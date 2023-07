Et si le Joker avait toujours été le bon et Batman la brute?

Temps de lecture: 14 min

Attention: les derniers paragraphes de cet article comportent des spoilers de Beyond the White Knight.

C'est un conte moderne, une histoire de solitude et de résilience qui a déjà plus de quatre-vingts ans. Un garçon se rend au cinéma avec ses parents, mais à la sortie, un inconnu les braque dans une ruelle. L'agression dégénère, le truand tue les deux adultes, laissant le garçon orphelin. Ce dernier hérite ensuite de la fortune colossale de ses géniteurs, se perfectionne dans les sciences et devient un athlète.

Adulte, il mène une double vie: playboy philanthrope le jour et justicier la nuit. Pour frapper l'imagination de tous ceux qui contreviennent à la loi –à sa loi– il se fabrique un costume effrayant, celui d'un homme chauve-souris. Dévoilée pour la première fois en 1939 dans la revue Detective Comics 33, cette «origin story» a été, depuis, revisitée des milliers de fois, enrichie de petits détails jusqu'à ce qu'elle trouve sa forme canonique.

Ainsi, dans la continuité DC Comics, il a été établi, après coup, que le film vu par Bruce Wayne et ses parents est Le Signe de Zorro, sorti en 1940 –une manière méta-textuelle de souligner l'influence du cavalier masqué sur les créateurs de Batman. Quant au tueur des Wayne, il n'a pas porté de nom jusqu'une aventure de 1948. Batman y réalise que le truand qu'il suit, un certain Joe Chill, est l'homme qu'il a croisé au moment le plus traumatisant de son existence.

L'homme qui rit jaune

Quand ils ont lancé la série Batman en mai 1939, le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Fingers n'avaient pas tout défini, pas plus qu'ils n'avaient anticipé leur succès éclair. Eux voulaient juste répondre à une commande: celle consistant à inventer un super-héros comme Superman, créé un an auparavant par deux autres quasi-débutants, Joe Shuster et Jerry Siegel.

Pour Kane et Fingers, il importe d'abord de proposer des aventures trépidantes opposant leur justicier costumé à différents personnages de la pègre plutôt hauts en couleur. Le traumatisme subi par Bruce Wayne, sa fortune et les raisons de sa vocation sont ainsi explicités au bout de quelques mois d'existence de Batman.

Quelque temps plus tard, dans le premier numéro du comic book portant le nom de leur héros –Batman 1, daté du printemps 1940–, le visage grimaçant du Joker est dévoilé au public. Celui-ci surgit comme un diable sortant de sa boîte. Il ne faut pas se fier à son apparence de marionnette géante et grand-guignolesque, ni à son rictus: dès le début, le Joker tue et, pire, annonce ses crimes avec l'aide de poisons et de déguisements.

Pour aboutir à la création de celui qui va s'imposer comme le principal ennemi de Batman –lequel déclare lors de leur première rencontre «On dirait que j'ai enfin trouvé un adversaire à ma mesure»– plusieurs facteurs se sont télescopés.

D'abord, Bill Fingers aurait montré à Kane et l'autre dessinateur Jerry Robinson une photo de l'acteur Conrad Veidt –une des figures majeures de l'expressionisme allemand– quand celui-ci a interprété le rôle principal de L'homme qui rit, adaptation cinématographique du roman de Victor Hugo, sortie en 1928. Ainsi maquillé, les cheveux en pétard, les dents dessinant un rictus inquiétant, Veidt donne son apparence physique au Joker –qui hérite du nom de la carte à jouer d'après une idée de Jerry Robinson.

Éloge de la folie

Là encore, le personnage s'étoffera par vagues, prenant chair au fur et à mesure des décennies. En 1951, Finger révèle que le Joker a déjà causé des problèmes à Batman sous le nom de Red Hood, un malfaiteur au visage caché sous un heaume rouge. Après avoir dévalisé une entreprise de cartes à jouer (!), il s'est échappé en nageant dans une cuve de produits chimiques qui l'ont à jamais défiguré.

