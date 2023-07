Désormais, aux toilettes, c'est jamais sans mon tabouret!

Temps de lecture: 3 min

Plût au ciel que jamais ô grand jamais je n'eus à écrire cette chronique. Si par malheur, elle venait à choquer certains, qu'ils me pardonnent d'avance. Quant à ceux dont elle changera la vie en profondeur, ne m'accablez pas trop de remerciements, je ne fais qu'ici mon devoir, celui d'un honnête citoyen guidé par la seule nécessité d'aider son prochain.

Il s'est donc trouvé que par les innombrables tares dont j'héritai le jour de ma naissance, une en particulier me procura tout au long de mon existence un vif désagrément. Je ne parle pas ici de ma paresse légendaire ni de mon inclinaison à collectionner phobie sur phobie, mais bien plus de ces excroissances sanguines pointés dans mon anatomie en un endroit que la décence m'interdit de nommer ici mais qui se situent quelque part entre le bas de mon dos et le haut de mes jambes, là où tout naît et tout meurt.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

C'est de ma mère que je tenais cela, elle-même l'ayant reçu en cadeau de la sienne, drôle de trophée réunissant les générations entre elles et dont j'attribuais l'origine à une consommation déraisonnable de harissa, une brûlante préparation culinaire orgueil de tout un pays où prospéra pendant longtemps la branche maternelle de ma famille, j'ai nommé la Tunisie.

Bref, dès l'adolescence, je connus ces crises qui à intervalles réguliers enflammaient les pourtours de mon appendice culier avec un tel déploiement de faste et autres procédés pyrotechniques, un vrai feu d'artifice, que pour les endurer il me fallait rester des journées allongé, flanqué d'onguents en tout genre à l'efficacité toute relative.

L'âge venant, ces crises eurent tendance à s'espacer, et même leur intensité baissa, mais non sans sévir de temps à autre. Contrariété passagère qui à chaque fois m'amenait à maudire ma race tout en redoutant ce moment où il me faudrait m'asseoir sur ce lieu d'aisance, véritable juge de paix qui m'indiquerait selon la coloration de mes délestages intestinaux si la cote d'alerte avait été atteinte ou pas.

Las de ces souffrances inutiles, je songeai à une solution plus radicale, une opération en bonne et due forme, mais mon médecin de famille m'en dissuada: elles m'étaient apparemment utiles. S'ensuivit tout un tombereau d'explications auxquelles je ne comprenais goutte, si ce n'est que ma cohabitation avec ses satanés bourrelets gonflés de mon propre sang durerait jusqu'à ma mort.

Je tâchais de m'en faire une raison quand une amie fort au courant de tout ce qui touche le domaine médical me demanda si j'avais déjà essayé, à l'heure où je recevais une convocation de mes intestins, l'utilisation d'un tabouret miniature. Croyant à une plaisanterie, je lui répondis qu'au regard de ma vanité légendaire, j'optais plutôt pour une échelle, répartie qui n'entama pas son obstination à ce que j'essayasse au moins ne serait-ce qu'une fois ce fameux escabeau.

La pratique venait paraît-il du Japon, et elle avait fait ses preuves; en effet, au regard de l'anatomie du corps humain, l'évidence s'imposait qu'une certaine élévation du niveau des jambes permettait à l'évacuation de se dérouler sous de bien meilleurs auspices.

Ne voulant mettre en péril cette amitié et afin de ménager sa susceptibilité qui était grande, j'obtempérai, convaincu néanmoins de sa parfaite inutilité. Un beau matin, sur la route de la salle de bains, je m'arrêtai donc dans le placard à balais où j'avais entreposé un tabouret destiné à dépoussiérer le dessus de mes bibliothèques, une sorte de marchepied haut d'une vingtaine de centimètres.

Une fois assis à mon endroit habituel, sur mon trône quoi, j'installai donc mes jambes dessus et en voiture Simone. Tout se déroula à merveille mais, me disais-je, ce devait être la chance du débutant. Laquelle cependant persista les jours et les semaines suivantes, si bien que je peux affirmer aujourd'hui, deux mois après ma première tentative, que oui, pour ceux qui souffrent d'hémorroïdes et autres troubles gastriques, le tabouret, le marchepied, le bottin, n'importe quel levier en fait, est la solution à tous vos emmerdements.

Ma vie a changé du tout au tout. Sans fournir trop de détails –surtout pas!– je crois pouvoir dire que je suis rentré dans le rang, que désormais je signe des arrêtés d'expulsion comme n'importe quel quidam. Fini les saignements intempestifs, les épanchements douteux, les démangeaisons inconsidérées. Maintenant c'est l'esprit libre que je me rends au cabinet d'aisance. Mes jambes à peine positionnées sur le marchepied que je m'active avec la prestance et la rapidité d'un livreur de pizza. Deux minutes plus tard, la messe est dite et je peux enfin passer à autre chose.

La semaine prochaine, je pars en vacances.

La seule chose que j'emmène avec moi, outre mon slip de bain et ma crème solaire, ce sera mon tabouret!