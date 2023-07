«Tour de France: Au cœur du peloton» m'a (presque) donné envie de faire du vélo

Temps de lecture: 6 min

Tous les étés, se déroule une des compétitions sportives les plus confondantes de l'histoire du sport: le Tour de France. Je n'ai jamais compris pourquoi en été, alors qu'il faisait beau et chaud, ma famille passait des journées entières dans le noir sur le canapé, à regarder des gens tout transpirants pédaler sur du goudron. Il faut dire que je n'ai jamais été intéressée par le vélo –pire que ça: je ne sais pas en faire. Pour vous, c'est un moyen de transport écologique, pour moi, c'est un outil de torture très encombrant, dont l'unique but est de martyriser les tissus mous de mon fessier.

Mon seul rapport avec le Tour de France, c'est d'avoir assisté au passage d'une étape quand j'étais enfant –et à part les casquettes estampillées Cochonou, je n'en ai pas gardé un grand souvenir. Mais voilà, on m'a dit que la série documentaire de Netflix consacrée à cette compétition, et disponible depuis le 8 juin sur la plateforme, était particulièrement captivante. Alors une fois de plus, je me suis dévouée. Et j'ai (presque) failli changer d'avis sur le vélo.

La série s'appelle Tour de France: Unchained (Tour de France: Au cœur du peloton en version française). Déjà, rien que le titre annonce une expérience épique digne de Fast and Furious. Transformer une activité a priori chiante comme la pluie en saga de l'extrême, c'est devenu ces dernières années un des fonds de commerce chez Netflix.

Après les souffleurs de verre, les cheerleaders, la Formule 1, le transport de bois (Envoyez du bois!) et même la pêche au thon (Battlefish), voici donc: le cyclisme. Mais attention, le cyclisme «déchaîné». Bientôt on aura droit à une mini-série choc sur le tournoi de boules de Lugaignac (Gironde), intitulé «Pétanque: Balls Out» ou «Cochonnet: La Boule ultime» (NETFLIX, SI TU LIS CE MESSAGE, NE LE FAIS SURTOUT PAS).

Dramaturgie et glorification de la souffrance

Tout ça pour dire que les producteurs de Unchained ont vraiment, vraiment tout donné pour capter votre attention. Chaque épisode est ponctué de sous-titres indiquant le ton très intense de l'émission, comme [musique sombre], [musique intense] ou encore [musique martiale]. Et c'est sûr que niveau sonore, on se croirait dans un film de Christopher Nolan, alors que c'est juste des images de mecs en lycra qui pédalent.

À un moment, on nous montre un gars qui hurle «Ouais mec!!!» dans sa voiture, comme s'il était à un concert de Metallica... C'est chelou, un peu. Comment le vélo peut-il déchaîner autant de passions? Pour moi, c'est comme si on s'excitait pour de la glace à la vanille, des t-shirts blancs ou des tiroirs Ikea.

Moi quand il y a des frites à la cantine. | Capture Tour de France: Au cœur du peloton via Netflix

Dans Unchained, on essaie donc de nous faire croire que le vélo, c'est trop métal. Mais ne soyez pas dupes. Netflix pourrait appliquer la même formule avec une séquence de dînette entre élèves de CP, et parviendrait à rendre ça super méga intense.

[musique sombre] C'est le grand jour pour la classe de l'école Simone-Veil à Saint-Jean-de-Luz. Le petit Esteban, 5 ans et demi, a dû déclarer forfait pour cause de gastro. [musique intense] Maël, 6 ans et pas encore toutes ses dents, fait son entrée dans la course. Ce nouveau compétiteur peut tout changer. [musique martiale] Mais Calypso et Ninon, avec leurs carottes en plastique dernier cri, ne comptent pas se laisser faire. [gros plan sur la dînette au ralenti] Vous voyez? Bref, je m'égare.

Au fil des épisodes, j'apprends quand même des choses, comme le fait qu'il y a des coureurs que l'on appelle les «domestiques», parce qu'ils sont chargés de donner de l'eau et de la nourriture aux autres, et d'aider tout le monde sans jamais récolter la moindre gloire. Donc en plus de faire mal au cul, le cyclisme est un sport qui reproduit sciemment une dynamique de classes entre dominants et dominés? Vraiment fun votre truc.

Mais le plus choquant, c'est que tous les noms d'équipes semblent sortis d'un roman dystopique. Dans ce sport, il n'y a pas la France, la Suisse ou le Cameroun, mais «l'équipe EF Education-EasyPost»? «La famille Groupama FDJ»?? Même Accor Arena, ça sonne moins con.

