L'histoire incroyable du groupe d'activistes anglais Lesbians and Gays support the Miners

Temps de lecture: 4 min

29 juin 1985: les participants LGBT+ et alliés de la Pride londonienne s'élancent dans les rues de la capitale. En première ligne, plusieurs délégations de mineurs gallois ont fait le chemin, accompagnées de leurs traditionnelles fanfares, afin de soutenir les activistes LGBT+ dans leur marche annuelle pour leurs droits.

Pourtant, en 1985, en plein gouvernement Thatcher, ce genre d'alliance a de quoi surprendre. Un groupe de militants pour les droits LGBT+ nommé Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) en est à l'origine. On rembobine.

Mars 1984, le gouvernement de Margaret Thatcher soutient le projet de la Commission nationale du charbon de faire fermer vingt mines déficitaires, puis d'autres ensuite. L'Union nationale des mineurs s'y oppose en organisant ce qui sera l'une des plus longues grèves ouvrières du pays. Environ 80.000 mineurs vont y participer, soutenus par autant de familles appauvries par une politique de répression policière et de limitation des aides sociales pour les mineurs.

Parmi les soutiens qui font affluer dons en argent ou en nature, un groupe se distingue. Son nom: Lesbians and Gays Support the Miners. Formé par plusieurs militants LGBT+ lors de la Pride londonienne de juin 1984, il réussit à lever plusieurs milliers de livres sterling. Ray Goodspeed, l'un des membres fondateurs, revenait en 2019 sur son expérience au sein de LGSM dans une interview pour le média Analyse & Kritik:

«Peu après le début de la grève, onze d'entre nous se sont rassemblés, la plupart venant de groupes trotskistes et communistes. Nous avons commencé à collecter de l'argent pendant la Pride puis dans des bars gays. Au mieux, nous nous attendions à une lettre de remerciements de la part d'un village que nous soutenions. Quand nous avons reçu une invitation à venir les voir, nous étions assez surpris. Trente d'entre nous y sont allés!»

Un soutien qui s'organise

Une fois les premières collectes lancées dans des bars gays et lesbiens, le groupe s'organise pour envoyer les fonds, et part à la rencontre de mineurs dans la vallée du Dulais, au sud du pays de Galles. À propos de ces voyages, l'un des autres membres fondateurs, Mike Jackson raconte au média Tribune en 2022: «Nous avons beaucoup appris là-bas. Les Gallois ont une culture historique incroyable, des chants, des chœurs, des fanfares, des textes, de la poésie. Et dire que ces communautés ont été intentionnellement dépeintes comme brutales par le gouvernement et les médias.»

Au total, sur toute la période de la grève, ce sont onze groupes autonomes LGSM qui se sont formés à travers le pays, et près de 11.000 livres sterling levées (l'équivalent de 40.000 livres sterling actuelles, soit près de 47.000 euros) rien que par la branche londonienne. L'un des moments iconiques du mouvement reste le concert organisé le 10 décembre 1984 pour lever des fonds, avec en tête d'affiche le groupe Bronski Beat. Nommé «Pits and Perverts» («Mines et Pervers»), le concert est un véritable succès, avec 5.650 livres récoltées (plus de 23.000 euros).

La fin de la grève est officiellement votée en mars 1985, soit un an après son début, sans aucune compensation pour les mineurs.

Sur scène, l'un des porte-parole des grévistes s'exprime: «Vous avez porté notre badge “Du charbon, pas l'aumône”. Vous savez, comme nous, ce que c'est que de se faire harceler. Maintenant c'est nous qui allons ajouter votre badge au nôtre. Cela ne changera pas du jour au lendemain, mais maintenant, 140.000 mineurs savent qu'il existe d'autres causes et d'autres problèmes. Nous connaissons ceux des Noirs, des homosexuels et du désarmement nucléaire, et nous ne serons plus jamais les mêmes.» Preuve des liens indéfectibles créés entre les différents mouvements.

Avec un retour massif au travail à partir de janvier 1985, la fin de la grève est officiellement votée en mars 1985, soit un an après son début, sans aucune compensation pour les mineurs. Son organisation ainsi que toute la mise en place de LGSM sont dépeintes dans le film Pride, de Matthew Warchus, sorti en 2014.

«Pride», une fiction fidèle mais édulcorée

En effet, si le groupe LGSM n'est pas tombé dans les oubliettes de l'histoire avec la défaite de la grève, c'est grâce au film. Ce projet hollywoodien, véritable succès au box-office, retrace fidèlement les origines du groupe ainsi que les liens tissés avec les mineurs d'un village gallois.

Toutefois, dans son interview à Analyse & Kritik, Ray Goodspeed déplore le fait que les affiliations communistes et trotskystes des membres aient été passées à la trappe. Il regrette aussi la mise en scène d'une supposée homophobie des villageois, alors que l'accueil des activistes LGBT+ avait été globalement positif. Le film aura néanmoins permis au groupe LGSM de renaître de ses cendres, porté par une nouvelle génération. Désormais, il a changé de bénéficiaires et s'est renommé Lesbians and Gays Support the Migrants.

Cet épisode a marqué les liens nécessaires et convergents entre les luttes des minorités sexuelles et celles des travailleurs.

«De nos jours, les membres de LGSM reçoivent les mêmes réactions de la part de la communauté gay que celles que nous avions à l'époque. On leur demande comment ils peuvent soutenir des personnes qui les détestent probablement. Mais ils reçoivent également beaucoup d'encouragements et se montrent beaucoup plus audacieux que nous l'étions», explique Goodspeed sur la suite du mouvement.

La suite pour les droits LGBT+

Cet épisode du militantisme LGBT+ a marqué les liens nécessaires et convergents entre les luttes des minorités sexuelles et celles des travailleurs. Après la défaite de la grève, le parti travailliste a intégré dans son manifeste le soutien aux droits LGBT+, porté par l'appui des syndicats de mineurs.

Malgré tout, la fin des années 1980 reste une période cruelle pour les membres de la communauté LGBT+, avec l'expansion tragique de l'épidémie du sida, qui emportera le co-fondateur du mouvement LGSM Mark Ashton, personnage principal du film Pride.

Margaret Thatcher reste en poste jusqu'en 1990. Deux ans auparavant, en 1988, elle a pris le temps de faire passer la Section 28, un amendement qui interdit de parler d'homosexualité à l'école, aux conséquences dramatiques, comme dépeint cette année dans le film Blue Jean de Georgia Oakley. Cette loi ne sera abolie qu'en 2003 sous Tony Blair.

De nos jours, l'héritage de cette alliance s'est manifesté avec la création d'un «pink bloc» lors des manifestations contre la réforme des retraites. Ce groupe de manifestants LGBT+, présent à la Pride parisienne de 2023, est venu apporter son soutien inconditionnel aux autres grévistes. Preuve s'il en est de la nécessité, toujours d'actualité, de la convergence des luttes.