Quand l'organisme de censure, le Comics Code Authority, exerce sa pression sur les créateurs, le Joker perd de sa morgue et devient un plaisantin, ce que consolide l'adaptation télévisuelle, kitsch et «camp». Au contraire, à partir du moment où DC Comics stoppe l'autocensure, le Joker retrouve son aspect inquiétant et incarne la folie du mal. Un parti pris poussé à l'extrême en 1988 par le scénariste Alan Moore et le dessinateur Brian Bolland, deux Anglais, dans l'aussi époustouflant que choquant The Killing Joke.

«Les héros de mes histoires sont souvent conscients de leur propre héritage.» Sean Murphy, auteur de White Knight

Pour démontrer que n'importe quel citoyen peut basculer dans la démence, le Joker va loin dans le sadisme et l'humour cruel, rendant paraplégique Barbara Gordon, la fille du commissaire. Un acte qui deviendra un symbole de la domination masculine au sein de l'industrie des comic books –voir le site Women in Refrigerators, initié par la scénariste Gail Simone, qui liste tous les personnages féminins violentés, tués et sacrifiés sur l'autel de l'intrigue.

Le même récit propose une autre version de l'histoire du Joker de 1951, plus tragique. Humoriste raté, il aurait été forcé de marcher dans la combine de criminels pour subvenir aux besoins de son couple –sa femme est enceinte. Apprenant la mort de celle-ci, il se glisse dans le costume de Red Hood et, pour échapper à Batman, nage dans un fleuve plein de déchets chimiques. Quand il en sort, il a perdu son humanité; éclatant de rire face à l'horrible blague qui lui est faite, il arbore désormais un rictus figé et la peau d'un clown maléfique.

Batman version no future

Au cinéma, le Joker sera interprété par Jack Nicholson dans le Batman (1989) de Tim Burton, Heath Ledger dans The Dark Knight (2008) de Christopher Nolan, Jared Leto dans Suicide Squad (2016) ou Justice League (2021), sans oublier Joaquin Phoenix dans le Joker de Todd Philips. À chaque fois, le personnage manie un humour casse-gueule, un mépris de l'existence humaine et une cruauté incomparable. Jamais le Joker ne se montre bienveillant et compréhensif, n'est-ce pas?

C'est pourtant ce qu'avait en tête le dessinateur américain Sean Murphy. «Mon pitch était simple: qu'est-ce qui se passerait si le Joker était le good guy et faisait enfermer légalement Batman? Déjà, quand j'étais gamin et que je regardais le dessin animé, je me faisais la réflexion: “Le Joker est si intelligent qu'il pourrait se débarrasser de Batman!” J'ai commencé à réfléchir: et si le Joker se soignait de sa folie, inversait la situation et s'attaquait à Batman? Et s'il utilisait les réseaux sociaux, piégeait le super-héros et pointait du doigt la corruption qui gangrène Gotham?»

Il fallait un artiste assez rebelle pour imaginer ce renversement de rôles et de valeurs. On doit déjà à Sean Murphy Punk Rock Jesus, dans lequel un clone de Jésus soulignait l'hypocrisie d'une partie des croyants en devenant leader d'un groupe punk. «Dans Punk Rock Jesus, le clone de Jésus réagit à l'héritage du “vrai” Jésus. Je m'en rends compte avec le temps: les héros de mes histoires sont souvent conscients de leur propre héritage.»

Si Murphy est un artiste subversif lorsqu'il s'attaque à Batman, c'est aussi parce qu'il n'a rien d'un gardien du temple. Né en 1980, il accroche à l'univers de Batman grâce à la série télévisée créée par Bruce Timm et Eric Radomski, à l'esthétique gothique et art déco. «J'ai longtemps gardé en moi ces premières émotions de spectateur», reconnait Murphy.

Plus tard, à la fac, il lira certaines des relectures mythiques de Batman telles que le The Dark Knight Returns de Frank Miller, mais c'est la série animée de son enfance qui a posé son empreinte sur son imaginaire et sur ce qu'il mettra en place en tant qu'auteur. Comme le premier film de Tim Burton avec Jack Nicholson, la série de 1992 attribue l'identité de Jack Napier au Joker –à qui Mark Hamill prête sa voix et son rire fou.

