Aux États-Unis, toujours plus de morts chez les piétons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Il faut remonter à 1981 pour trouver un chiffre aussi élevé: en 2022, 7.508 piétons ont été tués aux États-Unis. Une statistique effarante qui figure dans le rapport de la GHSA, association américaine de sécurité routière. On y apprend également qu'entre 2010 et 2021, toujours aux États-Unis, le nombre de morts de piétons a augmenté de 77%.

Cette hausse fulgurante est loin d'être commune à tous les pays: en France, on a compté 488 décès de ce type en 2022, ce qui est l'un des scores les plus bas jamais relevés dans l'Hexagone. Les chiffres français étaient bien plus impressionnants il y a quelques décennies: avant 1995, on comptait toujours au moins un milliers de piétons tués par an (le sommet étant l'année 1971, avec 3.339 morts).

Vox s'interroge: pourquoi est-il si risqué d'arpenter le pavé aux États-Unis? Le principal facteur de dangerosité serait le design des routes américaines, conçues pour permettre aux automobilistes de rouler à pleine vitesse, et disposant d'un grand nombre de voies qui rend leur traversée plus périlleuse que la moyenne. Ni tout à fait des rues, ni tout à fait des routes, de nombreuses artères méritent le sobriquet de «stroads», mot-valise entre «streets» et «roads» –un terme créé par l'urbaniste Charles Marohn en 2011.

Selon la GHSA, 60,4% des morts de piétons relevées en 2022 ont eu lieu sur ces «stroads», où le rapport entre densité de piétons et vitesse autorisée est souvent mal géré. Pour beaucoup, ces voies sont insuffisamment pourvues en équipements permettant de traverser en toute sécurité. En outre, l'éclairage public y fait souvent défaut, d'où un nombre conséquent de collisions survenant la nuit.

Grosses bagnoles et moteurs électriques

L'amour de la population des États-Unis pour les véhicules imposants est également invoqué parmi les raisons pour lesquelles les piétons peuvent particulièrement craindre pour leur vie depuis quelques années. Les deux dernières décennies ont vu les camionnettes et les SUV envahir les routes américaines: la part de ces derniers est passée de 10% à 30% en vingt ans, et les gros véhicules représentent désormais 80% des ventes de véhicules neufs sur le territoire américain.

Or ces véhicules sont particulièrement meurtriers lorsqu'ils percutent des êtres humains –et en premier lieu les enfants. Le nombre de croissant de véhicules électriques n'arrange rien non plus: plus lourds que les voitures à essence, ils sont donc plus difficiles à stopper en cas de vitesse élevée, et ils sont plus destructeurs.

Parmi les autres facteurs pouvant expliquer cette augmentation en flèche, Vox évoque la pandémie de Covid-19 et les périodes de confinement qui en ont résulté: une partie des automobilistes aurait pris l'habitude de rouler à tombeau ouvert sur des voies dépeuplées, et ne serait jamais vraiment rentrée dans le rang par la suite. Les contrôles de police sur les routes seraient également moins nombreux depuis quelques années, si l'on en croit NYMag.

Pour l'heure, les autorités américaines semblent tarder à se saisir du problème. Citant les exemples néerlandais et même français –la limitation du trafic automobile au cœur de Paris et l'augmentation du nombre de pistes cyclables sont saluées, bravo Anne Hidalgo–, la presse nationale espère haut et fort que les États-Unis vont rapidement prendre conscience que des mesures sont à prendre sans attendre.