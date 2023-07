Les cercueils de sûreté, la grande mode du XIXe siècle pour éviter d'être enterré vivant

Temps de lecture: 4 min

À partir de 1817, la planète est frappée par sept épidémies successives de choléra. Alors que la bactérie était jusqu'alors confinée au delta du Gange, où elle prolifère depuis les temps antiques, elle profite de la promiscuité et de l'insalubrité des sociétés néo-industrialisées pour faire des ravages. Transitant par l'eau contaminée, colporté par les marins, les voyageurs et les soldats de tous les continents, le choléra atteint les grandes capitales occidentales en 1831-1832.

Une peur bleue

Comme au temps des pestes anciennes, la première réaction de la population est l'incrédulité. On prescrit des tisanes et des liqueurs, sans véritablement comprendre les causes de l'épidémie qu'on croit transmissible par l'air. Les symptômes donnent l'impression que les cholériques sont dévorés vivants par la maladie: aux derniers stades de ce mal foudroyant, ils ont le teint bleuâtre –c'est l'origine de l'expression «peur bleue»– et l'allure de morts-vivants.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Celui qui était frappé de la maladie tombait sans connaissance, écrit le consul de France en 1830. Le malade éprouvait des coliques violentes, des crampes; il était saisi d'un froid glacial qui s'emparait des tous ses membres, peu d'heures après il avait cessé de vivre.»

En France, 100.000 personnes décèdent au cours de l'année 1832: le président Casimir Perier lui-même est emporté par le fléau. Une telle mortalité provoque la panique, prouvant que la maladie, touchant d'abord les défavorisés, n'épargne personne. «Je suis bien malade, mais le pays est encore plus malade que moi», dira le chef de l'État peu de temps avant d'expirer.

En Angleterre, on assiste aux mêmes scènes d'épouvante: des figures livides, des exodes massifs, des fosses mortuaires qui se remplissent comme les flaques un jour d'averse. Les quartiers miséreux de Londres, où l'on puise une eau viciée, sont les premiers foyers d'une contagion déjà lourde de conséquences: près de 15.000 décès sont recensés dans la capitale en 1849. «La Tamise est devenue une grande fosse d'aisance», déplore Thomas Cubbit en 1840. Les jours de grande chaleur, l'odeur nauséabonde contraint les députés britanniques à évacuer le Parlement, situé au bord du fleuve.

À LIRE AUSSI À quelle fréquence enterre-t-on des gens vivants?

Six pieds sous terre

Que faire? La valse sinistre des corbillards étreint désormais le cœur des grandes capitales, à tel point qu'on manque de place dans les cimetières. «On imagina de faire transporter des cadavres par des fourgons d'artillerie, décrit Louis Blanc, mais ce bruit de chaînes dans les ténèbres agitait douloureusement le sommeil de la cité, d'ailleurs, les secousses imprimées à ces voitures non suspendues déclouaient les planches des cercueils et les corps s'échappaient, maculant le pavé de leurs entrailles découvertes.»

La crainte de la contagion pousse les croque-morts à enterrer précipitamment les cadavres, ne faisant parfois que peu de différence entre les morts et les mourants. Au plus fort de l'épidémie, la population est hantée par la taphéphobie: la peur d'être enterré vivant. Comment, en effet, s'assurer de n'être pas la victime d'un fossoyeur peu scrupuleux, et de se réveiller six pieds sous terre sans air ni lumière?

Cette terreur n'est pas neuve: au siècle précédent, plusieurs textes s'interrogeaient déjà sur la possibilité d'inhumations bâclées. «On pourrait multiplier à l'infini les exemples de personnes enterrées toutes vivantes et d'autres qui sont revenues comme on les portait au tombeau, ou qui ont été tirées du tombeau par des cas fortuits», écrit Augustin Calmet en 1751.

Des murmures rapportent que des voleurs de cadavres ont découvert des dépouilles la tête en bas, les membres écorchés après avoir tenté de percer l'ouverture de leur cercueil… Même si ces rumeurs semblent infondées, la taphéphobie a tout de même poussé certaines personnalités –dont George Washington et Frédéric Chopin– à exiger que leur dépouille soit soumise à une batterie de précautions avant d'être ensevelie.

L'âge d'or des cercueils de sûreté

Le péril cholérique du XIXe siècle alimente encore davantage les craintes d'un enterrement prématuré. En 1829, on imagine un dispositif ingénieux afin de s'en prémunir. Les trépassés seront inhumés avec une cordelette autour des membres, elle-même reliée à une clochette en surface du cimetière afin d'alerter les vivants en cas de «réveil». Il faut faire vite: dans un espace aussi étroit, l'asphyxie guette en cinq heures à peine…

Ce n'est pas la seule initiative née de cette époque troublée. Tout au long du siècle, de nombreux brevets originaires de Russie, de Hollande, des États-Unis ou d'Allemagne sont déposés en grande pompe (funèbre) afin de proposer des concepts novateurs de «cercueils de sûreté» («safety coffins»). Tous rivalisent d'ingéniosité afin de rassurer leurs contemporains.

En 1822, un docteur allemand, Adolf Gutsmuth, équipe son cercueil d'un tube permettant de l'approvisionner en nourriture. Il le teste devant un parterre ébahi en avalant choucroute, soupe, bière et pâte d'amande six pieds sous terre! Un concept ultérieur de 1843 agrémente le caveau d'une trappe qui s'ouvre en cas de mouvement à l'intérieur du cercueil. Un autre est muni d'un tube afin de respirer ou d'appeler à l'aide.

Mais la palme de l'inventivité revient à Timothy Clark Smith, mort en 1893, qui exigea d'être enterré avec une vitre au-dessus de la tête afin qu'on vérifie régulièrement l'état de décomposition de son cadavre. Sa tombe est encore visible aujourd'hui au cimetière de New Haven, dans le Vermont; jusqu'à présent, sa mort se déroule sans surprise.