Surtout, c'est là que naît le personnage de Harley Quinn, inventé par Paul Dini et Bruce Timm. Arborant un costume d'Arlequin, Harley va devenir la fiancée du Joker. Dini et Timm raconteront comment, psychiatre à l'asile d'Arkham, elle tombe amoureuse du patient le plus craint de l'endroit, le Joker.

Batgate

Il y a six ans, Sean Murphy lance sa mini-série Batman: White Knight. Il n'a aucune pression de résultat et peut se faire plaisir le temps de huit numéros publiés mensuellement. Une faveur obtenue en négociant un deal malin avec DC Comics.

La maison d'édition désirait qu'il se mette au service du scénariste star Scott Snyder pour dessiner la principale série Batman. «“Qu'est-ce qui te ferait accepter? – Que je puisse faire mon propre Batman.” Je pensais qu'ils refuseraient. Mais ils ont accepté à la condition que je m'associe ensuite à Scott Snyder.»

À l'opposé de l'Arthur Fleck incarné par Phoenix, à la fois loser et symbole des incels, Napier présente bien et n'a rien de monstrueux.

Affranchi de toute contrainte, Murphy démarre son White Knight par un flash forward d'anthologie. On y voit Jack Napier, la version aimable du Joker, rendre visite à Batman… détenu à l'asile d'Arkham. Il explique ce bouleversement dans les pages suivantes: un an avant, le justicier a failli tuer le Joker. Immortalisée dans une vidéo forcément virale, la violente arrestation durant laquelle le «Chevalier Noir» force son ennemi à ingérer des comprimés marque le point de départ du «Batgate».

Une partie de la population et des institutions de Gotham vit une révélation: et si cet être masqué qui semble agir impunément depuis des décennies était un criminel aussi dangereux que le Joker? Lors de la course-poursuite qui mène au face-à-face avec le Joker, Batman se montre incontrôlable. Des cônes oranges soulignent que des travaux de voirie sont en cours et que des employés travaillent tout près? Le justicier s'en moque et blesse les travailleurs. Ce qui lui importe est d'appuyer sur le champignon de sa Batmobile et de serrer le Joker à tout prix.

L'homme qui valait trois milliards

Il faut être honnête: que l'on parle du personnage de BD ou de celui du grand écran, nourrir des soupçons sur la santé mentale de Bruce Wayne paraît légitime. On parle quand même d'un homme adulte qui se déguise en chauve-souris et n'aime rien de plus qu'effectuer des rondes la nuit pour se bastonner avec un peu n'importe qui.

À la fin de The Killing Joke, l'histoire de Moore et Bolland datant 1986, avant que Batman ne tue le Joker (c'est en tout cas la théorie d'un scénariste comme Grant Morrison), les deux éclatent de rire en réaction à une vanne complètement éclatée de ce dernier. À force d'être obsédés l'un par l'autre, les deux ne seraient-ils pas aussi déments?

«Je voulais vraiment me glisser dans la zone grise des guerres culturelles qui opposent des parties de l'Amérique.» Sean Murphy, auteur de White Knight

Dans The White Knight, la question ne se pose plus. Après l'ingestion des mystérieuses pilules, le Joker disparaît, remplacé –semble-t-il définitivement– par Jack Napier, qui se présente alors comme un homme séduisant et pondéré. «Je crois qu'en temps normal, pas mal de gens trouvent le Joker sexy, s'amuse Murphy, ce qui est problématique vu qu'il incarne le méchant. En revanche, puisque Jack Napier est charmant et cool, c'est envisageable de le trouver hot.»

À l'opposé de l'Arthur Fleck incarné par Phoenix, à la fois loser et symbole des incels, Napier présente bien et n'a rien de monstrueux –il fait même ses excuses à Harley Quinn et l'appelle «poussin». Durant son procès, Napier adopte une défense qui fait mouche en pointant du doigt le comportement irresponsable de Batman pour «mise en danger d'autrui, destruction de biens publics et privés, une dizaine d'infractions au code de la route»… sans oublier la tentative d'empoisonnement dont il a été la cible.

Plus loin, libéré, il révèle que dans le budget de la ville, un «fonds de réparation Batman» figure, bien caché, dans le «fonds pour les catastrophes naturelles». Combien Batman coûte-t-il aux citoyens de Gotham? Trois milliards par an. Quand il revoit Bruce Wayne/Batman, le commissaire Gordon s'étonne: «Trois milliards par an pour nettoyer derrière vous! Pourquoi personne ne me l'a dit?»

