Le panneau Hollywood, neuf lettres et un siècle d'existence

Nombreux sont les lieux et monuments symboles des États-Unis: l'Empire State Bulding et la statue de la Liberté à New York, le mont Rushmore dans le Dakota du Sud, la Maison-Blanche à Washington DC, la route 66 reliant Chicago à l'océan Pacifique, ou encore les chutes du Niagara à la frontière canadienne.

Plus à l'ouest, il y a évidemment Monument Valley dans l'Arizona, le Grand Canyon à proximité de Las Vegas et son Strip, le Golden Gate à San Francisco, mais aussi et surtout le mythique panneau Hollywood à Los Angeles, qui fête ses 100 ans.

Perchées sur les hauteurs du mont Lee, les neuf lettres qui le composent ne se contentent pas seulement d'être les symboles de la Cité des Anges, mais constituent l'un des phares des États-Unis et surtout du rêve américain.

De la pure publicité

Rien ne laissait pourtant présager une telle destinée lorsque ces lettres –alors au nombre de treize, formant le mot «Hollywoodland»– ont été inaugurées le 13 juillet 1923. Avec une seule et unique fonction: promouvoir un projet immobilier ambitieux du même nom, basé sur les terres agricoles situées dans les environs, le succès escompté n'ayant pas été rencontré en raison de la Grande Dépression.

En résumé, il ne s'agissait donc que d'une enseigne publicitaire (qui clignotait la nuit), très probablement vouée à disparaître une fois l'opération commerciale achevée. Et rien de plus.

Heureusement, à Hollywood, les histoires et l'Histoire sont parfois bien faites. Le panneau a ainsi miraculeusement survécu dans les décennies qui ont suivi, perdant au passage le suffixe «land» en 1949. Insuffisamment entretenu, squatté, dégradé, il était cependant très loin du décor de carte postale que nous connaissons aujourd'hui –en tout cas jusqu'à la grande collecte de fonds organisée par Hugh Hefner, le célèbre fondateur du magazine Playboy, en 1978.

Avec l'argent de plusieurs mécènes, les lettres originales ont été remplacées par d'autres encore plus imposantes, et l'entretien du panneau a pu être pérennisé jusqu'à aujourd'hui, grâce au travail de l'organisation Hollywood Sign Trust créée la même année.

Références en pagaille

Objet d'admiration et de rêves, reflet d'une partie de l'histoire américaine moderne, il est pleinement entré dans la culture populaire après sa grande rénovation. On l'aperçoit notamment dans de nombreux films, séries et jeux vidéo, parfois sous sa version «Hollywoodland».

Springfield, la ville imaginaire où se déroulent les aventures de la famille Simpson, a même son propre panneau. Tout comme Los Santos, la parodie de Los Angeles dans GTA San Andreas et GTA V, ou Bayview dans Need For Speed: Underground 2. C'est aussi le cas de Marseille en France, Brașov en Roumanie, Faraya au Liban ou encore Antananarivo à Madagascar, des villes bien réelles cette fois.

Les lettres californiennes mythiques (ou leurs adaptations) apparaissent encore sur des pochettes d'albums célèbres, comme sur le dernier projet musical du rappeur Dr Dre intitulé Compton, et bien évidemment dans d'innombrables publicités. L'Oscar revient à l'entreprise française Optic 2000 qui, en 2008, avait poussé la parodie assez loin en réunissant Johnny et Laeticia Hallyday à Los Angeles, au sommet du mont Lee, sous un signe «Hallyday». Une idée géniale et une séquence qui mérite d'être revue.

Parti pour durer

Depuis ce relooking, le site accueille chaque année des millions de touristes qui s'aventurent sur les chemins ou les routes menant au panneau, bien souvent en plein soleil sous des températures relativement élevées. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, avec une vue magnifique sur la vallée de Pasadena d'un côté et Los Angeles de l'autre, en empruntant par exemple le Burbank Peak Trail.

Arrivé en haut de la butte surplombant le Hollywood Sign, une seconde jouissance visuelle s'offre au visiteur. Au premier plan l'arrière des neuf lettres, au second plan toute l'immensité de la Cité des Anges. On aperçoit d'ici le très célèbre Griffith Observatory sur la gauche, et beaucoup plus au loin les grands buildings qui arborent Downtown, où se situe le quartier des affaires.

À quelques pas en contrebas, un autre point de vue très sympathique, juste sous le panneau, donne aux visiteurs l'opportunité de faire de jolies photos-souvenirs –et une pause bien méritée grâce au seul petit stand de boissons des environs, situé devant l'entrée de l'une des maisons les plus proches du site. Et si le temps et le courage manquent, il est possible de l'apercevoir depuis plusieurs endroits de Los Angeles, notamment Hollywood Boulevard, la célèbre avenue étoilée.

Pour sa centième année d'existence, l'ancienne enseigne immobilière devenue l'un des symboles iconiques de l'Amérique a eu droit à un rafraîchissement à la fin de l'année dernière. Les lettres ont été nettoyées et repeintes à l'aide de 1.500 litres d'apprêt et de peinture blanche.

Plusieurs évènements et célébrations destinés à fêter cet anniversaire sont aussi prévus le jour même et dans les mois suivants. Il se pourrait même que le grand projet du Hollywood Sign Trust, à savoir la création d'un point d'accueil pour les visiteurs et d'un musée, soit officialisé à cette occasion. Los Angeles n'est donc pas près de se séparer du panneau le plus célèbre du monde, pour notre plus grand bonheur. Happy birthday!