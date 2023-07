Dons de vêtements: les bons gestes à adopter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Il est devenu si facile de suivre les tendances avec la fast-fashion: des vêtements à petits prix, de nouvelles collections toutes les semaines et votre carte bleue qui chauffe (un peu trop).

Mais cette mauvaise habitude nous pousse à surconsommer et à entasser des vêtements dont on se lasse rapidement, ou qui peuvent être de mauvaise qualité. En Europe, 4 millions de tonnes de textiles sont jetés chaque année, et on estime que nous ne portons que 30% de ce qu'il y a dans notre dressing.

Alors, que faire avec les vêtements que l'on ne porte plus une fois qu'un gros tri a été fait dans nos armoires? Les donner, les vendre, les jeter? National Geographic nous aide grâce à un petit guide pour faire les bons choix.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Réutilisés à certaines conditions

Si donner peut nous venir spontanément à l'esprit lorsque l'on veut vider nos penderies, il faut cependant rester vigilant. Tous nos t-shirts, chemises, jeans et autres accessoires ne peuvent pas être réutilisés.

Pour la plupart des structures caritatives qui les recueillent, comme par exemple Emmaüs ou La Croix Rouge en France, la qualité est importante. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de trous, mais également à ce que le vêtement ne soit pas abimé ou taché, afin qu'il puisse être réutilisé.

Si vous décidez de donner vos vêtements, ou de les revendre à un magasin de fripes, la qualité entre aussi en compte, pour d'autres raisons. Cela permet aux équipes qui ont vos vêtements entre les mains de déterminer le prix des articles avant de les mettre sur les portants.

Il faut aussi savoir que certaines structures qui réceptionnent les dons en revendent une partie: ils sont ainsi vendus au kilo ou par sacs avant d'être exportés. Aux États-Unis, 719.000 tonnes de vêtements ont été exportés vers d'autres pays en 2018, contre 80.000 en France sur la même période. Les bennes à vêtements que l'on trouve un peu partout dans l'Hexagone font partie de ce système. Mais la fin de course à l'étranger prend parfois une tournure tragique pour l'écologie et les populations locales.

Le don reste pourtant la meilleure option si vous décidez de vider vos placards –surtout si l'objectif est la réutilisation des vêtements. Pour le choix de la structure, tout dépend donc des raisons pour lesquelles vous voulez céder vos habits superflus: pour faire un geste altruiste, pour éviter le gaspillage, pour aider financièrement certaines associations ou encore pour des raisons écologiques.