Après que Batman lui a demandé s'il remettait en cause ses méthodes, Gordon a cette réponse qui reflète bien l'ambiance de White Knight: «Le flic non, le contribuable oui!». Murphy commente: «Je voulais vraiment me glisser dans la zone grise des guerres culturelles qui opposent des parties de l'Amérique.» Il fait ainsi allusion à tous les débats qui secouent l'Amérique –avortement, justice, religion, vente d'armes, homosexualité– et accentuent une polarisation de plus en plus prononcée –surtout depuis l'élection de Donald Trump en 2016.

«J'admire ce que Frank Miller a réalisé avec The Dark Knight Returns en 1986. Il a fait faire à Batman une pirouette risquée. On peut voir sa BD comme une mise en boîte de la politique américaine des années 1980, et de Ronald Reagan. Je ne me compare pas à lui, mais s'il avait eu mon âge, son Batman aurait sans doute été une satire de la politique de Donald Trump ou des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai voulu avec White Knight.»

Comme s'il se retrouvait aux manettes de la Batmobile, Murphy est parti ventre à terre dans la direction soufflée par son inspiration iconoclaste. Il n'a pas relu tout Batman –une tâche titanesque– avant de se mettre au travail. «Certains de mes amis m'ont engueulé: “Comment ça se fait que tu hérites de Batman alors que tu n'es clairement pas préparé?” Ils ont raison: j'aurais sans doute dû lire davantage de comics Batman. Ça m'aurait empêché de merder dans l'ordre des Robin», rigole Murphy.

Précision pour les puristes: dans l'univers de White Knight, le premier ado à avoir endossé le costume de Robin, le «sidekick» de Batman, est Jason Todd, alors que, dans la bat-chronologie, celui-ci est censé succéder au premier Robin, Dick Grayson!

«Gotham n'est pas un endroit réel, hein! On parle juste d'un comics idiot. Je ne suis pas un journaliste politique.» Sean Murphy, auteur de White Knight

Pour le public allergique à la pop culture, l'univers de Batman doit représenter un univers infantile, juste propice à des séances de baston et des espèces de carnavals idiots. On peut pourtant y voir un reflet –certes bien déformé– de l'Amérique. «Gotham, ce sont les États-Unis comme je les connais. Il y a les “blue-collar people”, les ouvriers oubliés par les élites qui contrôlent tout. À Gotham, des gens aiment Batman, et d'autres le détestent.»

Dans White Knight, Jack Napier, le Joker assagi, trouve des alliés dans la communauté afro-américaine de Gotham, le quartier de Backport, avec notamment Duke Thomas, ancien des forces spéciales devenu éducateur. Napier s'assure du soutien politique de ce leader en faisant construire une bibliothèque.

«Batman, c'est une série mainstream, un blockbuster, nuance Murphy. Les gens s'y intéressent parce qu'ils ont envie de voir des courses-poursuites et des combats à mains nues. Ce n'est pas du grand art mais il y a moyen d'écrire de belles scènes avec des dialogues intéressants. Ce que je souhaite, c'est donner aux gens le gâteau qu'ils sont venus chercher, et en même temps, sans qu'ils s'en rendent compte, leur refiler des légumes!»

«Aux commandes d'un titre Batman, poursuit-il, je vais vendre mathématiquement plus, mais je peux aussi injecter des vues politiques. Il faut le faire de manière subtile pour ne pas assommer les gens. Par exemple, on parle beaucoup du contrôle des armes aux États-Unis: j'ai ma propre opinion –je suis plutôt pour qu'il n'y ait pas d'armes– mais je mets en scène des personnages qui en utilisent. Duke Thomas est un ancien militaire et est très pro-armes. Ce n'est pas trop marqué, ça ne va pas énerver les lecteurs, mais c'est bien présent.»

