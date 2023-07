Télétravailler au camping, une formule qui peine à séduire

Temps de lecture: 6 min

Une caisse en bois en guise de bureau, un siège confortablement ancré dans le sable et un réseau wifi du tonnerre: la carte postale ferait rêver de nombreux salariés. Depuis la pandémie de Covid-19, ils sont de plus en plus nombreux à exercer leur emploi en télétravail et à rêver de délocaliser leur activité sur leur lieu de villégiature estival. Face à ce constat, de nombreux campings de l'Hexagone se sont adaptés et proposent désormais des «offres spéciales télétravail» pour concilier tâches professionnelles et vacances.

Des kits de télétravail

Dans le glamping haut de gamme Whaka Lodge, en Occitanie, un «kit télétravail» est proposé sur le site internet, à grands renforts de photos au boulot les pieds en éventail et de programmes à la journée concoctés pour les travailleurs nomades. Bureau, imprimante, bouilloire et machine à café sont ainsi inclus dans le chalet dédié à cette formule, avec en bonus, une grande terrasse donnant sur le lac.

«C'est l'essentiel. Ce que veulent les gens c'est un coin chill, dans un bel environnement, et se poser peinards pour travailler, assure Patrick Goas, président de l'établissement. Nous n'avons pas besoin de plus parce que les gens travaillent sur des coussins, des canapés, voire allongés par terre et ça fonctionne très bien!»

Si le gérant admet que la pub faite sur son site est plus illustrative que concrète –pas de caisse en bois enraciné dans le sable face au lac, donc–, il affirme que l'esprit est le même et que certains s'installent sur le ponton au bord du point d'eau pour taper frénétiquement sur leur clavier d'ordinateur. Le plus gros investissement, finalement, c'est le réseau: «Nous avons investi plus de 25.000 euros dans le wifi, pour couvrir nos douze hectares, poursuit Patrick Goas. Il y a de plus en plus de gens qui sont connectés au monde et qui ont besoin d'un gros réseau.»

À quelques centaines de kilomètres, dans le camping Le Ventoulou, en plein cœur du Lot, deux chalets viennent aussi d'être aménagés pour accueillir les télétravailleurs. «Nous avons mis en place un espace de coworking constitué en quatre surfaces, détaille Frédéric Hobbe, le gérant. Il y a une très grande pièce pouvant servir de salle de réunion avec “paperboard” pour les présentations, un espace avec des postes de travail individuels avec de grands écrans et des câbles pour connecter les ordinateurs portables, ainsi que deux terrasses pour travailler dehors de manière plus informelle.»

Si le camping propose l'accès à ces chalets à ses clients directs, il collabore surtout avec une plateforme de coworking. Le prestataire se charge ainsi de booker des entreprises désireuses de délocaliser l'activité de certaines équipes pour un séjour de team building, très en vogue depuis quelques années. «Ces chalets sont utilisés pour autre chose en été, mais ils restaient vides le reste du temps, justifie Frédéric Hobbe. On a donc décidé de rebondir et d'optimiser ces espaces inutilisés.» Une tentative de rentabiliser le lieu pour un moindre coût, puisque le gérant n'a pour l'instant investi que 10.000 euros dans ces aménagements.

Cibler les travailleurs nomades

Un objectif: attirer une nouvelle clientèle et faire le plein même hors-saison. Chloë Mouysset, entrepreneuse freelance de 35 ans en télétravail à temps plein, a l'habitude de délocaliser son activité un peu partout au gré de ses pérégrinations. Elle a déjà fait l'expérience de télétravailler dans un camping traditionnel, lors d'un séjour en famille. «Le wifi n'était pas très performant et heureusement que l'on était peu nombreux parce que même quand tu es concentrée, ton oreille traîne et tu es happée par les conversations autour», raconte-t-elle. Elle regarde ces initiatives d'un bon œil et les juge dans l'ère du temps: «C'est l'évolution naturelle des choses, le futur! Nous allons vers un monde avec de plus en plus de freelance et de boulot décentralisé, donc les campings doivent prendre le train et s'adapter.»

Une tendance que Patrick Goas remarque de plus en plus: «Aujourd'hui, on travaille n'importe où, c'est le mode nomade, souligne le gérant du Whaka Lodge. C'est pour cela que nous avons mis en place cette offre il y a trois ans maintenant, pour attirer ces travailleurs chez nous et montrer que nous sommes un lieu propice au télétravail.» Mais le phénomène nouveau qu'il constate surtout, ce sont les séminaires organisés par les start-up. Sur quelques jours, il reçoit ainsi des équipes de cinquante ou soixante personnes, logées dans son établissement la nuit et occupant les espaces dédiés au télétravail le jour.

