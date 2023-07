Punaises de lit: l'été, une vigilance particulière s'impose

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Non seulement les punaises de lit sont une malédiction, mais en plus, elles ne prennent pas de vacances. Au contraire, il est même conseillé de faire preuve d'une prudence bien particulière en cas de vacances dans les hôtels ou les hébergements en location. Plus les occupants se succèdent, plus la probabilité qu'un lieu de villégiature soit infesté est grande.

CNN ajoute que la pénurie de personnel dans le domaine de l'hôtellerie, constatée aussi bien aux États-Unis qu'en France, pourrait bien aggraver le nombre de cas. «C'est préoccupant car la meilleure façon de prévenir l'escalade est de rester en état de vigilance», analyse Michael F. Potter, professeur d'entomologie à l'université du Kentucky.

Selon l'expert, «la meilleure méthode consiste à organiser des inspections régulières dans les chambres, menées par le personnel hôtelier, celui-ci devant être formé afin d'être capable de repérer les invasions dès leur premier stade». Ce qui est purement impossible en cas d'effectif réduit.

Quant à savoir s'il faut évoquer la présence éventuelle de punaises de lit auprès du personnel d'accueil de l'établissement dans lequel vous vous apprêtez à séjourner, Michael F. Potter explique que la démarche risque fort d'être vaine. «En réalité, la personne présente au comptoir ne sera pas en mesure de répondre à cette question.» Et risque donc de répliquer qu'il n'y a pas de problème, quelle que soit la situation réelle.

N'en faites pas trop

Bien sûr, il est possible de prendre des mesures extrêmes en arrivant dans un nouveau lieu de vacances, mais l'expert considère qu'en faire trop est «stupide». «Voyager peut déjà être assez stressant comme ça. [...] Vous n'avez vraiment pas envie de devoir vider intégralement votre valise, de ranger toutes vos affaires dans des sachets hermétiques et de placer la valise dans la baignoire.»

En revanche, Michael F. Potter suggère de vérifier la literie avant de commencer à défaire vos bagages. Draps, couvertures, matelas: tout doit être inspecté, y compris dans les replis et les recoins. Cherchez des taches rougeâtres ou ressemblant à de la rouille ou des petits points noirs –qui sont en fait des traces d'excréments–, et en cas de légère odeur de moisi, méfiez-vous particulièrement.

Quant à votre valise, mieux vaut la ranger en hauteur, par exemple sur le dessus d'une armoire, plutôt qu'au sol dans un coin de la chambre –ce qui serait le meilleur moyen de ramener des punaises de lit chez soi une fois les vacances terminées.

Potter ajoute que malheureusement, les punaises de lit ne sont pas l'apanage des hôtels et locations. CNN rapporte le cas de l'aéroport international de Honolulu (dans l'État américain de Hawaii), qui a dû fermer trois de ses portes en mai 2023 afin de procéder à un nettoyage intensif pour cause d'invasion.

Les écoles, les bibliothèques, les cinémas, les hôpitaux ou encore les transports en commun font également partie des lieux où les punaises de lit sont susceptibles de vous attaquer. Il n'y a donc pas de solution miracle, et personne n'est totalement à l'abri.