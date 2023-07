Les amitiés arrangées sont-elles le moyen de se faire des potes à l'âge adulte?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Déménager dans une autre ville pour le travail ou partir à l'autre bout du monde dans le cadre d'un échange universitaire peut s'avérer plus difficile une fois adulte… surtout si on ne connaît personne.

Pour Ari, qui vit aux États-Unis, trouver des amitiés durables et sincères a toujours été compliqué. Jusqu'au jour où elle a décidé de proposer à six femmes de s'engager mutuellement dans une amitié arrangée. Elle raconte son expérience sur le site Insider .

Bouleversement

«Tout a commencé lorsque mon mari américain et moi avons déménagé en Californie avec notre nouveau-né», explique Ari. La jeune femme souhaite alors s'y faire des amies mais, malgré ses inscriptions aux groupes de mamans, aux clubs de lecture et autre groupes de danse, elle doit se rendre à l'évidence: «Je rencontrais rarement des gens avec qui je pouvais créer de vraies amitiés durables et sincères.»

En 2018, après dix années de traversée du «désert des amitiés de la vie moderne», elle a une idée. «J'ai grandi en Iran, où j'ai pu voir des couples issus d'un mariage arrangé qui s'aimaient et dont les mariages duraient. Je n'avais pas idée que l'expérience des amitiés arrangées allait bouleverser ma vie et transformer mes autres relations», admet-elle.

Six des femmes à qui elle propose cette expérience acceptent finalement de se lancer dans l'aventure et officialisent leur décision lors d'une cérémonie d'engagement. Et ça marche. Dans un article du Washington Post publié en 2021, elle confie même que leur «amitié arrangée a survécu à la pandémie, quand d'autres ont été détruites». À la suite de la parution de cet article, elle recevra des messages de personnes venues du monde entier, intriguées par son histoire et désireuses de faire la même chose.

Depuis, elle organise des ateliers, des cérémonies d'engagement pour d'autres groupes, et a écrit un guide sur l'amitié. Pour Ari, il est important de prioriser l'amitié, car «avoir une communauté qui nous soutient avec de bons amis est aussi important –voire plus important– que les relations amoureuses».