Sauf qu'en fait. Plus l'émission avance, plus je suis forcée de reconnaître que oui, ça a l'air assez intense, cette histoire. Pédaler 202 kilomètres? En une journée?? En montagne??? Une fois, j'ai fait quatre kilomètres à vélo, j'ai eu tellement mal aux fesses pendant trois jours que j'ai dû poser un RTT. Respect.

S'applique aussi au Festival de Cannes, autre compétition très intense qui mériterait sa série docu. | Capture d'écran Tour de France: Au cœur du peloton via Netflix

Les citations sombres, voire franchement alarmantes, s'enchaînent. «Encaisser la douleur, c'est un des plus grands talents à avoir comme coureur; ça tombe bien, j'aime me faire du mal», nous dit le Belge Wout Van Aert (dont je me prends immédiatement d'affection parce qu'il s'appelle Wout). Plus les épisodes avancent, plus je réalise que je suis en train de regarder «Glorification de la souffrance: l'émission».

C'est tellement émo qu'on se croirait dans le journal intime de Bella Swan. «Je n'ai jamais vu un coureur qui peut se détruire comme lui», entend-on. Le vélo, «c'est presque un suicide du corps». Ou encore: «La zone rouge c'est simple, c'est tous les signaux que ton corps t'envoie pour te dire d'arrêter. Il faut être capable d'aller encore plus loin que tous les signaux que ton corps t'envoie.» Bah non, en fait!?

«Le cyclisme met la souffrance humaine au centre de tout», nous explique le Français Marc Madiot, manager général de l'équipe Groupama-FDJ. Bah super. Pourquoi s'infliger ça? Si j'ai bien compris, t'es dans des paysages à couper le souffle, et t'en profites même pas parce que t'es en train de grimper une côte monstrueuse avec une fesse littéralement déchirée, la jambe et les coudes en sang, et des mecs qui te mettent des coups de poing et de sac de ravitaillement dans la tête quand tu t'approches trop d'eux. Le tout avec écrit «Citroën» en gros sur ton cul. C'est pas une vie.

En accéléré, c'est forcément mieux

Mais après avoir avalé quatre épisodes en une journée, je dois l'admettre. Tour de France: Unchained est assez addictif... L'émission est bien produite, et les images, qui montrent la vitesse hallucinante des coureurs et leur point de vue lorsqu'ils sont entourés par la foule, sont impressionnantes. Il y a du suspense, il y a de l'émotion: il faut croire que la [musique intense] fait son effet.

Quant au montage, il parvient à rendre le Tour de France captivant en se concentrant sur les étapes, les moments et les coureurs les plus importants –le tout dans des épisodes concis, d'une quarantaine de minutes. C'est exactement pour ça qu'on regarde des vidéos animalières de quelques secondes, et pas huit jours de footage sur des lapins dans un champ: ce qu'on veut, c'est les moments croustillants. En l'occurrence ici, les chutes spectaculaires, les glissades ridicules, les larmes et les athlètes torse nu.

Moi après deux Picon bières. | Capture d'écran Tour de France: Au cœur du peloton via Netflix

Dans l'un des derniers épisodes, on observe l'Anglais Tom Pidcock en train de descendre une route à plus de 100 km/h, et remporter l'étape de l'Alpe d'Huez (Isère). Et autant je ne savais pas ce qu'était «l'étape de l'Alpe d'Huez» il y a trois jours, autant je dois maintenant dire que c'est assez fou à voir.

Mais le meilleur moment arrive à la fin, lorsqu'un certain Jonas (Vingegaard, futur vainqueur du Tour de France 2022) laisse son ami et coéquipier Wout (Van Aert) gagner une étape, faisant fondre en larmes ce dernier. C'est TROP mimi. Avec cette histoire d'amitié masculine rare et inattendue, une narration poignante et des enjeux émotionnels forts, Tour de France: Unchained se place sans aucun doute parmi les plus grands plaisirs sériels de cet été.

Si c'est votre truc, c'est aussi une chouette émission pour voir des hommes pleurer. Est-ce que je suis devenue une fan du Tour de France?! Alors que la compétition 2023 vient de commencer, j'avoue que j'ai presque hésité à m'y mettre... Mais ensuite, j'ai lu qu'il y aurait une saison 2 de Tour de France: Unchained. Et honnêtement, je préfère attendre ça.