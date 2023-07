Le retour en force de l'extrême droite en Allemagne

Temps de lecture: 4 min

Comme cadeau d'anniversaire, Alternative pour l'Allemagne (AfD) ne pouvait espérer mieux. Dix ans après sa création, le parti allemand d'extrême droite décroche cette année deux victoires électorales locales symboliques.

Le 25 juin, l'AfD remporte une première collectivité territoriale et, une semaine plus tard, une première mairie. Tino Chrupalla, co-président du parti aux côtés d'Alice Weidel, n'a pas manqué de partager son enthousiasme dans un tweet: «Hannes Loth devient le premier maire de l'AfD. Nouvelle normalité: nous sommes un parti populaire. Pas-à-pas, nous changeons les choses dans le bon sens et mettons en œuvre notre politique dans l'intérêt des citoyens.»

La lente ascension de l'AfD

Bien que mineures, ces victoires marquent une progression continue du parti depuis son lancement. Cofondé en 2013 par Bernd Lucke, professeur de macroéconomie à l'Université de Hambourg, le mouvement se fonde sur une politique anti-migratoire, eurosceptique, voire climatosceptique. Comme le Rassemblement national l'a fait un temps, l'AfD a proposé par le passé de sortir de l'euro et joue aujourd'hui la carte de la respectabilité pour élargir son électorat.

Le mouvement surnommé à ses débuts le «parti de professeurs» n'est pas parvenu à intégrer tout de suite le Bundestag, l'assemblée parlementaire allemande, lors de l'élection de septembre 2013. Mais quatre ans plus tard, il remportait la bagatelle de quatre-vingt-quatorze sièges, surfant sur la contestation de la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel, qui a ouvert les frontières allemandes à plusieurs centaines de milliers de personnes exilées lors de la crise de 2015.

Les dernières élections législatives de 2021 ont cependant marqué un léger recul de l'AfD, qui n'a décroché «que» quatre-vingt-trois sièges. Mais la dynamique actuelle est favorable à la mouvance d'extrême droite qui est, selon le dernier sondage de l'institut INSA, le deuxième parti d'Allemagne, avec près de 20% d'intentions de vote, soit deux fois plus qu'en 2021.

Un révélateur du clivage est-ouest

Après la chute du IIIe Reich, l'extrême droite en Allemagne était représentée par le Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD) ou l'Union populaire allemande (DVU). Les deux partis n'ont jamais vraiment réussi à percer sur le devant de la scène politique, mais ils ont profité de la chute du mur de Berlin pour se faire une petite place, particulièrement dans l'est du pays.

C'est dans la même portion du pays que se trouvent les principaux électeurs de l'AfD et les deux localités dans lesquelles la mouvance a remporté ses récents succès électoraux. «Il n'est pas étonnant de voir que ce parti connaît des succès régionaux dans l'ancienne Allemagne de l'Est: c'est là que ses électeurs sont le plus localisés», confirme Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande à l'Université de Lille.

En cause, selon lui: une faible culture démocratique régionale et le ressentiment d'une population âgée qui a l'impression que la réunification allemande s'est faite sans elle. Des études montrent que l'électorat de l'AfD n'est pas seulement étroitement lié à la géographie, mais qu'il répond à un certain profil sociologique. Les électeurs peu diplômés et issus des classes populaires soutiennent plus massivement cette formation.

Cette spécificité électorale localisée révèle une fracture politique plus ancienne. «Il existe une mélancolie d'un état autoritaire à l'est, explique Jérôme Vaillant. Et si l'on regarde les manifestations de l'AfD, elles donnent à voir un public âgé, composé en grande partie de personnes de plus de 60 ans. Mais pour obtenir des taux de croissance aussi grands que ceux que ce mouvement connaît, il faut une évolution de l'électorat. Ça ne peut pas être uniquement des nostalgiques.»

L'Université de Leipzig s'est penchée sur cette nostalgie dans une étude publiée le 28 juin 2023 portant sur un échantillon représentatif de 3.546 personnes vivant dans les cinq Länder de l'ex-République démocratique allemande (RDA) et dans l'ancien Berlin-Est. Les résultats montrent qu'un tiers des sondés déclare en effet être en accord avec l'idée que l'Allemagne devrait être menée par un grand chef afin de la «diriger d'une main forte pour le bien de tous», tandis que 30% pensent que «dans certaines circonstances, une dictature peut être le meilleur régime dans l'intérêt de la nation».

Une dynamique irrépressible?

Lors des prochaines élections régionales, prévues à l'automne 2024 dans le Land de Thuringe, au centre de l'Allemagne, l'AfD pourrait arriver en tête. Les sondages accordent au parti d'extrême droite autour de 28% des voix, devant le parti de socialiste radical La Gauche (22%) et l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (21%).

«À l'heure actuelle, aucun parti ne veut faire coalition avec Alternative pour l'Allemagne, mais sur ce sujet, les chrétiens-démocrates ne sont pas très fiables, avance Jérôme Vaillant. À l'est, il y a une tendance au sein de leur parti à se demander si on ne pourrait pas remporter le Land de Thuringe en s'associant avec l'extrême droite. Il y aura peut-être des transactions, et le cordon sanitaire n'est pas sûr de résister.»

D'autant que la croissance actuelle pourrait encore se poursuivre si l'on en croit la conclusion de l'étude menée par l'Université de Leipzig: «Nos résultats montrent clairement que l'AfD a presque épuisé son potentiel parmi les partisans des partis démocrates, mais peut encore trouver un grand nombre d'interlocuteurs pour son agitation rancunière parmi les indécis et ceux qui ont jusqu'alors refusé de voter.»

La poursuite de cette dynamique électorale extrémiste n'est cependant pas certaine, aux yeux de Jérôme Vaillant. Le spécialiste note que l'accélération de la croissance du parti doit également beaucoup au mouvement de contestation qui frappe le gouvernement de gauche.

Embourbé dans un projet de loi pour renouveler le parc de chaudières, la majorité divise même au sein de ses soutiens. Un mécontentement récupéré par l'AfD, peu porté sur l'écologie, au point de se vanter d'être le parti qui sauvera le diesel. Si la situation évolue positivement à la rentrée, Jérôme Vaillant veut croire que cela rendra l'extrême droite moins attractive. Rien n'est écrit en politique: Les Verts allemands avaient bien réussi à atteindre 25% d'intentions de vote, pour finalement ne pas dépasser les 15% aux dernières élections.