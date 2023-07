Le vin blanc du Château Clarke à Listrac-Médoc, histoire d'une renaissance

Temps de lecture: 4 min

En 1973, le baron Edmond de Rothschild, banquier le plus riche des Rothschild, copropriétaire du Château Lafite, premier grand cru classé de Pauillac (Gironde), jette son dévolu sur le vignoble du Château Clarke à Listrac-Médoc (commune girondine qui a donné son nom à une AOC éponyme). C'est un pari sur l'avenir, Château Clarke n'est pas un cru classé.

Edmond de Rothschild décide de faire renaître le vin blanc sur ce terroir de très fameux rouges puissants et élégants: un défi audacieux. En effet, les vins de Bordeaux, c'est du rouge, sauf quand des propriétaires inventifs entendent faire revivre du blanc, une tradition oubliée. La plante, le fameux merlot, va s'y prêter –ce n'est pas du cabernet.

Il faut savoir que le vin girondin existe sur ce terroir du Château Clarke depuis le XIIe siècle sous le nom du Domaine des Granges, de très bonne réputation chez les connaisseurs. Puis le Château Clarke a adopté son nom actuel à partir de 1771, date de la création historique du vignoble de Listrac-Médoc par le chevalier Tobie Clarke et son fils.

Le vin sera puissant, parfumé, élégant et vieillira à merveille: il y a eu en Médoc jusqu'à 230 hectares plantés, répartis sur cinq communes, c'est dire la fécondité du vin près de Listrac-Médoc. Oui, le Médoc est une région bénie des dieux.

L'envol du Merle blanc

Quand le baron Edmond de Rothschild (1926-1977), actionnaire important du premier cru de Château Lafite, acquiert la propriété en 1973 où verra le jour le style médocain du Château Malmaison (50 hectares plantés situés à Moulis-en-Médoc), le nouveau propriétaire, inventif dans l'âme, va s'attacher à faire renaître ce vin blanc à base de cépage merlot. La vigne doit produire, c'est une exigence des propriétaires.

Le premier millésime date de 1998, un événement en Médoc. Ce sera l'un des tout premiers vins blancs du secteur, jusqu'à un quart de la production totale de la propriété familiale, autour de 10.000 bouteilles par vendange.

Le Merle blanc –pas l'oiseau, mais en fait le merlot à peine doré– est à distinguer du rouge bien connu des amateurs, il y aura ici deux vins comme au Château Carbonnieux (situé à Léognan).

Car Edmond de Rothschild, nouvel acquéreur, entend redonner vie et prestige à ce vin blanc original qu'il faut apprivoiser, soigner et choyer. Le baron aime le blanc et les fameux œnologues, Émile Peynaud, rénovateur du Château Margaux, et Jacques Boissenot, un seigneur en Médoc, conçoivent avec habileté la renaissance du Merle blanc sur ce terroir particulier. Des travaux colossaux sont entrepris sur une dizaine d'années.

Les quinze vignerons attachés au domaine piloté par Lindsay Lemarchand, cheffe de culture, vont identifier et sculpter chaque parcelle bien définie, afin de donner au merlot toutes ses chances de vie et de réussite. Le blanc est un défi, tout comme inventer un blanc innovant au cœur du Médoc; du Château Lafite blanc a bien existé sans réel développement, la production du divin rouge est limitée.

Quoi de plus motivant pour des artistes du vin girondin que de créer un nouveau produit? D'autant plus qu'Edmond de Rothschild a été un Médocain dans l'âme. Il a vécu pour la naissance de ses vins. Le blanc de Château Clarke, élevé sur cinq hectares à base de sauvignon, de sémillon, de muscadelle (les cépages autorisés), n'est ni une incongruité ni une innovation gratuite. Les sols repérés et amendés permettent la clarté élégante du merlot en préservant son acidité naturelle, capitale pour le goût, la rondeur et le style du vin.

Le blanc doit être l'égal du rouge, pas un ersatz du merlot, mais un vin fin, fruité, bien fait, conforme au terroir. «Le bonheur, c'est le refus de l'inquiétude», écrivait le romancier et académicien André Maurois: il faut des certitudes en œnologie. Le blanc de Château Clarke est une œuvre naturelle et légitime, et quel délice en bouche!

Filiation, terroir et plaisir

Au dîner de gala, servi dans le grand chai il y a quelques semaines pour la renaissance magistrale du blanc de Château Clarke, les langoustines à pattes rouges, escortées de caviar d'Aquitaine et d'un bouillon de têtes valorisaient le Merle blanc 2023. Le vin a trouvé sa place et une fraîcheur distinguée, emballante: ce fut un beau duo gourmand et savoureux. Le vin s'exprime au mieux, dès sa jeunesse.

La volonté d'Edmond de Rothschild, puis de son fils Benjamin et de sa femme Ariane (actionnaire principale de Slate.fr via Cattlyea Finance), n'a cessé d'être entretenue et valorisée par les propriétaires, conscients de leurs défis face à l'avenir. Château Clarke fut l'œuvre de sa vie, une résurrection prolongée par ses descendants: il a choisi de reposer sur ce terroir bien né pour l'éternité.

«Faire du vin est un geste qui relève de l'esthétique. Il y a là un incontestable supplément de beauté et d'élégance qui m'est indispensable. Le vin est partage et plaisir. Il participe d'un art de vivre», souligne la baronne Ariane de Rothschild, en charge des banques, des affaires et des vins.

Il s'agit de faire vivre le vin de la famille. Il n'y a pas de grands crus à Bordeaux sans propriétaires conscients de leurs devoirs à l'égard des créateurs historiques et des amateurs en quête de plaisirs et de souvenirs vivifiants. Le Merle blanc, une vraie curiosité, a quelque chose d'inoubliable.

