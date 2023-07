La NASA travaille sur les futures empreintes iconiques laissées sur la Lune

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La photographie de l'empreinte des bottes de Buzz Aldrin sur le sol lunaire a fait le tour du monde. La BBC nous apprend que comme les centaines d'autres marques laissées sur la Lune par les douze astronautes qui y ont posé le pied entre 1969 et 1972, celle-ci n'a toujours pas bougé d'un millimètre, et devrait rester intacte pendant encore plusieurs millions d'années.

Le média britannique s'est penché sur ce phénomène, qui s'explique par l'absence de vent ou de pluie sur le satellite; et à l'approche des prochaines missions sur la Lune prévues en 2025, il s'est interrogé sur les empreintes que laisseront les astronautes de ces expéditions. Car c'est un vrai sujet.

L'enjeu derrière les bottes lunaires

Quatre nouveaux astronautes aluniront au niveau du pôle Sud de la Lune d'ici deux ans via le programme Artemis, dans un environnement totalement différent des premières missions lunaires.

«Pour le Pôle Sud, nous nous attendons à des températures vraiment plus froides (-189°C environ)», explique Zach Fester, ingénieur basé au Johnson Space Center de la NASA, qui a dirigé les recherches et le développement des nouvelles bottes lunaires. «Ce sont des régions qui n'ont pas vu le soleil depuis des centaines d'années.» Concevoir un équipement robuste devient donc un véritable enjeu.

La NASA a ainsi travaillé pendant plusieurs années sur les nouvelles combinaisons et bottes que vont porter les astronautes. Mais quelques difficultés sont à prendre en compte, comme la poussière lunaire très abrasive qui pourrait rester accrochée aux semelles ou dans les coutures, et ainsi endommager les appareils électriques. Selon Russell Ralston, qui dirige le programme des activités extravéhiculaires chez Axiom Space, les chaussures sont conçues pour limiter ces risques.



«La traction est très importante: nous exposons les bottes à plusieurs surfaces différentes donc elles doivent adhérer à la roche dure, à la régolithe plus molle, mais aussi à des surfaces en métal plus dures comme celles des véhicules, des échelles et des rovers», détaille Zach Fester.

Des empreintes «iconiques»

Mais pour l'ingénieur, un autre facteur est primordial: «L'esthétique est aussi un critère parce que les photos [des empreintes, ndlr] sont assez iconiques.» Russell Ralston aimerait quant à lui que la semelle ait un design spécifique («un logo ou une autre image qui symbolise l'importance du retour sur la Lune») mais, pour le moment, ce ne sont que de premières idées.

Une chose est sûre: elles seront reconnaissables au premier coup d'œil. «Il y a une immense responsabilité qui vient avec tout ça», reconnaît Zach Fester. «Pour moi, cette image représente bien plus qu'une simple empreinte de pas. Elle symbolise tous les tests qui ont eu lieu au sol, les fusées, l'équipage et les atterrisseurs qui nous ont amenés à la surface. C'est une image de ce que nous pouvons faire ensemble.»