Comment dire à votre partenaire que vous vous ennuyez au lit

Parfois, l'alchimie est évidente, les compétences certaines, la complicité folle et le plaisir au rendez-vous. Mais avec certaines personnes, le sexe est parfois aussi ennuyeux qu'un épisode de Game of Thrones. Dans le cas de rencontre d'un soir, on peut se contenter d'en rire et passer rapidement à autre chose; mais si c'est lorsque vous couchez avec la personne que vous aimez que vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, alors c'est nettement plus embêtant.

Le HuffPost s'empare du sujet, en répondant à la question d'un certain Matthew, qui bâille ferme lorsqu'il est au lit avec celle qui est sa partenaire de vie depuis un an et demi. Il explique avoir même abordé l'éventualité d'ouvrir leur relation, tout en reconnaissant qu'il pense n'avoir fait cette proposition que parce qu'il n'est pas satisfait de sa vie sexuelle actuelle.

Matthew décrit des rapports sexuels corrects mais pas enflammés (ça sent le 11,5 sur 20), ce qui le frustre. C'est la conseillère conjugale Nina Jellinek qui lui répond: sans surprise, elle lui explique que la question ne se résoudra pas sans dialogue. Elle ajoute également qu'il faut bien faire la différence: l'insatisfaction vient-elle réellement des relations sexuelles en elles-mêmes, ou plutôt d'un manque d'intimité et de complicité, qui dépasserait le cadre sexuel?

Cœur ouvert

Seul un échange clair permettra de savoir ce qu'en pense l'autre personne. Peut-être partage-t-elle ce désarroi. Peut-être accorde-t-elle moins d'importance que vous à la dimension sexuelle de la relation. Il est en tout cas important que chacun et chacune puisse évoquer non seulement son ressenti, mais aussi ses attentes.

Dans la plupart des couples, la fréquence des rapports sexuels a tendance à décroître avec les années, tout comme leur intensité. Il n'est pas franchement réaliste de souhaiter que la flamme des débuts se prolonge éternellement, même si c'est le cas pour un petit nombre de chanceux et de chanceuses. Ensemble, on peut trouver des façons de réinventer sa vie sexuelle, de la rendre un peu plus explosive ou plus satisfaisante, mais avec des objectifs concrets –et communs, car il n'y a pas de «devoir conjugal» qui tienne.

L'essentiel est de faire preuve d'honnêteté, mais aussi de bienveillance. Dans le cas de Matthew, il ne doit pas oublier d'évoquer l'amour qu'il éprouve pour sa partenaire. Il doit aussi être clair sur le fait que leurs relations sexuelles ne sont pas catastrophiques, mais qu'en revanche, selon lui, la marge de progression est réelle. C'est de cette discussion à cœur ouvert que pourra venir le rebond tant attendu.

Et si ce n'est pas le cas, alors d'autres conversations suivront, afin de savoir si la relative incompatibilité sexuelle des deux partenaires est rédhibitoire, si leur amour est plus fort que la tiédeur de leurs rapports, ou s'il leur faut envisager de se tourner vers d'autres personnes ou d'autres types de relations.