Aussitôt, Murphy se reprend: «Je commente le monde de Batman mais Gotham n'est pas un endroit réel, hein! On parle juste d'un comics idiot. Je ne suis pas un journaliste politique, je n'ai pas de connaissances spéciales. D'ailleurs, après l'affreux meurtre de George Floyd, alors que tout le monde enrageait sur toute la police, je ne partageais pas cet avis selon lequel tous les policiers étaient des salopards. Je dois sonner comme un Républicain, mais si quelqu'un s'introduit dans ma maison, j'ai envie de pouvoir appeler la police pour qu'elle s'occupe des intrus.»

Favorable aux libertés individuelles et aux droits des homosexuels, Murphy a jeté un pavé dans la mare en inversant les rôles de Batman et du Joker. Sa plus grande surprise? Que le public américain l'ait suivi. «On sait tous que Batman détruit régulièrement des ponts, qu'il conduit trop vite la Batmobile… mais c'est là où est le fun, non? Quand les gens ont commencé à lire le comic book, je craignais qu'ils restent sceptiques et se disent: “Aucune chance que le Joker ne me convainque de quelque chose!” Et puis ils ont commencé à lire l'histoire et beaucoup se sont fait la réflexion: “En réalité, le Joker a raison, je ne veux pas être bloqué dans les embouteillages parce que Batman a détruit le pont devant moi. Je ne veux pas non plus payer plus d'impôts à cause de lui.”»

Tuer Batman

Jusqu'où veut-on aller collectivement pour plus de justice? Est-ce que notre solidarité s'arrête à notre taux d'imposition? En lisant White Knight, on peut se poser ces questions. Le tour de passe-passe de Murphy a tellement marché que les chiffres de vente ont gonflé. «À partir du troisième numéro de la série, elles ont commencé à monter en flèche, le bouche-à-oreille s'est intensifié.»

«Je pense que Batman ne connaît pas sa couleur préférée, et qu'il ignore quelle musique il aime.» Sean Murphy, auteur de White Knight

Les pontes de DC Comics ont alors changé d'avis: pourquoi ne pas laisser Sean Murphy continuer à s'amuser avec l'univers de Batman? Le dessinateur a donc enchaîné avec Curse of the White Knight et Beyond the White Knight, sorti il y a quelques semaines en France. Ce dernier tome nous projette dix ans après le point de départ. Bruce Wayne s'évade de prison pour retrouver Harley Quinn… avec qui il s'est marié.

«J'avais prévu de tuer Bruce Wayne à la fin du premier tome. Comme DC m'a proposé une suite, ils m'ont suggéré de le garder vivant. Je me suis dit: “OK, je le tuerai à la fin du deuxième.” Mais comme le deuxième a aussi marché, je n'ai pas pu le tuer. Quant au mariage avec Harley Quinn, au départ, les lecteurs étaient réticents, certains trouvaient que ça ressemblait à une drôle de fanfiction érotique. Finalement, ils se sont habitués. Pour moi, ça faisait sens: les deux ont été traumatisés par le Joker, puis ils se sont mariés pour éviter à Harley de témoigner contre Batman.»

Garanti avec spoilers

Premier spoiler: à la fin de Beyond the White Knight, Jack Napier a disparu et Bruce Wayne redevient Batman. Finalement, reste-t-il un «good guy»? Murphy confirme:

«Oui, Batman est toujours un brave mec, mais il lui arrive de faire des mauvais choix de temps à autre. Mon Batman commet plus d'erreurs que le Batman que l'on connaît qui, lui, est paré à toute éventualité. C'est le problème de Bruce Wayne: il se consacre tellement à une seule chose –la justice– qu'il a perdu son humanité. Je pense qu'il ne connaît pas sa couleur préférée, et qu'il ignore quelle musique il aime. Le montrer en train de commettre des erreurs le rend alors plus humain.»

Second spoiler: à la fin de Beyond the White Knight, apparaît Diana Prince –oui, celle qui, normalement, est Wonder Woman. Agent du FBI, elle prévient Batman d'une menace extraterrestre représentée par un jeune du Kansas: Superman.

Murphy espère pouvoir s'attaquer un jour à la Justice League, le regroupement de tous les super-héros maison (Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman et les autres) en appliquant le même traitement ébouriffant. «Ça serait la Justice League pour les personnes qui n'aiment pas la Justice League», lance-t-il. Pour l'heure, il se consacre au personnage de Zorro, dont il a acheté les droits.