La crise de la trentaine est encore pire pour les millennials

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independant

«Alors, qu'est–ce que ça te fait d'avoir 30 ans?» Vous avez sûrement déjà entendu l'un de vos proches poser cette fameuse question. Et même quand l'intéressé répond que c'est super et qu'il se sent bien, ses yeux trahissent un peu d'angoisse.

Le mythe de l'adulte qui fête ses 30 ans et qui serait marié, propriétaire d'une maison, avec des enfants et un travail stable serait-il dépassé? En tout cas, il est encore bien ancré dans les esprits et se trouve à l'origine d'une crise existentielle difficile à traverser pour les millennials fraîchement trentenaires. The Independant s'est penché sur la question.

Abonnez–vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

La fin de quelque chose

Pour Hannah, l'arrivée vers la trentaine devait se faire sereinement. Elle cochait toutes les cases. Professeure d'anglais dans le nord de Londres depuis six ans, elle venait d'obtenir une promotion à quelques mois de ses 30 ans. Mais elle a démissionné. «Je n'étais pas là où je devais être», avec comme une sensation «d'avoir raté ma vie», raconte-t-elle.

«C'est la différence entre avoir 18 ans et en avoir 30. Le cap des 18 ans est le début d'une étape de la vie, alors que les 30 ans sont un peu la fin de quelque chose», souligne une autre jeune femme interrogée, âgée de 33 ans. «On fait plus attention à ce que l'on perd lorsqu'on vieillit. Je pense que ce moment où on appréhende de passer les 30 ans vient du fait qu'à cet âge, on doit être posé: savoir quel travail on veut faire, faire ce boulot, vivre quelque part où l'on se sent chez soi, s'occuper de ses enfants ou commencer à en avoir si on en veut.»

Ce constat, beaucoup de trentenaires l'ont déjà expérimenté avant les deux jeunes femmes. Mais ces dernières années, les millennials semblent traverser une crise plus profonde que les générations précédentes.

Adolescence prolongée

Une étude datant de 2022 a montré que 77% des 25-39 ans et 83% des 16-24 ans ressentent une pression concernant le fait de passer cap au niveau de l'âge. L'organisme qui l'a menée précise aussi que cette inquiétude revient régulièrement dans les sujets abordés en thérapie.

Les millennials vivraient alors une sorte «d'adolescence prolongée» entre la vingtaine et la trentaine, une période transitoire que les générations précédentes n'ont pas connue. Ce phénomène serait lié au coût de la vie (immobilier, frais de scolarité...), qui les pousse à changer de travail plus souvent ou à vivre plus longtemps chez leurs parents.

En raison certaines difficultés croissantes, notamment financières, le fameux objectif officiel de la trentaine –ce qui impliquerait, entre autres, de s'installer et subvenir aux besoins de ses futurs enfants– semble de plus en plus inaccessible.