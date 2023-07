Cinq livres et une revue pour un regard politique sur l'école

Temps de lecture: 5 min

Le chercheur spécialiste du mouvement national algérien et de l'immigration Nedjib Sidi Moussa a testé l'Éducation nationale en tant que vacataire. Pendant quelques mois, entre janvier et juillet 2022, il a tenu un journal de ses espoirs et de ses déboires au sein de la vénérable institution.

Prof dans un collège de banlieue, il explique les difficultés à enseigner en étant confronté à ce qu'il nomme les «sept fléaux [des classes populaires dans l'enseignement et qui] concourent de façon combinée à leur inexorable dépolitisation ainsi qu'à leur inquiétante passivité: précarité structurelle, discriminations persistantes, nationalisme diasporique, crime organisé, intégrisme religieux, opium sportif et aliénation technologique».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ces éléments sont autant d'obstacles à ce qui pourrait être des échanges sereins entre l'enseignant et l'élève. Par un système de va-et-vient entre des considérations très personnelles, des observations du quotidien et des conclusions plus générales, il dresse un tableau peu idyllique de l'école et du statut de l'enseignant dans des établissements dits sensibles. Un récit de la dure découverte de ce métier dont les promesses sont éloignées de la réalité, loin des projets fondateurs que l'école est censée porter.

Le remplaçant – Journal d'un prof {précaire] de banlieue Nedjib Sidi Moussa Éditions L'Échappée 224 pages 18 euros Parution: 8 septembre 2023

Dualités

Pourtant, les tentatives de remédier aux inégalités ont été nombreuses. Au fruit d'un travail monumental, Steven Kaplan souligne que l'apprentissage, bien antérieur au projet républicain, a joué un rôle crucial. L'historien américain souligne que c'est d'abord un fait social total, puisqu'il engage à la fois la société et détermine pour une vie la condition de l'apprenti.

Depuis Colbert, le contrat qui lie l'élève et le maître est à la fois un rapport de dépendance et d'émancipation par le travail. Le projet universel porté par la Révolution française abroge la dépendance, mais poursuit la formation. La dualité reste la même par la suite: faut-il donner d'abord une formation professionnelle ou une formation intellectuelle? Les débats sur cette question demeurent analogues depuis deux siècles.

Les contributions rassemblées par Gérard Bodé dans Une formation au travail pour tous? – La loi Astier, un projet pour le XXe siècle permettent de revenir sur un des éléments centraux de l'évolution de la formation professionnelle en France. La date cruciale est celle du 25 juillet 1919, avec la loi sur l'enseignement technique, qui a permis d'encadrer les conditions de travail, et surtout d'offrir aux jeunes gens déjà engagés dans la voie professionnelle un complément de culture d'une part, et une amélioration de leur qualification de l'autre.

Le retour sur cette loi est central, car il montre que les préoccupations touchaient à l'élévation du niveau de culture, quelle que que soit la condition sociale –niveau qui ne soit pas uniquement centré sur l'enseignement classique. L'ouvrage met particulièrement en évidence le décalage entre les préoccupations des réformateurs sociaux et la réalité du terrain, ce qui se traduit en particulier par de violentes oppositions, notamment dans le monde des artisans.

Il faut attendre les conventions collectives et le Front populaire pour que le projet devienne une réalité pleine et entière. L'ouvrage donne à lire quelques monographies régionales passionnantes sur les applications locales de la loi dans la métallurgie stéphanoise ou les transports lyonnais.

Steve Kaplan souligne dans l'épilogue de son livre que les projets de réformes entrepris depuis demeurent pris dans la même dualité à propos de la place respective de la formation professionnelle et intellectuelle.

Transmettre, soumettre et socialiser – Essai sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre Steven L. Kaplan Fayard 904 pages 36 euros Parution: 26 avril 2023

Une formation au travail pour tous? – La loi Astier, un projet pour le XXe siècle sous la direction de Gérard Bodé, Stéphane Lembré et Marianne Thivend Classiques Garnier 416 pages 35 euros Parution: 8 juin 2022

Une piste abandonnée

Bruno Garnier et Martine Safra soulignent dans leur ouvrage que d'autres possibles ont été un temps envisagés, via les projets d'une école et d'une université ouverte à tous quelle que soit leur formation initiale. L'Université nouvelle, associant travail manuel et formation intellectuelle tout au long de la vie, aurait pu être un moyen de faire évoluer le système. Le choix de faire évoluer le système scolaire vers une école unique a entravé cette hypothèse. Le compagnonnage par la diversité des enseignements proposés se heurte au principe du projet républicain de dispenser un seul système finalement assez hiérarchisé et uniformisant.

Les Compagnons de l'Université nouvelle sous la direction de Bruno Garnier et Martine Safra Presses universitaires de Rennes 320 pages 30 euros Parution: 25 mai 2023

Querelles de chapelles

Si les politiques ont tenté à de multiples reprises de changer l'école, comme le montre le dossier de la revue Parlement[s], elle est aussi pour eux un lieu d'affrontement. Le clivage entre gauche et droite y est encore très visible. Indirectement, l'école et les enseignants du primaire et du secondaire ont été longtemps une forteresse de la gauche. Ainsi, jusqu'aux années 1980, près des deux tiers des 4.000 sections socialistes étaient composées d'enseignants.

La revue fait état de cette porosité, par exemple à travers les projets consacrés à l'EPS, qui ont été dans leur quasi-totalité portés par les militants du PS ou du PCF. Inversement, la droite parlementaire a toujours été mal à l'aise avec la question scolaire. L'exemple donné sur ses politiques scolaires montre qu'elle s'est heurtée jusqu'aux années 2000 à l'hostilité du monde enseignant et à sa propre ambiguïté sur la question scolaire, refusant –contrairement aux autres droites européennes– de libéraliser le système scolaire.

Parlement[s] – L'école saisie par le politique (XIXe - XXIe siècle) Coordonné par Ismaël Ferhat Presses universitaires de Rennes 224 pages 25 euros Parution: 6 juillet 2023

L'illusion égalitaire

C'est aussi le constat que dresse le chercheur Patrick Cabanel dans L'École du Peuple? – Histoire d'une hypocrisie sociale. Spécialiste des hussards noirs et de l'école sous la IIIe République, il souligne que depuis Jules Ferry, l'école porte un projet d'émancipation individuelle pour les élèves des classes populaires qui entre en contradiction avec la réalité des inégalités sociales et des héritages culturels, lesquels sont autant d'entraves à la mise en place d'un système plus égalitaire.

Pour reprendre des titres d'ouvrages empruntés à Pierre Bourdieu, l'école prolonge à la fois les héritiers –sociaux et culturels– et pousse à la reproduction des inégalités. Tous les efforts mis en œuvre depuis le XIXe siècle pour atténuer ces inégalités n'ont pas été couronnés de succès, que ce soit le collège unique mis en place à la Libération, ou la démocratisation –et la massification– scolaire des années 1980.

Les critères de réussite ne sont qu'individuels et ne soulignent pas de réalités collectives; la moyenne du nombre d'enfants des classes populaires qui accèdent aux grandes écoles et à des diplômes très qualifiants demeure faible par rapport à leur nombre dans la société. Constat amer et cruel sur un système scolaire.