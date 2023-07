La décimation, un des châtiments les plus cruels de la Rome antique

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'était la “décimation” dans la Rome antique?»

La réponse de Jerome Cohen:

La décimation (du latin decimatio) était l'une des punitions les plus importantes et les plus sévères utilisées contre un groupe de soldats lâches ou rebelles dans l'armée romaine.

L'unité condamnée à être décimée (par exemple une cohorte) était divisée en groupes de dix soldats. Chacun tirait au sort (sortition) et celui qui échouait –qui avait la paille la plus courte– était tué par ses neuf compagnons à coups de pierre ou de bâton (fustuarium). Les survivants recevaient de l'orge au lieu de blé et étaient punis par des cantonnements supplémentaires à l'extérieur du camp fortifié jusqu'à ce qu'ils aient effacé leurs fautes au combat.

Ce qui est important, cependant, c'est que cette punition ne s'appliquait pas seulement aux légionnaires de base, mais aussi aux centurions et aux adjudants. Dans la pratique, la décimation n'a pas fait l'objet d'abus au cours de l'histoire, en raison de l'affaiblissement considérable du statut personnel.

La première décimation a eu lieu en 471 av. J.-C. À cette époque, les troupes romaines avaient été punies pour avoir déserté lors des batailles contre les Volsques; c'est Tite-Live qui en parle dans son ouvrage Ab urbe condita.

La décimation a également été utilisée par Marcus Licinius Crassus en 71 avant notre ère, lors du soulèvement de Spartacus. Résultat: une cinquantaine de personnes sont mortes après la décimation de toute la cohorte. Jules César a utilisé la menace de la décimation de sa neuvième légion –pendant la guerre avec Pompée– pour calmer les esprits rebelles.

Macrin plus clément

La description de la décimation nous a été laissée par Plutarque de Chéronée. Lors de la guerre contre les Parthes en 36 avant notre ère, Antonius (Antoine) aussi y a eu recours.

Selon Plutarque, Antoine, furieux, appliqua le châtiment de la décimation à ceux qui avaient perdu leur sang-froid. Il les divisa en groupes de dix, puis en tua un dans chaque groupe, qui fut tiré au sort; les autres, sur son ordre, reçurent des rations d'orge au lieu de blé.

En 39 avant notre ère, Domitius Calvinus, en tant que proconsul en Espagne, menait une guerre contre les tribus ibériques. Au cours de l'une des batailles, un officier de haut rang fut tué, ce qui fut attribué à la lâcheté des centurions qui lui étaient subordonnés. Calvinus décida de décimer deux centuries –unités composées d'une centaine d'hommes.

Cette décision fut également utilisée sous l'empire. Entre autres, Octave Auguste en 17 avant notre ère, ou Galba lors de son accession au pouvoir. L'empereur Macrin (qui régna en 217-218 de notre ère) introduisit une forme plus «légère» de décimation, la centesimatio, c'est-à-dire la mise à mort d'un soldat sur cent.