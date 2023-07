Le Texan porté disparu depuis huit ans était juste bien au chaud chez sa mère

Patrouille normande avec la Brigade Phoque

Depuis 2014, de plus en plus de phoques ont élu résidence dans l'estuaire de l'Orne, et notamment dans la Baie de Sallenelles. Tout l'été, la Brigade Phoque est sur place pour sensibiliser les promeneurs, éviter les dérangements et étudier leur comportement.

Marie Herblot — 8 juillet 2023 — Temps de lecture : 5 min