Les astuces des pros pour réussir ses photos de feux d'artifice

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Chaque été, sur votre galerie de téléphone portable, les mêmes photos –ratées– s'accumulent: des feux d'artifice dans tous les sens, qui explosent la mémoire de votre téléphone. Objectif initial: garder un souvenir d'une belle soirée d'été. Mais en réalité, lorsque vous remontez vos photos, les quelques touches de couleurs sur fond de fumée retranscrivent peu du moment vécu…

Avant de vous dire que «c'était la dernière fois», et que cet été, vous laisserez tomber les photos pour profiter du spectacle, lisez ces quelques conseils que National Geographic prodigue pour réussir vos photos pyrotechniques.

Quelques techniques pour des photos explosives

Smartphone ou appareil de pro, commencez par laisser votre flash à la maison et emportez un trépied (même pour votre téléphone). C'est lui qui vous donnera de la stabilité et vous permettra d'expérimenter des expositions plus longues. Il vous faudra d'ailleurs utiliser le mode manuel, d'autant que vos appareils risquent d'être facilement trompés par la différence d'exposition entre le ciel nocturne et les feux d'artifice. Sur vos téléphones, vous trouverez des applications «appareil photo manuel» qui vous permettront de jouer avec les vitesses d'obturation et de varier les expositions.

Une fois équipé, rendez-vous sur le lieu du feu d'artifice à l'avance, afin de choisir votre point d'observation. Anticipez vos prises pour qu'elles ne soient pas monotones: monument, reflets dans l'eau, profil à contre-jour ou visages émerveillés à la lumière du feu… Quels éléments voulez-vous faire apparaître? Avec lesquels jouer? Pensez également aux effets de fumée que produiront les feux.

Il faut ensuite contrôler vous-même l'exposition et l'ouverture. Commencez en réglant les ISO à 100, l'ouverture f/11, et la vitesse à 1/2 seconde. Maintenez une sensibilité ISO faible pour préserver l'obscurité du ciel nocturne et éliminer le bruit. Si les photos sont trop sombres, modifiez la vitesse d'obturation tout en gardant la même ouverture. Réglez manuellement la mise au point avant la tombée de la nuit, sur une zone du ciel où se trouvera le feu d'artifice, ou sur un objet situé à la même distance.

Pour faire de beaux clichés sans trop de soucis, optez pour un mode «bulb». Aussi appelé «pose B» ou «pose longue», il permet d'ouvrir l'obturateur tant que le déclencheur est appuyé, le temps de l'action. La temporisation de la prise vous permettra d'obtenir une photo qui retrace le parcours de la lumière, tout en s'adaptant à des conditions changeantes.

La réussite tient en partie au fait de maintenir votre appareil photo immobile, grâce à votre trépied, ou en utilisant un cordon de déclenchement pour ne pas toucher à votre appareil. Gardez la ligne d'horizon bien droite, l'appareil bien à l'horizontale. Attendez d'entendre la fusée partir… Clic!