Les bienfaits d'une rupture amoureuse

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Perturbant nos choix d'avenir (ou de vacances) autant que notre quotidien, les ruptures amoureuses sont d'abord perçues comme des périodes douloureuses de notre vie affective.

Rosie Wilby, autrice du podcast et du livre The Breakup Monologues («Les Monologues de la rupture»), tente de prouver le contraire. Dans une vidéo publiée par la BBC, elle partage son point de vue sur les aspects positifs que peut avoir une rupture, et sur la façon dont nous pouvons grandir à chaque chagrin d'amour.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Du temps pour soi

«Parfois, ce n'est que grâce à ces expériences douloureuses que nous commençons à faire les bons choix», avance Rosie Wilby. La comédienne, surnommée «la reine des ruptures» sur son compte Instagram, voit dans le temps du célibat post-séparation une opportunité précieuse: celle de réfléchir au genre de relation et de personne pour lesquelles on veut vraiment se donner. La réflexion est d'autant plus fructueuse qu'elle se nourrit d'une meilleure connaissance de nous-mêmes, gagnée grâce à la relation passée.

«Il est intéressant d'imaginer ce qui se passerait si l'on oubliait tout simplement le passif d'une relation pour passer à une autre», affirme Rosie WIlby. En tournant la page trop rapidement, il est probable que l'on répète automatiquement le schéma que l'on vient de vivre. Or, sans remettre en question l'histoire vécue, on risquerait de s'enfermer dans un type de personne ou de relation «alors qu'elle ne vous convient tout simplement pas».

L'autrice rappelle par ailleurs que la psychologie d'une séparation amoureuse se rapproche de celle du sevrage. De la même manière qu'une drogue libérant des opiacés, vivre une relation amoureuse déclenche la circulation de substances chimiques dans notre cerveau, qui nous rendent d'autant plus accros que le couple dure. Il est donc naturel d'avoir du mal à se défaire du besoin d'être en couple.

Pourtant, une fois la rupture effective, c'est une charge mentale importante qui retombe. Consacrer à soi-même ce temps retrouvé, afin de faire le point sur nos relations passées ou futures, «peut être une bonne idée», affirme Rosie Wilby. «Ça ne veut pas dire se transformer en bonne sœur ou en moine », ni d'être abstinent ou de se retenir d'avoir des rencards, ajoute-t-elle. C'est peut-être justement le moment de vivre les choses avec un peu plus de légèreté, avant éventuellement de s'engager à nouveau dans une relation sérieuse. Profitez!