La meilleure recette de fraises macérées

Temps de lecture: 4 min

Dans le domaine culinaire, je place au rang des valeurs sûres les fraises macérées, au même titre que la vinaigrette de Nora Ephron, l'ajout d'un bocal de thon égoutté à des rigatoni agrémentés de Pecorino, de crème et de sel, ou dans un autre registre, la dégustation de salami froid à pleines mains, debout au-dessus de l'évier, quand mon mari est en déplacement professionnel.

Le terme «macéré» peut être intimidant, mais en l'occurrence, il s'agit simplement de mélanger des fruits avec du sucre, une substance acide, une pincée de sel, et de laisser reposer jusqu'à ce qu'ils dégorgent. Leur jus se mélange ensuite à la solution de trempage pour former un sirop épais, excellent sur une crème glacée, une crème épaisse fouettée ou un gâteau sans fioritures. La macération des fraises ne requiert aucun équipement particulier et donne un résultat hors pair, même si (ne dites pas à un chef que je vous y ai autorisé) vous n'utilisez pas des fruits de pleine saison.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ceci étant dit, plongeons dans le vif du sujet.

Préparation

J'avais assaisonné tous les lots de fraises macérées d'une pincée de sel.

Toutes les fraises avaient le même degré de maturité, la même taille moyenne et étaient de la même variété. J'ai mesuré le volume des fruits pour assurer la cohérence entre les lots.

Pendant la macération de chaque lot, j'ai remué une fois toutes les 20 minutes pendant la première heure, puis une fois par heure.

Méthodes

J'ai fait macérer chaque lot de fraises dans:

1. Un mélange de jus de citron et de sucre

3 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 ½ tasse de fraises

2. Un mélange de vinaigre de vin rouge et de sucre

3 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de vinaigre

1 ½ tasse de fraises

3. Uniquement du vinaigre balsamique

2 cuillères à soupe de vinaigre

1 ½ tasse de fraises

J'ai évalué plusieurs facteurs, notamment la saveur, la texture et la quantité de liquide produite à chacun des stades suivants:

Après trente minutes

Après une heure

Après deux heures

Après quatre heures

Après vingt-quatre heures

Avec les lots de fraises macérées pendant vingt-quatre heures, j'ai également testé chaque solution avec des fraises entières, des fraises partiellement écrasées et des fraises entièrement écrasées.

Résultats

Pour les solutions composées de jus de citron et de vinaigre de vin rouge, le sirop de fraises n'a vraiment pris de la consistance qu'au bout d'une heure environ, consistance qui est ensuite restée inchangée, du moins pour mon œil peu exercé. (Toutefois, le sirop des fraises marinées pendant vingt-quatre heures contenait davantage de petits morceaux de fruit flottant à la surface, ce qui donnait l'impression qu'il était plus épais). Je soupçonne qu'avant la première heure de macération, bien que j'aie remué, le sucre ne s'était pas complètement dissous dans l'acide. Le sirop de fraises marinées au vinaigre balsamique n'a jamais épaissi.

La saveur des fraises et de leur sirop était d'abord –surtout au bout de trente minutes– vivifiante et âpre, avec une pointe d'acidité qui devait encore s'adoucir et se fondre avec les autres ingrédients. Elle a commencé à s'adoucir au bout d'une heure, et a vraiment trouvé sa mesure (mais dites-moi pourquoi je personnifie les fraises…) au bout de deux heures. La saveur des fraises et du liquide au bout de vingt-quatre heures était merveilleuse, profonde, délicate et presque aussi corsée que celle d'une cerise.

Le citron et le sucre étaient parfaits pour des fraises de dessert, tandis que le vinaigre de vin rouge et le sucre donnaient un résultat piquant et intéressant pour accompagner un plat salé. Le vinaigre balsamique a donné des fraises au goût très intense, en particulier au bout de vingt-quatre heures, qui auraient constitué une bonne base pour une compote à tartiner sur des toasts au fromage par exemple, ou à réduire et à servir avec du porc.

La quantité de liquide (pas énorme) dégorgé par les fraises n'a augmenté que légèrement entre une heure et quatre heures. Par conséquent, si vous faites macérer vos fraises pendant moins d'une journée mais plus d'une heure, faites-le pour des raisons de saveur (gagner en profondeur et en rondeur) et de texture (obtenir des contrastes, avec des morceaux de fraises plus tendres).

Avec les lots de fraises macérées pendant vingt-quatre heures, j'ai également testé les fraises entières, comparées aux fraises partiellement écrasées et entièrement écrasées. J'ai constaté que:

Comme on peut s'y attendre, plus la fraise est écrasée, plus elle dégorge sur un laps de temps donné, quelle que soit la solution de macération.

Cela dit, la texture des fraises entièrement écrasées a souffert après une journée entière de macération au réfrigérateur, ne conservant ni mordant ni fermeté. Les fraises partiellement écrasées ont permis d'atteindre un juste milieu, dégorgeant beaucoup plus de jus que les fraises entières (et sensiblement plus que les moitiés de fraises égarées), tout en conservant des îlots de fermeté.

Conclusions