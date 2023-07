Vous asseoir côté hublot dans l'avion peut nuire à votre santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Vous êtes peut-être tombé récemment sur le TikTok de FindingFiona, qui cumule plus de deux millions de vues, dans laquelle la jeune femme alerte sur la nécessité de mettre de la crème solaire lors d'un voyage en avion.

«Même si vous êtes à l'intérieur de l'avion, à cause de l'altitude, vous êtes fortement exposés aux rayons UV, surtout si vous êtes installés près d'un hublot», explique-t-elle. Des dermatologues démêlent le vrai du faux dans un article du HuffPost .

Attention aux UVA

Pour Elizabeth Jones, docteure au Thomas Jefferson University Hospital à Philadelphie (Pennsylvanie), les risques proviennent des vitrages qui bloquent les rayons UVB –ce qui explique qu'on ne puisse pas attraper de coup de soleil. Mais ce n'est pas toujours le cas des UVA.

«Certaines anciennes vitres [hublots et pare-brise, ndlr] bloquent 50% des rayons UVA et certains nouveaux modèles sont plus efficaces et peuvent faire barrage entièrement aux UVA», poursuit la docteure américaine. Pourtant, ces derniers peuvent causer «un vieillissement prématuré de la peau, des rides et peut même causer un cancer de la peau à terme».

Cependant, les vitres des hublots ne sont pas les seules de ce type. La plupart des vitrages ont aussi ces spécificités; il convient alors de faire également attention même lorsque vous ne voyagez pas en altitude –lorsque vous êtes dans une voiture, par exemple.

Le personnel à bord a plus de risques

Le risque n'est pas le même pour tous, selon l'experte de Philadelphie: «La bonne nouvelle est que, pour quelqu'un qui prend l'avion occasionnellement, le risque est assez faible.»

En revanche, il est avéré pour celles et ceux qui prennent régulièrement ce moyen de transport, comme les hôtesses de l'air, les stewards ou les pilotes. «Ils vont être beaucoup plus exposés aux ultraviolets à travers l'épaisseur du pare-brise, surtout s'ils sont dans le cockpit.»

La spécialiste cite une étude datant de janvier 2015 qui a révélé que les pilotes et membres d'équipage avaient deux fois plus de risques que le reste de la population d'avoir un mélanome –faisant ainsi un lien entre leur métier et le risque de cancer.

La docteure Jennifer Holman, dermatologue au Texas, conseille alors de mettre de la crème solaire lors d'un voyage en avion, mais pas seulement: «En tant que dermatologue, je pousse évidemment tous mes patients à intégrer l'usage de la crème solaire dans leurs habitudes quotidiennes.» Lors de l'achat d'une crème solaire, il est donc important de s'assurer que la mention «protège des UVA et des UVB» est inscrite, pour être sûr d'être bien protégé.

Sa consœur ajoute même: «Qui doit envisager de porter de la crème solaire lors d'un voyage en avion? Surtout les personnes qui ont une expérience personnelle ou des antécédents familiaux de cancer de la peau.»