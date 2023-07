Vous n'êtes pas obligé d'avoir une bonne relation avec votre frère ou votre sœur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

«La famille avant tout», «vos frères et sœurs sont vos premières amitiés, voire les plus importantes», «une relation avec un frère ou une sœur est un lien unique»... Vous avez sûrement déjà entendu ce type de discours autour de vous. Pourtant, chaque relation humaine a ses mystères, et il est possible de ne pas s'entendre avec ses frères et sœurs.

Pour Insider , des experts donnent leurs conseils pour apaiser les relations fraternelles et sororales, ou pour déculpabiliser si vous avez décidé de couper les ponts.

Savoir dire stop

Toutes les relations entre frères et sœurs ne sont pas identiques, et il est possible de sentir bloqué dans cette relation familiale. Une situation qui doit nous mettre la puce à l'oreille selon l'Américaine Elizabeth Fedrick, conseillère agréée à la tête d'un cabinet de conseil: «Si vous appréhendez de passer du temps avec votre frère ou votre sœur, ou que vous vous sentez régulièrement triste, en colère ou agacé dès que vous passez du temps avec lui ou elle, c'est sûrement parce que cette relation n'est pas saine.»

L'experte précise aussi qu'il est possible de ressentir ces émotions une fois passée la rencontre avec ces membres de votre famille, ce qui peut aussi conduire à une volonté de les éviter par la suite.



Une autre caractéristique est le côté agressif de certaines conversations entre frères et sœurs, lorsque «vous n'êtes pas capable l'un comme l'autre de discuter sans lancer les hostilités», détaille Cheyenne Bryant, spécialiste en psychologie et coach de vie dans l'émission «Teen Mom Family Reunion» sur MTV.

Il existe souvent un déséquilibre dans la relation, lorsque l'une des deux personnes ne fait pas autant d'efforts que l'autre pour la faire fonctionner. Malgré cela, ces types de comportements sont plus facilement acceptés dans le cadre familial: «Certaines cultures placent en haute estime l'idéal de la famille unie», ajoute Cheyenne Bryant. «Même s'il est très positif et très beau d'avoir une relation saine entre frères et sœurs, ce n'est pas toujours le cas.»



Seulement, essayer de maintenir un contact avec un frère ou une sœur avec lequel on ne s'entend pas réellement peut s'avérer mauvais pour notre santé mentale. Poussé par l'envie de conserver une image de famille unie ou de préserver un lien supposément spécial, il arrive parfois que l'on tolère certains comportements qui ne seraient pas acceptés dans d'autres relations. Pour Cheyenne Bryant, il est alors important d'apprendre à dire stop pour se protéger: «Savoir poser des limites est le meilleur moyen de protéger notre santé mentale, parce qu'elles montrent aux autres comment il faut nous traiter.»

Le dialogue est alors la clé, et peut permettre de résoudre certains problèmes, mais Elizabeth Fedrick rappelle que, parfois, la meilleure chose à faire reste de couper les ponts. «Si votre frère ou votre sœur ne respecte pas vos limites et n'arrive pas à être mentalement, émotionnellement ou physiquement stable, il est absolument admis que vous ne vouliez plus lui parler.»