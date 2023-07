«Même en étant cordial, tu peux finir comme Nahel»: sommes-nous vraiment tous égaux face à la police?

Temps de lecture: 10 min

Donia est toujours sonnée. Impossible de penser à autre chose. «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal…», répète la trentenaire parisienne. Une semaine plus tôt, Nahel M., 17 ans, est abattu par un policier à Nanterre, lors d'un contrôle de police. L'émotion laisse place à quelques éclats de rage. «Je refuse que nos enfants meurent à 8h15 d'une balle, rumine-t-elle. Le policier ne lui a laissé aucune chance: il a tiré pour le tuer. Je refuse. Non, non… Si on ne s'indigne pas de ça, on s'indigne de quoi?»

Comme beaucoup, elle a appris la mort du jeune franco-algérien par les réseaux sociaux, en voyant cette effroyable vidéo tourner en boucle: celle d'un policier qui crie en direction du conducteur d'une voiture jaune arrêtée –l'analyse sonore des mots qu'il prononce est en cours– et puis, quelques secondes plus tard, qui tire un coup fatal.

À la vue de ces images insoutenables, Donia pense directement à ses neveux de 13 et 18 ans. «Ça aurait pu être eux. C'est nous, les adultes, qui nous inquiétons. Eux sont encore dans l'insouciance de leur âge. Nous, on flippe, nos mères pleurent et nos frères partent.» Son projet d'enfants attendra. «Je ne veux pas faire grandir de gosses dans ce pays, face à cette police. Je ne veux pas vivre cette inquiétude quotidienne.»

Au mauvais endroit, au mauvais moment

La première pensée de Linda, 53 ans, est pour la mère de l'adolescent. «Qu'est-ce qu'elle doit souffrir», souffle-t-elle. Puis c'est l'injustice qui la gagne, l'envie de hurler. Vient ensuite l'inquiétude, pour ses deux filles et ses deux garçons. «Le plus jeune a 22 ans et il conduit beaucoup. L'autre jour, il m'a dit: “Maman, imagine, je sors le matin et je ne rentre pas?” Ça m'a mis une claque.» Habiba, 45 ans, a peur que son garçon de 12 ans «soit là au mauvais endroit, au mauvais moment». «J'en suis persuadée: si Nahel avait été un Blanc, ça aurait été différent.»

«Les parents ont réalisé que si leurs enfants sont souvent contrôlés, c'est pour ce qu'ils sont, pas ce qu'ils font», explique Goundo Diawara, co-secrétaire nationale du Front de mères, une organisation qui lutte contre les violences que subissent les enfants dans les quartiers populaires.

«Ce qui doit être interrogé, ce sont les pratiques et toute l'idéologie véhiculée, que les enfants intègrent d'office.» Goundo Diawara, co-secrétaire générale du Front de mères

De nombreuses études montrent que le contrôle au faciès est une réalité en France. Selon les chiffres dévoilés par le Défenseur des droits et repris par Goundo Diawara, les enfants perçus comme noirs ou arabes ont dix à vingt fois plus de chances de se faire contrôler que lorsqu'ils sont blancs. Les Nations unies ont déjà interpellé à plusieurs reprises la France à propos de ces contrôles discriminatoires.

D'ailleurs, à la suite de la mort de Nahel, l'ONU a une nouvelle fois incité Paris à s'attaquer aux «profonds problèmes» de racisme au sein des forces de l'ordre françaises. Réponse du gouvernement: circulez, il n'y a rien à voir.

Aux États-Unis, le concept de «talk» («discussion») renvoie aux conversations initiées par les parents noirs à l'attention de leurs enfants, leur permettant d'expliciter les dangers du racisme et les violences qu'ils seront amenés à subir du fait de leur couleur de peau. Des questions que «les parents abordent de plus en plus avec leurs enfants en France», explique Goundo Diawara.

Ne jamais courir devant la police

Se mettent en place ce qu'elle appelle des «stratégies d'évitement». Celles-ci sont multiples, mais le but est commun: éviter tout incident avec la police. Lina, 20 ans, se souvient parfaitement des conseils de sa mère. «Ne cours jamais devant la police. Ne te mets pas dos à eux. Mets tes mains en l'air. Montre-leur que tu n'as pas peur. Et surtout ne fuis pas, dicte-t-elle. Elle m'a répété ça, toute ma vie. Pour les policiers, si on a peur, c'est qu'on a forcément un truc à se reprocher.»

C'est d'ailleurs le conseil que l'on entend le plus souvent: rester statique face aux forces de l'ordre. «Personne ne se pose la question du pourquoi? Pourquoi le réflexe est-il de courir? Ils savent ce qui les attend: des coups, des insultes gratuites, des nuits au poste», maintient Goundo Diawara. «Ce qui doit être interrogé, ce sont les pratiques et toute l'idéologie véhiculée, que les enfants intègrent d'office.»

