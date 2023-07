La lumière pollue, et nous restons sans rien faire

Temps de lecture: 5 min

La pollution, ce n'est pas que des usines fumantes ou des pots d'échappement bruyants: c'est aussi des lampadaires ou des enseignes. Cette pollution lumineuse, à la fois plus visible et plus discrète, est devenue un enjeu majeur pour de nombreux scientifiques ces dernières décennies, mais les actions politiques visant à lutter contre elle demeurent bien timides encore.

Pourtant, les méfaits d'une telle nuisance sont nombreux. De multiples études démontrent les conséquences négatives de la pollution lumineuse pour la faune et la flore, mais aussi la santé humaine. Sans oublier les difficultés nouvelles pour les astronomes qui cherchent à scruter le ciel, ou même des humains qui voudraient regarder les étoiles dans la nuit.

Mesurer la lumière

Ces effets délétères sont très bien documentés, et pourtant, il reste encore difficile aujourd'hui ne serait-ce que de mesurer l'intensité de la pollution lumineuse. «Il existe une multitude de méthodes pour y parvenir, assure Stefan Wallner, chercheur à l'Académie slovaque des sciences de Bratislava. Mais les mesures sont très différentes selon l'observateur et les informations qu'il recherche. Les chercheurs en écologie vont avoir besoin de données différentes de celles des astronomes ou des ingénieurs.»

Le scientifique a récemment publié une étude dans la revue Science, dans laquelle il revient sur ces difficultés de mesure. Il détaille plusieurs méthodes utilisées pour quantifier la pollution lumineuse: certaines consistent à regarder le ciel nocturne depuis le sol et à déterminer combien d'astres sont visibles, d'autres reposent sur des satellites en orbite qui observent la quantité de lumière artificielle émise la nuit. Il est aussi possible de faire des relevés au sein des villes pour jauger la lumière émise sur une localisation en particulier.

Le problème, c'est que ces différents types de mesure et ces différentes équipes de recherche ne sont pas centralisés. «Il n'y a pas de définition claire de ce qu'est la pollution lumineuse, déplore Stefan Wallner. Pas de standards auxquels se référer. S'il y en avait, chacun pourrait utiliser sa technique et il serait possible de faire des comparaisons, mais ce n'est pas le cas.»

En plus de cela, les mesures sont compliquées par certaines innovations technologiques récentes. Par exemple, les lumières bleues sont de plus en plus répandues, mais elles sont invisibles aux yeux des satellites, ce qui fausse les calculs. «Ces lumières sont tout de même bénéfiques, nuance Stefan Wallner, car elles sont moins invasives, ce qui est toujours un plus!»

Mais ces difficultés de mesure n'empêchent pas la communauté scientifique de constater chaque jour les dégâts d'une telle pollution. Qu'elle soit précisément mesurée ou non, les chercheurs s'accordent à dire qu'elle est bien présente, et les astronomes sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme face aux problèmes posés dans l'observation du ciel nocturne. Cela a mené dès 1988 à la création de l'Association internationale Dark Sky, lancée par des astronomes afin de préserver l'environnement nocturne grâce à un «éclairage extérieur de qualité».

Ciel étoilé contre sécurité

«Cette emphase sur le ciel nocturne a été une erreur, considère aujourd'hui Martin Morgan-Taylor, membre de l'association. Cela ne touche pas forcément le grand public, qui n'a pas conscience des dégâts provoqués. Il n'y a pas d'incitation à agir.» Le chercheur de l'Université De Monfort, à Leicester, en Angleterre, a lui aussi publié un papier dans Science où il revient sur la nécessité de réguler la pollution lumineuse, et ce, en réussissant à convaincre et mobiliser la population.

«Personne ne veut sacrifier sa sécurité au nom d'un ciel plus facile à observer pour les astronomes.» Martin Morgan-Taylor, chercheur à l’Université De Monfort, membre de l’Association Dark Sky

«Les gens ne veulent pas que l'on réduise la lumière, affirme-t-il. De la lumière en ville, c'est considéré comme une protection face aux agressions ou au vandalisme. Personne ne veut sacrifier sa sécurité au nom d'un ciel plus facile à observer pour les astronomes.»

Le prix de la pollution lumineuse

La solution serait donc de faire comprendre aux gens à quel point la lumière est gaspillée. Morgan-Taylor précise sa pensée: «Lorsqu'un lampadaire éclaire un abribus, il émet de la lumière qui part bien plus loin que sa cible: c'est du gaspillage. De la lumière sur un parking fermé ou des bureaux vides, c'est la même chose. Et qui dit gaspillage de lumière, dit gaspillage d'argent!» En ces temps de crise économique, la pression du portefeuille serait donc un meilleur argument pour encourager la diminution de la pollution lumineuse.

«C'est un problème d'éducation avant tout, considère Martin Morgan-Taylor. Le public comprend, quand il voit des cheminées d'usine, que c'est de la pollution et qu'il faut la stopper. Mais la représentation n'est pas la même devant des magasins vides tout éclairés. Pourtant, il n'y a aucun lien prouvé entre la criminalité et l'obscurité, mais il y a bien un impact de cette lumière inutile sur nos dépenses.»

Martin Morgan-Taylor dresse un parallèle entre la pollution lumineuse et le «smog», ce brouillard épais fréquent dans les grandes villes industrialisées comme Londres. «Les responsables politiques ne faisaient rien tant qu'ils n'étaient pas touchés par cette pollution. Mais quand eux-mêmes ou leurs enfants sont tombés malades, il y a eu des actions.»

Des mesures qui ne risquent pas de bouleverser les habitudes

Dans son étude, le chercheur cite la France comme étant une bonne élève en la matière, grâce à un arrêté de 2018 qui préconise une limitation de la lumière artificielle la nuit, afin de préserver la faune, la flore et les humains, sans oublier la nécessité de limiter son empreinte carbone.

«Il existe des mesures assez simples qui peuvent être mises en place, ajoute le chercheur. Instaurer des couvre-feux, remplacer les ampoules usagées par d'autres plus économiques, diminuer l'intensité lumineuse des éclairages, ce qui est souvent imperceptible à l'œil nu. Il ne faut pas tout changer d'un coup, mais des innovations précises peuvent jouer un grand rôle sans trop bousculer les habitudes de chacun.»

L'enjeu serait donc désormais de convaincre les populations, mais aussi les dirigeants, du bien-fondé de telles mesures qui seraient bénéfiques pour l'écologie et la santé, mais aussi tout simplement rentables d'un point de vue économique.

«Je suis confiant, je pense que nous allons y arriver, assure Martin Morgan-Taylor. Nous savons que cette pollution gaspille de l'énergie, émet du carbone… Les arguments sont de notre côté.»

«Il y a de plus en plus de recherches sur le sujet, ajoute Stefan Wallner. Les collaborations entre scientifiques sont plus nombreuses, que ce soit pour trouver de nouvelles analyses quantitatives ou des solutions à mettre en œuvre.»

Désormais, les scientifiques tâchent de coordonner leurs efforts pour mesurer et limiter efficacement la pollution lumineuse. Le grand public, ainsi que les dirigeants, sont quant à eux de plus en plus conscients des surcoûts provoqués par cette pollution, sans parler des dégâts pour l'environnement. Autant de facteurs qui font espérer davantage de progrès en la matière dans les années à venir.