L'offre proposée par le camping Le Ventoulou est plus récente, elle a ouvert au mois de mai. Depuis, le gérant observe des profils différents: des travailleurs partis en vacances en famille et qui s'isolent quelques heures pour bûcher à distance, ou encore des gens venus spécialement pour télétravailler quelques jours.

«Aujourd'hui, ces espaces de télétravail sont très demandés dans cette nouvelle population qui télétravaille beaucoup, commente Frédéric Hobbe. Ce sont plutôt des jeunes, des trentenaires ou quarantenaires, qui ont pris cette habitude avec le Covid et à qui ça ne déplaît pas de se délocaliser de leur lieu habituel de travail pour aller sur des espaces où ils peuvent à la fois bosser avec tout ce qu'il faut à disposition, mais surtout prendre du bon temps très rapidement.»

Vacances ou travail?

Ses chalets dédiés au télétravail se trouvent ainsi en plein milieu du camping, juste à côté des autres infrastructures de loisirs, permettant de passer aisément du travail aux vacances. «L'idée, c'est d'aller travailler dans l'espace de coworking quelques heures, puis de retrouver sa famille à la piscine», s'amuse le directeur du camping, qui défend aussi le calme de l'endroit face aux cris des enfants dans le bungalow.

Même constat du côté de Patrick Goas: «On voit des gens qui viennent en famille pour des vacances et se bloquent quelques heures dans la journée pour télétravailler. Ça permet de travailler dans un lieu plus ressourçant qu'au travail, coupé du quotidien.»

Cet effet psychologique, Chloë Mouysset le ressent directement quand elle se retire pour travailler. «Ça permet de changer d'environnement, c'est très bon pour booster la créativité et voir les problèmes différemment alors que rester dans sa routine, ça mine à la longue. Et puis si je suis détendue, mes clients le ressentent et ça, c'est positif.» L'entrepreneuse, qui prend rarement de «vraies» vacances, peut ainsi diviser son temps entre télétravail le matin et repos l'après-midi.

S'échapper quelques semaines ou seulement quelques jours, c'est ce que prône Frédéric Hobbe. «Le gros avantage de venir télétravailler en camping, c'est que l'on est directement sur son lieu de vacances ou de week-end, justifie-t-il. Le midi, on peut se balader aux alentours. Le soir, on finit à 17h et on profite de cet espace naturel directement. Et plutôt que de repartir le dimanche soir dans leur ville, les gens peuvent prolonger leur hébergement et repartir le lundi ou le mardi pour éviter les embouteillages.»

Une offre séduisante, mais trop chère

Pourtant, ces offres spéciales de télétravail en camping peinent encore à convaincre. Si des vacanciers ont bien profité de leur séjour au Whaka Lodge pour télétravailler, aucun n'a souscrit spécifiquement à la formule conçue exprès pour ça. «On n'a jamais eu personne sur cette offre mise en place pendant le Covid, constate le président de l'établissement. On pensait que c'était intéressant pour les urbains mais ça n'a pas attiré. Pourtant, nous sommes à côté de Toulouse, dans une ville où il y a beaucoup d'ingénierie, de cabinets de conseil, etc. On pouvait espérer, mais non…»

Patrick Goas admet ne pas avoir d'explications: «Peut-être qu'ils n'y pensent pas», hasarde-t-il seulement. Le camping Le Ventoulou, dont l'offre date seulement de quelques mois, n'a pas non plus attiré les foules: «Les gens ne viennent pas spécifiquement pour cette offre, concède le gérant. Aujourd'hui, je suis loin d'être rentré dans mes frais, mais j'y crois pour 2024!»

Il faut dire que l'espace est payant, y compris pour les clients du camping. Un service supplémentaire qui revient à 6 euros les deux heures et 15 euros la journée. Un mauvais plan pour Chloë Mouysset: «Je ne vais pas payer un espace au camping pour aller bosser alors que je peux faire la même chose partout, s'exclame-t-elle. Je considère que ça devrait être un service gratuit, intégré au prix du séjour.»

Malgré les réticences, les deux établissements ont prévu de développer leur offre. Du côté du Whaka Lodge, l'offre séminaire représente aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires du lieu, une manne financière que le gérant veut exploiter: «Pour l'instant, on ne fait que répondre aux demandes entrantes, on ne démarche quasiment pas, mais on aimerait très clairement développer tout ça dans le futur», affirme Patrick Goas.

Au camping Le Ventoulou, on attend de voir l'évolution des choses: «Si ça fonctionne, on aménagera différemment avec un espace plus conséquent pour proposer des séminaires, projette Frédéric Hobbe. On aimerait aussi avoir un lieu utilisable en pleine saison, pour que les vacanciers de juillet-août puissent également venir télétravailler.»