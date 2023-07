Votre voix peut encore changer au cours de votre vie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Si muer à l'adolescence vous a marqué, voire traumatisé, sachez que ce n'est peut-être pas fini… Votre voix peut encore vous jouer des tours.

La BBC s'est notamment intéressée au cas d'Elton John, 76 ans, dont les fans ont pu remarquer les changements de voix au fil des années. L'article insiste sur le fait que non, ces évolutions ne puisent pas uniquement leur origine dans la chirurgie.

Un phénomène universel

Tout se passe au niveau des cordes vocales et du larynx. Les premières sont composées de trois parties principales, à savoir le muscle vocal, le ligament vocal et la membrane muqueuse qui les recouvre. Cette partie reste humide afin de les protéger de tout endommagement.

Si les cordes vocales peuvent changer le son de la voix, elles ne sont pas les seules, puisque le larynx, qui compte près de dix-sept muscles différents (rien que ça!), peut aussi y contribuer.

Bien entendu, le plus gros changement reste celui qui s'effectue à la puberté à cause des hormones –chez les hommes comme chez les femmes. Mais les conséquences ne seront pas les mêmes, puisque les cordes vocales atteindront 16 millimètres chez les garçons contre 10 chez les filles après la puberté. Cette différence de longueur est à l'origine des voix souvent plus aiguës chez les femmes, puisque leurs cordes vocales deviennent 20 à 30% plus fines.

Même si elles sont moins flagrantes que celles de la puberté, des transformations ont lieu tout au long du cycle menstruel féminin. Il faut également savoir que la voix atteint sa qualité optimale lors de l'ovulation, et que la prise d'une pilule contraceptive a tendance à atténuer les fluctuations.

Que faire pour protéger sa voix?

D'autres facteurs peuvent altérer les cordes vocales et le larynx. L'âge en fait partie. Dès le passage à la trentaine, le larynx augmente sa teneur en minéraux, ce qui a pour effet de le rendre plus rigide –presque autant qu'un os– surtout chez les hommes. Ainsi, les cordes vocales perdent en élasticité, ce qui les rend moins flexibles.

Mais alors, que faire pour prendre soin de sa voix? Comme souvent, cela passe d'abord par une bonne hydratation. Vous pouvez aussi chanter ou lire à voix haute tous les jours afin de faire fonctionner vos cordes vocales.

La consommation d'alcool, de tabac ou de drogue a aussi des conséquences négatives qui peuvent accélérer la dégradation de la voix: cela cause des inflammations localisées, assèche la partie muqueuse et augmente la production de mucus. Éviter ces mauvaises habitudes peut donc vous aider à préserver votre voix –et plus largement votre état de santé global.