«Tu sais le pire dans cette histoire? Même quand tu peux être le plus irréprochable, ça peut vriller.» Donia, trentenaire

Sur les réseaux sociaux, les histoires de fuites sont multiples. «2006: poursuite au quartier, j'étais au city. Les policiers se sont fait larguer par un gars à vélo. La situation nous fait rigoler, mes potes et moi, donc ils sont descendus et nous ont giflés… Pour des rires. Voilà pourquoi on court», écrit un jeune homme sur Twitter.

Un autre ajoute: «2017: j'ai 15 ans je discute devant mon bloc avec mes amis quand la police fait une descente dans le périmètre. Je me mange une balayette, lazer par derrière et plaquage sur le ventre.» En 2017, lorsqu'Adama Traoré s'enfuit à la vue des policiers, c'est, selon sa famille, parce qu'il n'a pas ses papiers d'identité sur lui. De même pour Zyed et Bouna, en 2005.

D'ailleurs, cette carte d'identité, il faut toujours l'avoir sur soi; encore un autre conseil. «Mon frère de 25 ans la pose sur sa table de chevet tous les jours pour ne pas l'oublier quand il sort, car il sait qu'il sera contrôlé», raconte Goundo Diawara. «Combien de personnes blanches sortent sans leurs papiers d'identité? Ce n'est même pas une question pour elles. Nous, si. Nos enfants se construisent dans cette peur.»

Parmi les autres conseils fréquemment prodigués: éviter les joggings, les sweats ou les capuches; ne pas sortir en groupe; renoncer aux escapades nocturnes. «C'est à se demander s'il faut juste enfermer nos enfants», ajoute Habiba.

«Finir comme Nahel»

Ses neveux, Donia les «forme» depuis leur plus jeune âge. «T'es souriant, tu dis bonjour, tu vouvoies, tu ne hausses pas le ton même s'ils te rendent fou, t'insultent, t'humilient… Toi, tu fermes ta gueule, car on ne sait pas comment ça peut se passer…» Pause. «Et tu sais le pire dans cette histoire? Même quand tu peux être le plus irréprochable, ça peut partir en couilles, ça peut vriller. Même en étant cordial, tu peux finir comme Nahel.»

Sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques et des anonymes cherchent des excuses au policier qui a tiré: Nahel conduisait sans permis, il a refusé d'obtempérer –une version remise en question depuis les témoignages des deux autres adolescents présents dans la voiture–, on lui invente un casier judiciaire rempli de crimes passés. Tout est bon pour justifier son acte.

«Il y a une culture raciste, xénophobe et antisémite en France, structurellement constituée.» Michel Kokoreff, auteur de Violences policières, généalogie d'une violence d'État

Mathieu Rigouste, sociologue et auteur de La domination policière – Une violence industrielle, livre un commentaire sans appel: «Il n'y a que pour un prolétaire non-blanc que ce genre de discours [justifiant le tir du policier] peut fonctionner.» Quelques semaines plus tôt, c'est le fils d'Éric Zemmour qui refusait d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Et lui est toujours vivant. «On ne lui a pas cherché d'excuses. Ce sous-entendu qui permet de légitimer l'action du policier, et donc la mise à mort de Nahel, est racial et profondément colonial», estime Mathieu Rigouste.

Peut-on dès lors vraiment dire qu'en France, nous sommes tous égaux face à la police? Kaoutar Harchi, sociologue et autrice, partage son analyse dans un texte publié par Télérama: «Avant que Nahel ne soit tué, il était donc tuable.» Et ajoute: «Il pesait sur lui l'histoire française de la dépréciation des existences masculines arabes. Il pesait sur Nahel le racisme. Il y était exposé. Il courait ce risque d'en être victime. La domination raciale tient tout entière en ce risque qui existe.»

«Le garçon barbare» et «l'ennemi de l'intérieur»

Si les discriminations raciales touchent l'ensemble des communautés non-blanches, ce sont surtout les hommes noirs et arabes qui souffrent des violences policières. En cause? Les imaginaires convoqués, et qui perdurent, encore, dans notre société. Il y a la figure du «garçon arabe» barbare qu'il faut à tout prix mater, traversé «par ses pulsions et ses instincts plutôt que par la raison», explique Julien Talpin, chercheur en science politique au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Par nature, l'homme maghrébin chercherait le trouble et saccagerait son environnement.

Cet imaginaire transpire dans le communiqué, dévoilé vendredi 30 juin, par les syndicats policiers Alliance et UNSA, dans lequel les jeunes racisés de banlieues sont décrits comme «des nuisibles» et des «hordes sauvages». Ce sont les mêmes ressorts qui apparaissent en 2005, dans le discours de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur en déplacement à La Courneuve, lorsqu'il déclare qu'il nettoiera les quartiers populaires «au Kärcher».

«Ces termes ont clairement une connotation raciale implicite et un impensé post-colonial», souligne l'auteur de L'épreuve de la discrimination – Enquête dans les quartiers populaires.

«On est censé répondre quoi à ça? On les laisse nous humilier?» Lina, 20 ans

Pour expliquer ces stéréotypes, il faut remonter à la période coloniale française. «Il y a une culture raciste, xénophobe et antisémite en France, structurellement constituée, depuis la Révolution française, la colonisation et l'affaire Dreyfus», étaye Michel Kokoreff. Ce spécialiste des transformations des quartiers populaires parle d'une histoire du racisme, traversée par les violences coloniales et post-coloniales.

