coup des robes aux allures de chemises de nuit se sont mises à apparaître partout. La plus (tristement?) célèbre étant la Nap Dress, que Rachel Syme, chroniqueuse du New Yorker, décrit comme «ce à quoi ressemble le néant sur son 31».

À l'avènement du «fairycore» (et du «gothic fairycore»), le maquillage coloré, pailleté et les yeux ailés se sont imposés. Les bijoux de cheveux floraux ont fait leur apparition sur les tapis rouges et dans le quotidien quand le «balletcore» a frappé, et les ballerines ont alors envahi les boutiques. Nul doute que les marques à la mode ont repéré la tendance «Tomato Girl». Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elles ne se mettent à la monétiser.

Pourquoi pas

D'un côté, pour la société, ce n'est pas terrible. La fast fashion a beaucoup trop facilité l'achat de tonnes de vêtements à la mode et bon marché, et des marques comme Shein et Fashion Nova sont accusées de violation des droits humains. Les produits fabriqués pour pas cher –et le consumérisme vorace– créent des volumes monumentaux de détritus. Et il y a aussi une question plus complexe, qui tient au fait que nombre de ces tendances sont essentiellement des variations d'une même vision fantasmée de la richesse oisive et de normes de beauté inaccessibles.

Mais ces mini-tendances sont intéressantes pour la manière dont elles expriment la nostalgie. Dans le cas de la Tomato Girl, cette nostalgie semble appeler à un rythme de vie plus lent, à l'amour, aux pique-niques et aux interminables repas estivaux, à la satisfaction béate, aux journées ensoleillées et à la détente. Et bien sûr, aux tenues idoines. En bref, c'est un terme nouveau pour qualifier le vieux concept de dolce vita.

Et si les tomates ne me frappent pas comme étant l'aliment le plus idéal qui soit pour incarner la dolce vita (est-ce que les citrons ne conviendraient pas mieux?!), la TikTokeuse Nicollet LaFramboi, qui a rejoint la tendance en se vernissant les ongles avec la nuance tomate-rouge orangé parfaite, résume assez bien le phénomène dans son commentaire sur la question:

«Je sais qu'il y a des polémiques parce qu'il y aurait trop de micro-esthétiques sur TikTok. Moi j'adore. Je trouve ça chou. Si être une Tomato Girl vous donne l'impression d'être fantaisiste et que ça vous rend heureuse, alors pourquoi pas.»