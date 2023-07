Le combat d'orteils, une discipline over the top

Temps de lecture: 2 min

Pour The Guardian, la journaliste Elizabeth McCafferty est allée à la rencontre de Ben Woodroffe, champion du monde en titre de combat d'orteils («toe-wrestling» en version originale). Âgé de 35 ans, le Britannique évoque sa discipline avec le plus grand des sérieux, commençant par expliquer qu'au cas où cela ne serait pas clair, il s'agit de l'équivalent du bras de fer, mais avec le pied. Gros orteil contre gros orteil.

La discipline fut créée en 1974, dans un pub situé à Wetton, dans le comté du Derbyshire. Woodroffe, qui en est originaire, est tombé dans le combat d'orteils quand il était petit. Chaque année, il assistait aux championnats du monde organisés au mois d'août; désormais, il contribue à les organiser, en compagnie de Alan «Nasty» Nash, le Rafael Nadal du gros orteil, champion du monde à dix-sept reprises.

Marque déposée

Aux dires de Ben Woodroffe, la compétition attire tous les ans un public certain (plusieurs centaines de spectateurs et spectatrices). Certaines marques ont même commencé à s'y intéresser, à l'image de Ben & Jerry's, qui a commencé à sponsoriser le championnat en 2006 après avoir fait du combat d'orteils une marque déposée. Mais en 2016, pour préserver l'indépendance de leur discipline, Woodroffe et Nash ont préféré racheter la marque déposée, et s'affranchir ainsi du célèbre marchand de glaces.

Une rencontre de combat d'orteils se déroule en cinq rounds et peut durer jusqu'à deux heures, car les compétiteurs ne lâchent rien. C'est un sport exigeant: les orteils brisés, les cloques et les problèmes de genoux sont légion. Être un champion nécessite de prendre soin de ses pieds, y compris pour éviter les infections, verrues ou champignons.

Il existe un entraînement dédié, afin notamment d'étirer les ligaments situés entre les orteils. Ben Woodroffe, lui, a même subi une opération du gros orteil afin d'être plus compétitif. Oui, c'est possible. Cela a visiblement payé, puisqu'en août 2022, lors du cinquième et dernier round de la grande finale, il a vaincu son ami et adversaire principal, Alan Nash, pour devenir champion du monde. Et tout s'est fini par quelques pintes.