Dans ses écrits, Emmanuel Blanchard, politologue, établit clairement des liens entre la violence de la police en France et la colonisation. Plusieurs anciens agents qui opéraient en Algérie française ont rejoint, à la suite de l'indépendance en 1962, les rangs de la police en Hexagone. «Les contacts avec les populations racialisées sont entachés de ce passé», poursuit Michel Kokoreff.

Au stéréotype du barbare s'ajoute celui de l'«ennemi intérieur», qui serait un danger pour l'ordre français. Cette figure du musulman menaçant prend racine au temps des croisades et se retrouve propulsée dans notre quotidien. «Il faut des boucs émissaires pour cristalliser ressentiments et haines et produire du consensus, de l'unité nationale sur leur dos. C'est tristement un grand classique», explique Michel Kokoreff, auteur de Violences policières, généalogie d'une violence d'État.

«C'est quelle race de singe, ça?»

Cette historicité du racisme, qui infuse la société dans son entièreté, traverse également la police. Les exemples de propos discriminatoires et ouvertement racistes lancés par les forces de l'ordre sont largement documentés. Datant de juin 2020, le podcast Gardiens de la Paix d'Arte Radio met en lumière l'ambiance raciste qui règne au commissariat de Rouen. «Quand je vois des gonzesses s'offrir à des nègres ou à des bougnoules, je m'en bats les couilles si elles se font démonter la gueule ou buter», peut-on entendre de la bouche d'un policier.

Des enquêtes journalistiques, comme celle de Médiapart ou le roman graphique Flic – Un journaliste a infiltré la police de Valentin Gendrot, relaient également des discours de ce type, qui font écho aux anecdotes racontées dans les quartiers populaires. Lina se souvient de l'un des contrôles policiers racontés par son frère, et de la violence des paroles reçues. «Le policier a interpellé son collègue en disant: “Et lui, là, c'est quel genre de singe à ton avis?”» relate-t-elle, en bouillonnant. «On est censé répondre quoi à ça? On les laisse nous humilier?»

Ce racisme décomplexé s'accompagne d'une politique de ciblage, d'abord orientée vers les personnes sans-papiers, «mais qui par ricochet, se répercute sur des personnes françaises et racisées», analyse Julien Talpin. C'est en prenant en compte les consignes ministérielles, «données pour contrôler certains groupes plutôt que d'autres», que le chercheur parle de «racisme institutionnel».

«On ne braque pas une arme sur tout le monde.» Goundo Diawara, co-secrétaire nationale du Front de mères

Le racisme au sein des gardiens de la paix s'explique également par les effets de la «socialisation professionnelle», précise Michel Kokoreff. En intégrant les rangs des forces de l'ordre, les agents ne sont pas forcément racistes, mais c'est la force à la fois de la politique de la lutte anti-criminalité et du groupe qui peut «conduire les policiers à le devenir».

D'ailleurs, même si le policier qui a tiré sur Nahel avait été noir ou arabe, cela n'aurait pas changé le constat. «C'est le fonctionnement systémique de l'institution policière qui produit de la discrimination par les consignes qui sont données, par le ciblage de certains groupes, et par l'imaginaire qui le sous-tend, au-delà de qui sont les policiers», analyse Julien Talpin.

Tous ces aspects s'inscrivent dans ce que Michel Kokoreff appelle la «lepénisation des esprits et de la société» et fait écho à la montée des idées du Rassemblement national au sein des forces de l'ordre.

Le pays du déni

«On ne braque pas une arme sur tout le monde», insiste Goundo Diawara. «Si tout le monde peut être contrôlé, tout le monde ne risque pas sa vie de la même manière.» Il y a un déni quant à la place du racisme au sein des forces de l'ordre, malgré l'existence d'études étayées sur ce phénomène. Un déni notamment imputable «à la tradition “colorblind” à la française», selon Julien Talpin. En France, on ne voit pas les couleurs, ni les différentes religions. Pourtant, ces promesses républicaines se brisent lorsque ce sont les hommes noirs et arabes qui sont aux premières lignes des violences policières, ou que l'on s'interroge sur leur degré de francité.

Face aux images de la marche blanche pour Nahel, Michel Kokoreff en retient une: celle d'une pancarte, et une question, qui résume «parfaitement la situation» selon ses mots: «Combien de Nahel n'ont pas été filmés?!?» Question à laquelle il répond: «Il nous faudrait des jours pour dire tous les noms, tous descendants de l'immigration.» Alors en voici quelques-uns: ceux de Malika Yezid, Malik Oussekine, Zyed et Bouna, Adama Traoré, Cédric Chouviat, Alhoussein Camara, et maintenant celui de Nahel.

Linda, qui d'habitude rayonne par sa positivité, s'avoue vaincue: «Je me sens en insécurité pour mes gosses. La seule solution est de partir.»