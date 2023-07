Après les émeutes urbaines: les réponses politiques seront-elles à la hauteur?

Temps de lecture: 2 min

C'est l'accalmie, après une semaine de violences. Le drame de la mort de Nahel à Nanterre et les émeutes qui ont suivi ont fait des dégâts sur le plan matériel et humain, mais aussi politique. La classe politique française n'a pas donné le meilleur d'elle-même ces derniers jours, ramenant chacun dans sa case idéologique et démagogique.

Le clivage gauche-droite a donc ressurgi de manière fracassante. Alors que la droite fait le lien entre immigration et émeutiers, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rejette pour sa part «l'explication seulement identitaire des émeutes».

Et après? Quelles réponses politiques apporter? Les dirigeants savent-ils vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer? Comment se prévaloir d'une autorité morale, quand les comportements politiques ne sont eux-mêmes pas à la hauteur?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Carole Barjon de L'Obs, et Bruno Jeudy, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.